Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Реальная заработная плата в России по итогам 2020 года может подрасти при падении реальных доходов. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции

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"Реальная заработная плата… думаю, что — прошу сразу граждан на меня не сердиться. То, что я сейчас скажу, не соответствует как бы ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни. И тем не менее, усреднённые цифры, мы на неё тоже должны ориентироваться: реальная заработная плата подрастёт у нас до конца года где-то на 1,5%», — заявил Путин.

«К сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения. За счёт чего, о чём это говорит, откуда эта разница берётся? Падение доходов у индивидуальных предпринимателей и всего, что с этим связано. В общем и целом падение реальных доходов, к сожалению, будет около 3%», — указал он.