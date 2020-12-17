Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Россия сравнительно успешно прошла кризисный период 2020 года. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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"У нас на данный момент времени падение ВВП — 3,6%. Ну, на данный момент. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Евросоюза. Меньше, чем в Соединённых Штатах Америки», — заявил Путин.

В некоторых странах Евросоюза составляет порядка 9%, отметил он.«У нас промышленное производство подсело на 3% к данному моменту. Главным образом это за счёт нефти, потому что у нас сделка ОПЕК+, мы вышли на сокращение добычи, и это повлияло на общие наши показатели. Но вот что приятно, что… вчера только мне коллеги из правительства докладывали: ноябрь к ноябрю текущего года рост в обрабатывающей промышленности — 1,1%. То есть это даёт нам основание надеяться, что эта тенденция сохранится, что нам удастся её сохранить, и мы будем двигаться в этом направлении в период», — указал он.

В сельском хозяйстве также результаты неплохие: возможно увеличение по году до 2%.