Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Аварийный мост на улице Малиновского в Ростове-на-Дону находится в удручающем состоянии. Об этом заявил инженер АО «Ростовавтомост» Николай Сучков.

Rostov-gorod.ru Мост на улице Малиновского

«Как специалист отмечу, что сейчас мост в удручающем состоянии. Балки путепровода уже не выдерживают сильных колебаний. Шкафные стенки разрушены, бетон за 44 года начал крошиться. Если не предпринять меры по закрытию, то мост может сложиться в любой момент», — отметил специалист.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость реконструкции объекта составляет более 2,2 млрд рублей. Исполнитель контракта — АО «Ростовавтомост» — расширит транспортную артерию до шести полос движения.