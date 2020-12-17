Парадокс спецслужб: Навального «отравить» не смогли, но США у них в руках
Москва, 17 декабря, 2020, 11:41 — ИА Регнум.Тезисзападной кампании вокруг Алексея Навальногоо том, что российские спецслужбы не справляютсясо своими функциями, имеет внутрироссийскую провокационную направленность, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 17 декабря, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Антироссийская пропаганда
Как сообщалось ранее, Лавров назвал публикации о «втором отравлении» Навального «несерьезными». У западных партнеровРоссии нет ни «каких-либо этических норм», ни «каких-либо навыков нормальной дипломатической работы», нижелания «выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов», сказал министр.
12 декабря The Sunday Times со ссылкой на анонимные источникисообщила, чтоАлексеяНавальногово время его пребывания в больнице в Омскепытались отравить«во второй раз».
«Ущербность враждебной кампании против руководства нашей страны, организованной в связи с отравлением Алексея Навального, совершенно очевидна. Обращу внимание только на два момента. В подготовленном западными экспертами видеоролике на эту тему, который сейчас активно навязывается аудитории ютьюба, проводится мысль о деградации российских спецслужб, которые, мол, даже с задачей отравить неугодного человека справиться не в состоянии. Простите, но разве не силой и каверзностью российских спецслужб именно сейчас устрашают публику и в Европе, и особенно за океаном? Тут у западных пропагандистов явно концы с концами не сходятся.
Не стану утверждать, что российские спецслужбы вмешиваются во внутренние дела США или каких-то европейских стран так же активно, как американские спецслужбы — в происходящее в России, но, судя по развитию мировых событий, профессионализма они не теряют. И уж совершенно точно: была бы им поставлена задача избавиться от Навального, избавились бы и без всяких отравлений.
И ещё об одном посыле западной кампании вокруг Навального хотелось бы сказать. Тезис о том, что российские спецслужбы непрофессиональны и со своими функциями не справляются, имеет внутрироссийскую провокационную направленность. Речь идёт о том, чтобы убедить население нашей страны в слабости правоохранительных органов, всего силового блока. Мол, люди, не бойтесь, они лапотники, ничего толком сделать не могут, а вот мы их держим под контролем, в случае чего — за ушко и на солнышко! Идёт явная подготовка почвы к действиям по дестабилизации положения в России«, — отметил Михаил Демурин.