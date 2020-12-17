Владивосток, 17 декабря, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края удовлетворил многомиллионный иск к ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина», которое входит в холдинг «Вертолёты России». С ответчика было взыскано более 758 млн рублей. Решение суда пока не обнародовано, не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

Иск был подан московским АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» в октябре 2020 года. Сумма требований составила 758 660 097 рублей. Детали дела пока неизвестны. 16 декабря 2020 года в карточке дела появилась запись — «иск удовлетворить полностью». Стороны связывал между собой контракт на поставку комплектующих.

Авиационная компания «Прогресс» базируется в городе Арсеньеве (Приморского края). Предприятие специализируется на производстве ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 «Аллигатор», а также ведёт подготовку к производству военно-морского вертолёта Ка-52К и гражданского Ка-62.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к концу 2020 года в Военно-воздушные силы РФ будут поставлены восемь вертолётов, которые являются визитной карточкой арсеньевского предприятия.