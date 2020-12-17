Калуга, 17 декабря, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Более 60 граждан, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и свыше одной тысячи человек за совершение административных правонарушений было задержано в 2020 году. Об этом заявил на совещании по подведению итогов деятельности силовой службы временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Калужской области полковник полиции Игорь Абашкин, сообщает 17 декабря корреспондент ИА REGNUM.

40.rosgvard.ru Временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Калужской области полковник полиции Игорь Абашкин

По словам главы калужских росгвардейцев, под защитой подразделений вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии находится около восьми тысяч объектов, квартир и мест хранения имущества граждан. В 2020 году сотрудниками вневедомственной охраны задержано и передано органам внутренних дел более 2,5 тысячи правонарушителей, установлено свыше 50 человек, находившихся в розыске. Краж с охраняемых объектов, квартир и мест хранения имущества граждан не допущено.

По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Калужской области в регионе проживает около 32 тыс. владельцев, у которых хранится более 51 тыс. единиц оружия. За 2020 год сотрудниками проведено свыше 12 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия у граждан. При этом выявлено более 750 фактов нарушений, связанных с оборотом огнестрельного оружия, изъято около 300 единиц оружия и свыше 25 тыс. боеприпасов.