Кемерово, 17 декабря, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Парламент Кемеровской области установил поощрение студентов медицинских колледжей за практику в период пандемии. Социальное пособие получат 3 тысячи студентов медколледжей, которые в ноябре и декабре вышли на внеплановую практику на помощь медикам в борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

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В соответствии с регламентом были приняты изменения в региональный закон «О здравоохранении».

Так, поддержка в размере семи тысяч рублей установлена для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, которые работали в стационарах.

На выплаты из регионального бюджета будет выделено 42 миллиона рублей.