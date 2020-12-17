Ярославль, 17 декабря, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославской области от коронавируса скончались ещё пять человек. Об этом сообщает Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Это максимальное число погибших в суточной статистике с начала пандемии. Общее число умерших по официальным данным составило уже 130 человек.

Новый максимум зафиксирован и по суточным заражениям — 193. Выздоровели за сутки 171 человек.

Власти просят жителей региона максимально ответственно относится к вопросам безопасности в период пандемии: соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и выполнять все другие требования, направленные на предотвращение новых заражений.