Ермолино, Калужская область, 17 декабря, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Калужской области оперативные сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 34-летнего мужчины в общежитии города Ермолино. Об этом 17 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России. 37-летний задержанный, житель Думиничского района, периодически проживал в общежитии города Ермолино вместе с 34-летним убитым.

Kaluga.sledcom.ru Свои показания подозреваемый подтвердил в ходе следственного действия на месте происшествия

Следователей насторожил тот факт, что после 10 декабря, когда предположительной был найден погибший, задержанного никто не видел. Оказалось, что подозреваемый в течение суток сумел устроиться работать на одно из предприятий в Боровском районе, где работникам предоставляется жилье. Задержанный сообщил, что действительно находился с погибшим в его комнате в общежитии, где они вместе распивали спиртное. В ходе возникшего конфликта подозреваемый нанёс собутыльнику смертельные ножевые ранения. Свои показания мужчина подтвердил на месте происшествия, где в ходе следственного действия показал, как совершил преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2020 года тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранами было обнаружено в одной из комнат общежития в городе Ермолино. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.