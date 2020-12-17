Иркутск, 17 декабря, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В столице Приангарья сегодня, 17 декабря, стартовало значимое для всего региона мероприятие — пятый «Байкал Бизнес форум». В этом году из-за эпидемии коронавируса оно проходит в онлайн-формате. Как сообщает пресс-служба областного правительства, это дало возможность привлечь к участию спикеров как федерального, так и мирового уровней, а также сделать площадку доступной для субъектов малого и среднего предпринимательства из отдаленных территорий Иркутской области. Хедлайнером «Байкал Бизнес Форума» стал известный австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель Ник Вуйчич. Он выступил по теме «Жизнь без границ».

Пресс-служба правительства Иркутской области Губернатор Приангарья Игорь Кобзев посетил пятый «Байкал Бизнес форум»

На форуме планируется обсудить проблемные вопросы и передовые тренды ведения предпринимательской деятельности в новых условиях. Глава региона Игорь Кобзев, обращаясь к участникам форума, подчеркнул, что ситуация, которая сложилась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, существенно повлияла на предпринимательскую деятельность.

«В этом году большой упор делается на вопросы развития бизнеса в постковидной эпохе. Форум способствует диалогу бизнеса и власти и рассказывает предпринимательскому сообществу о мерах государственной поддержки бизнеса. Правительство Иркутской области разработало и внедрило комплекс мер по поддержке бизнеса.

Установлены налоговые льготы, перенесены сроки уплаты в региональный бюджет налогов на имущество организаций, транспортного налога, предоставляется возможность льготного кредитования бизнеса», — отметил Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что с июля 2020 года по льготной ставке выдано 42 займа на сумму более 110 млн рублей. При поддержке регионального гарантийного фонда привлечено кредитных средств на сумму 37,6 млн рублей. В рамках форума состоялось подписание соглашения между правительством Иркутской области и корпорацией «Синергия».

В его рамках предполагается сотрудничество по направлениям развития экономического и кадрового потенциала Иркутской области, реализации программ дополнительного образования государственных и муниципальных служащих, переквалификации и образования для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

«Синергия» также будет оказывать консультации представителям малого и среднего бизнеса Иркутской области, проводить мастер-классы, связанные с вопросами поддержки и развития предпринимательства. Нам важна обратная связь с населением.

Сегодня, например, пожилые люди ограничены в коммуникации. И корпорация «Синергия» разработала платформу «Университет долголетия» специально для этой группы людей, где они смогут получить дополнительное образование, развивать навыки. Проект запускаем с Нового года.

Еще одно направление — это образование самозанятых. У нас также есть специальные обучающие программы», — пояснила вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Грищенко.

Кроме того, на Форуме подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».