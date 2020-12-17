Чита, 17 декабря, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Управление федерального казначейства по Забайкальскому краю обратилось с финансовым иском к ФГБУ «Национальный парк «Чикой». Многомиллионный иск пока не принят к производству, и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Moneyball.info Юрист

Исковое заявление к нацпарку поступило в суд 15 декабря 2020 года. С федерального учреждения требуют 17 млн рублей, но детали спора пока неизвестны. В дело третьим лицом приглашено Министерство природных ресурсов и экологии России.

В 2018 году по иску парка к казначейству суд отменил административное наказание, наложенное на «Чикой» решением госведомства. В основе спора лежал протокол об административном правонарушении, вынесенный по результатам плановой выездной проверки «на предмет использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию государственных программ». Казначейство вынесло акт, в котором фигурировало «несоблюдение учреждением установленных соглашением от 12.02.2016 года №СБ-09−23/241, заключенным с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, условий предоставления субсидии на выполнение государственного задания». Минприроды РФ в рамках данного соглашения обязалось предоставить учреждению более 44,582 млн рублей.

Управление казначейства, посчитав, что не были достигнуты семь показателей госзадания, наложило штраф в размере 445 822 рублей, но через суд он был оспорен нацпарком.

Оспорить же требование ведомства о возврате в федеральный бюджет части субсидии — 17 250 390 рублей в связи с невыполнением государственного задания «Чикой» не смог.

Напомним, национальный парк «Чикой» был создан в феврале 2014 года постановлением правительства РФ.