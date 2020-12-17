Ростов, Ярославская область, 17 декабря, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Вакцину от коронавируса «Спутник V» планируют производить в Ярославской области. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миронов. В регионе планируют выпускать до 50 млн доз вакцины после выхода производства на полную мощность.

Yarregion.ru Вакцина

«Подписал соглашение с Минэкономразвития РФ, департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и АО «Р-Фарм», по которому «Спутник V» будут производить в Ростове. Уже сейчас на территории области мы создаём отдельные компоненты вакцины, теперь сможем запустить производство полного цикла», — сообщил Дмитрий Миронов.

Переоборудование завода в Ростове для производства вакцины планируется завершить уже к началу 2021 года. По словам губернатора, это создаст дополнительно 374 новых рабочих места.

«Но самое главное — на Ярославской земле будет производиться вакцина от коронавируса для миллионов российских граждан. Наша область становятся одним из производственных центров борьбы с пандемией», — резюмировал губернатор.

В Ростове Великом работает «Завод активных фармацевтических субстанций «Фармославль», который является филиалом «Р-Фарм». Ростов признан территорией опережающего социально-экономического развития, что даёт находящимся там предприятиям ряд льгот. Коммерческий выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.