Будапешт, 17 декабря, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Тема ЛГБТ станет одной из основных в ходе предвыборной кампании в Венгрии, сообщает ИА REX. Парламент Венгрии принял поправки в конституцию страны, которые вносят в основной документ новое определение семьи. Согласно проекту конституции, выдвинутом правящей партией Fidesz, семья должна основываться на институте брака и отношений родители — дети. «Мать — это женщина, а отец — мужчина», — говорится в новой конституции. В ней также содержится указание о необходимости воспитания детей в Венгрии в духе консервативных ценностей. «Венгрия защищает права детей на половую идентификацию с рождения и обеспечивают их воспитание, основываясь на конституционном самоопределении нашего народа и ценностях нашей христианской культуры», — говорится в конституции.

pixeles Семья

С 2009 года законодательство Венгрии допускает партнёрские союзы лиц одного пола. Эту норму ввели еще предшествующие Виктору Орбану и Fidesz социалисты. Аналогичные нормы действуют в Эстонии и Чехии. Однако Чехия, разрешая усыновление детей однополыми парами, требует формального оформления лишь одним из родителей. Однополые браки с 2013 года разрешены также в Великобритании.