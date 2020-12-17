Харьков, Украина, 17 декабря, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В берлинской клинике Charite скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщил 17 декабря бизнесмен Павел Фукс в своём Telegram-канале.

City.kharkov.ua Геннадий Кернес

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса», — сказано в сообщении.

По информации Фукса, политик скончался в результате последствий, вызванных коронавирусом.

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Напомним, в октябре 2020 года Кернес в очередной раз победил на выборах мэра Харькова. Отметим, ранее о смерти политика многократно сообщали разные непроверенные источники.