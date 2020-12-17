Москва, 17 декабря, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Сегодня, 17 декабря, на внутренний валютный рынок нахлынет волна оптимизма, связанная с подтверждением ультрамягкой монетарной политики со стороны ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рост аппетитов к риску с новыми рекордами на рынке энергоносителей приведут к нейтральному открытию курса евро немногим ниже 89,45 руб. и снижению в начале дня курса доллара на 20 коп. до 73,15 руб.

Характер торгов 17 — 18 декабря позволит понять потенциал удержания рубля на траектории роста, в чем можно было усомниться 16 декабря после появления новостей об успешной атаке хакеров на госведомства с США, что напомнило о санкционных рисках.

ФРС продлил программу количественного смягчения нынешними темпами в $120 млрд ежемесячно вкупе с улучшением прогнозов по ВВП и безработице на этот и следующий год, невзирая на ухудшение эпидемиологической ситуации — стали бальзамом на душу инвесторам, подавив попытки зафиксировать прибыль по итогам прошедшего заседания.

Не испортил общее впечатление и председатель Федрезерва Джером Пауэлл, который заверил, что столь мягкие условия политики сохранятся до существенного прогресса в достижении целей по инфляции и занятости, при этом не исключено и увеличение темпов.

График ожидаемой траектории процентных ставок также не смог ухудшить настроения — повышение ключевой ставки с ее нынешнего около нулевого уровня члены комитета не ожидают вплоть до 2023 года, при этом большинство полагает, что это наступит еще позже.

С учетом движения цены на нефть марки Brent выше $51,50 утром 17 декабря рубль очевидно должен продолжить свое укрепление. Этому будет способствовать и сохранение оптимизма на мировых финансовых рынках, которые ждут хэппи-энда в истории с принятием Конгрессом нового пакета стимулов (вероятно, это произойдет до конца недели).

В то же время история с хакерами продолжает раскручиваться в американских СМИ, хотя и вызвала нейтральную реакцию со стороны официальных лиц, в частности у главы Госдепартамента Майка Помпео.

Для продолжения волны укрепления рублю необходимо обновлять максимумы, показанные на предыдущей неделе, — в 73,80 руб. по доллару (в евро это будет куда более сложной задачей ввиду динамики EUR/USD на Forex).

В противном случае сегодняшний оптимизм окажется быстротечным, и концовку года рубль будет встречать в более «ослабленном» состоянии, чем сейчас», — считает эксперт.

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