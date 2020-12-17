Ярославль, 17 декабря, 2020, 10:21 — ИА Регнум. В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы, которая заключала договоры на строительство деревянных жилых домов. Об этом сообщает сайт УМВД России по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области

Компания была зарегистрирована в 2013 году. Благодаря рекламе в интернете мужчина находил клиентов, которые хотели построить деревянный дом. «Работала» фирма в основном в Ярославской и Московской областях, также объекты располагались во Владимирской, Тверской и Калужской областях.

«Заказчики вносили предоплату за строительство срубов наличными денежными средствами, либо переводом на личные лицевые счета обвиняемого, что является нарушением налогового законодательства. Для того, чтобы создать видимость добросовестного исполнения организацией обязанностей по заключенным с гражданами договорам и с целью побуждения граждан к внесению оставшихся сумм денежных средств, предусмотренных условиями договора, обвиняемый осуществлял незначительное частичное строительство, в том числе ненадлежащего качества. Факты некачественной застройки в ходе следствия установлены, проведенными строительно-техническими экспертизами», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

«Строитель» брал предоплату от 50 тысяч до 4 млн рублей. Общий ущерб составил 27 миллионов. В уголовном деле 34 эпизода.

В 2016 году фирма была признана банкротом, однако мужчина зарегистрировал новую фирму и продолжил обманывать клиентов. Сейчас его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения. Уголовное дело направлено в суд.