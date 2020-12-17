Москва, 17 декабря, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Одна из причин снижения популярности в РФ биткойна состоит в том, что в стране нет должного регулирования криптобирж и криптообменников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

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«Биткойн — это довольно рискованная инвестиция для обычных граждан, и все это поняли с учетом взлетов и падений биткойнов в течение нескольких лет, — пояснила она. — Кроме того, отсутствие должного регулирования криптобирж и криптообменников ведет к недоверию к криптовалютам, а также риску мошенничества, что также влияет на выбор инвестора. Кроме того, снижение популярности биткойна является системной проблемой, в том числе связанной с запретом на использование криптовалют для покупки товаров и услуг, что ведет к снижению экономической целесообразности владения криптовалютой».

При этом Левашенко сослалась на отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council), авторы которого выяснили, что криптовалюты входят в пятерку самых распространенных в России инвестиционных инструментов с процентным рейтингом около 17% (при этом рейтинг золота составляет 16%).

«Данные основаны на опросе 2000 российских инвесторов. Так что можно судить о том, что биткойн в России действительно распространен. Однако вступающее в силу законодательство создает много сложностей для владения криптовалютой, например необходимость ее декларировать, уплачивать налоги и риск уголовной ответственности может привести к отказу инвесторов от данного инструмента», — добавила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России могла произойти нормализация спроса на биткойны и поэтому в декабре 2020 года интерес к этой криптовалюте снизился.