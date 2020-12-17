Колпино, Санкт-Петербург, 17 декабря, 2020, 10:06 — ИА Регнум. Из исправительного центра в Колпино в Санкт-Петербурге в ночь на 17 декабря сбежали трое мужчин, приговоренных судом к принудительным исправительным работам. В случае, если они не вернутся в центр в течение 24 часов, их объявят в розыск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Форма заключенного

Осужденные самовольно покинули центр глубокой ночью 17 декабря. Как отметили в УФСИН, это не побег из колонии, как поспешили сообщить некоторые СМИ.

«Исправительный центр предназначен для отбывания наказания лицами в виде исправительных работ. Они должны находиться постоянно на этом участке», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, если в течение текущих суток мужчины не вернутся, тогда их объявят в розыск.

Отметим, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет.