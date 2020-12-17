Салехард, 17 декабря, 2020, 09:52 — ИА Регнум. На Ямале в 2020 году, объявленном Годом дорог, объем финансирования региональной дорожной сети вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Ремонтом и строительством было охвачено 400 км региональных и муниципальных дорог, из них 67 км — по национальному проекту, сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожно-строительная техника

Строительство автодорог на Ямале выросло в 9,7 раза: с 17 км в 2019 году до 165,9 км в 2020 году. В регионе появилось два новых асфальтобетонных завода, всего в ЯНАО 30 таких предприятий, обновляется парк техники. В дорожных работах в строительный сезон было задействовано более пяти тысяч человек.

Самые масштабные работы реализованы на границе округов ХМАО — ЯНАО и на подъезде к городу Ноябрьску. Проведена реконструкция 23 км участка автодороги Коротчаево — Новый Уренгой, полное завершение работ запланировано на 2023 год. Начаты работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Пурпе — Пуровск, срок окончания которых 2022 год. Завершены работы по строительству Пуровского моста, а также запущена дорога Надым — Салехард.