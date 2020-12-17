Прокуратура нашла нехватку озеленённых территорий в Костроме
Кострома, 17 декабря, 2020, 09:51 — ИА Регнум. Костромская межрайонная природоохранная прокуратура опротестовала «Перечень озелененных территорий города Костромы», утвержденный городской администрацией в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщила общественник Ирина Назарова.
Документ должен отражать реальный уровень озеленения областного центра, на данный момент в него включено 145 «зелёных» территорий, находящихся в границах города.
По информации прокуратуры, около 50−60% территорий, отнесённых к категории «озеленённые территории общего пользования» (ОТОП), были ошибочно включены в Перечень, так как не соответствуют критериям безопасности и доступности использования для людей, в некоторых случаях фактическое озеленение территорий составляет менее 70% от общей площади, как того требуют нормы закона.
По нормативам на каждого жителя Костромы должно приходиться как минимум 16 квадратных метров озелененных территорий общего пользования. Однако, по данным общественников, этот показатель намного ниже.
16 декабря в администрации Костромы прошла встреча с представителем природоохранной прокуратуры, где обсуждался вопрос об отклонении или принятии протеста прокуратуры. Итогового решения на встрече чиновники не приняли. В случае, если администрация примет протест, перечень озелененных территорий придется привести в соответствие с нормами закона. Если протест отклонят, природоохранная прокуратура будет вынуждена подать на городскую администрацию в суд. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.