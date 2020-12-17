Кострома, 17 декабря, 2020, 09:51 — ИА Регнум. Костромская межрайонная природоохранная прокуратура опротестовала «Перечень озелененных территорий города Костромы», утвержденный городской администрацией в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщила общественник Ирина Назарова.

Сквер в Костроме

Документ должен отражать реальный уровень озеленения областного центра, на данный момент в него включено 145 «зелёных» территорий, находящихся в границах города.

По информации прокуратуры, около 50−60% территорий, отнесённых к категории «озеленённые территории общего пользования» (ОТОП), были ошибочно включены в Перечень, так как не соответствуют критериям безопасности и доступности использования для людей, в некоторых случаях фактическое озеленение территорий составляет менее 70% от общей площади, как того требуют нормы закона.

«Администрация подменила категорию земель «общего пользования» понятием «общедоступные территории». Таким образом, чиновники администрации отнесли к территориям, предназначенным для отдыха жителей, санитарно-защитные зоны автомобильных дорог, кладбищ, промышленных зон, неблагоустроенные территории, расположенные в береговой полосе рек и водоохранных зонах. Приведу пример: чиновники считают парковой территорию на правом берегу реки Волга за железной дорогой. Чтобы попасть в это место, людям надо преодолеть насыпь железной дороги — отсутствие безопасности налицо. Есть и другой перекос в отнесении к озеленённым рекреационным территориям территорий, на которых процент озеленения составляет 20−30% от занимаемой площади. Например, есть в городе частный «Парк на Никитской», территорию которого, кроме парка аттракционов, занимают торгово-распивочные сооружения, и практически вырублены некогда росшие на этой территории деревья. Вся эта ситуация говорит о том, что впервые за много лет природоохранная прокуратура услышала общественников и официально признала, что в городе есть проблемы с качественным озеленением. Остаётся, чтобы это поняли и в администрации», — сказала Назарова.

По нормативам на каждого жителя Костромы должно приходиться как минимум 16 квадратных метров озелененных территорий общего пользования. Однако, по данным общественников, этот показатель намного ниже.

«Есть норматив, по которому на каждого жителя Костромы должно приходиться не менее 16 квадратных метров озелененных территорий общего пользования. Судя по Перечню администрации, на каждого костромича у нас приходится 19 квадратных метров ОТОП, однако фактически это не так. По нашим подсчетам, цифра намного меньше — 5 квадратных метров ОТОП на человека, а это экологическая катастрофа», — добавила Назарова.

16 декабря в администрации Костромы прошла встреча с представителем природоохранной прокуратуры, где обсуждался вопрос об отклонении или принятии протеста прокуратуры. Итогового решения на встрече чиновники не приняли. В случае, если администрация примет протест, перечень озелененных территорий придется привести в соответствие с нормами закона. Если протест отклонят, природоохранная прокуратура будет вынуждена подать на городскую администрацию в суд. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.