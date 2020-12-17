Соледар, ДНР, 17 декабря, 2020, 09:32 — ИА Регнум. Боевики ВСУ применили миномёты калибра 120 мм, обстреляв окрестности нескольких населённых пунктов на территории ДНР. Об этом сообщили 17 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Ночью со стороны подконтрольного Украине населённого пункта Широкино были выпущены десять мин калибра 120 мм в направлении населённого пункта Коминтерново.

Утром ещё десять мин были выпущены с позиций ВСУ в районе села Водяное в сторону населённого пункта Ленинское на юге ДНР.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что Киев изображает усилия по урегулированию конфликта в Донбассе, по факту занимаясь противоположными вещами.

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