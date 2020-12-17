Донецк, 17 декабря, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Автомобили 101-го гуманитарного конвоя МЧС России прибыли в Донецк и Луганск. Об этом сообщили местные СМИ.

Dnr-online.ru Гуманитарный конвой МЧС РФ

В Будённовском районе Донецка началась разгрузка автомобилей. Шесть грузовиков МЧС РФ разгружаются в Луганске.

«Выражаем огромную благодарность Российской Федерации за помощь. Отдельную благодарность хотелось бы выразить общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», — заявил начальник Центра мониторинга восстановления (ЦМВ) МЧС ЛНР Виталий Кучеров.

Российский гуманитарный конвой привёз в Донбасс медикаменты, изделия медицинского назначения и медаппаратуру.

Напомним, юбилейный сотый гуманитарный конвой посещал Донецк и Луганск в конце ноября 2020 года.