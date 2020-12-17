Москва, 17 декабря, 2020, 09:22 — ИА Регнум. С момента присоединения новых территорий к Москве в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) возведено около 15 млн кв. метров жилья, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

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За 11 месяцев 2020 года в Новой Москве построено 1,7 млн кв. метров жилья, в том числе 400 тыс. кв. метров индивидуального.

Также с 2012 года в ТиНАО было построено 14 поликлиник, больничных корпусов и станций скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Новой Москвы выделят более 250 млрд рублей.

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