Уфа, 17 декабря, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Производители гречихи в Башкирии приняли решение снизить отпускные цены на эту крупу на 10%. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Гречка

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на совещании по ценовой ситуации на рынке гречневой крупы и гречихи, которое провёл министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Башкирии Рамила Нуриахметова, регион входит число лидеров по производству гречихи. В текущем году общая площадь её посевов составила 54 тысяч га, а валовой сбор составил 64,5 тысячи тонн (урожайность — 11,9 ц/га).

Нуриахметов отметил, что это является третьим результатом после Алтайского края и Орловской области. При этом отпускные цены на эту крупу у аграриев республики составляют от 30 тысяч рублей до 35 тысяч рублей за тонну. Сообщается, что по итогу совещания представители крупных аграриев республики, которые возделывают гречиху, приняли решение о снижении отпускных цен на гречиху на 10%. Это произойдёт в ближайшее время.