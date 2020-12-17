Москва, 17 декабря, 2020, 08:55 — ИА Регнум. Власти Москвы в наступающем 2021 году планируют ввести в эксплуатацию ещё 70 жилых домов площадью более 1 млн кв. метров по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дома, построенные по московской программе реновации

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В 2020 году сдано 30 домов по реновации. С момента старта программы возведено 82 дома, из которых передано под заселение 62 дома.

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Более 22,6 тыс. москвичей уже въехали в новые дома. Около 29 тыс. участников программы находятся в стадии переселения. Сейчас в Москве строится и проектируется 280 домов для переселения из пятиэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала действия программы реновации жилья построено 80 жилых домов площадью 1 млн кв. метров жилья.

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