Расширение перечня соцуслуг для инвалидов и пожилых врач назвал благом
Барнаул, 17 декабря, 2020, 08:39 — ИА Регнум. То, что люди с инвалидностью, а также престарелые граждане России, нуждающиеся в постоянном уходе, смогут получать теперь помощь социального работника без лишних трудностей, как это было до настоящего времени, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») назвал большим благом. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM постановление, подписанное главой российского правительства Михаилом Мишустиным, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, российское правительство расширило перечень социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идёт о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях.
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