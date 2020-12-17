Москва, 17 декабря, 2020, 08:25 — ИА Регнум. «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики футбольного клуба «Зенит»

В составе «Зенита» голы забили Сердар Азмун (8), Ярослав Ракицкий (73) и Артём Дзюба (93). «Спартак» забил единственный мяч благодаря автоголу защитника «Зенита» Деяна Ловрена (22).

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в чемпионате России, в активе команды 41 очко. «Спартак» с 35 очками идёт на втором месте.