Вашингтон, 17 декабря, 2020, 08:27 — ИА Регнум. Во время испытательного полета высотного самолета-разведчика U-2 Dragon Lady искусственный интеллект впервые смог заменить второго пилота. Об этом 17 декабря сообщается в заявлении пресс-службы ВВС США.

(сс) Robert Sullivan Пилот в кабине самолёта-разведчика Lockheed U-2

Уточняется, что американские ВВС считают данный полет, который был проведен 15 декабря, «важной вехой» и «огромным скачком в области национальной обороны в цифровую эпоху».

«15 декабря ВВС (США) впервые использовали искусственный интеллект в качестве члена летного экипажа на борту военного самолета», — указывается в заявлении пресс-службы.

Также отмечается, что алгоритм искусственного интеллекта, который известен как ARTUµ, разработали ученые ВВС США, и данная система «обучена <…> выполнять определенные задачи в полете, которые в противном случае выполнял бы (второй) пилот», в этом случае алгоритм ARTUµ «отвечал за использование средств обнаружения и тактическую навигационную систему».

Кроме этого, добавляется, что самолет-разведчик «выполнял разведывательную миссию во время имитации ракетного удара» и уточняется, что «основной обязанностью ARTUµ было обнаружение вражеских пусковых установок».

Как сообщало ИА REGNUM, исследователи стремятся «научить» искусственный интеллект (ИИ) распознавать звуки обитающих в водах Британской Колумбии косаток, чтобы разработать систему предупреждения для предотвращения их смертельных столкновений с кораблями.