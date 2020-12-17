Оренбург, 17 декабря, 2020, 08:08 — ИА Регнум. В Оренбурге журналисты просят президента России Владимира Путина спасти здание лётного училища, в котором учился первый космонавт мира Юрий Гагарин. Они обратились к главе государства с видеообращениями.

Nutribit Здание Оренбургского высшего авиационного училища, в котором учился летчик-космонавт Юрий Гагарин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

Как пишет «Оренбург медиа», свои обращения записали редакции четырёх СМИ. Они обращают внимание президента на то, что здание уже много лет разрушается. По их словам, в год 60-летия со дня полёта Гагарина спасение объекта стало бы для Оренбурга лучшим подарком.

Как сообщало ИА REGNUM пресс-конференция Путина пройдёт 17 декабря. В 2021 году она совмещена с прямой линией главы государства.