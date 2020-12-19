ИА REGNUM вело текстовую трансляцию пресс-конференции и предлагает читателям мнения, комментарии и реакции на вопросы, которые были заданы главе государства.

Прозвучало несколько вопросов относительно пандемии коронавируса, об Алексее Навальном, работе медиков и волонтёров. Не обошли вниманием и тему роста цен на продукты питания и отношений с Западом. В завершении Владимир Путин объявил о разовой выплате 5 тысяч рублей на всех детей в возрасте до 7 лет.

16-я по счёту ежегодная большая пресс-конференция длилась 4,5 часа, было задано почти 70 вопросов. Однако уже после её завершения глава государства продолжил отвечать журналистам в своей резиденции.

Президент РФ Владимир Путин 17 декабря провёл очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие прошло в необычном формате — в режиме видеоконференции. Журналисты федеральных и иностранных СМИ работали в Центре международной торговли в Москве, а представители региональной прессы — на спецплощадках своих регионов. Президент находился в своей резиденции в Ново-Огарёве.

Самой короткой по времени была первая большая пресс-конференция Владимира Путина , которая состоялась в 2001 году: она продлилась 1 час 35 минут. Самой же длинной стала пресс-конференция 2008 года: тогда российский лидер общался со СМИ 4 часа 40 минут.

Как пишет « Оренбург медиа », свои обращения записали редакции четырёх СМИ. Они обращают внимание президента на то, что здание уже много лет разрушается. По их словам, в год 60-летия со дня полёта Гагарина спасение объекта сало бы для Оренбурга лучшим подарком.

В Оренбурге журналисты просят президента России Владимира Путина спасти здание лётного училища, в котором учился первый космонавт мира Юрий Гагарин . Они обратились к главе государства с видеообращениями.

Президент России Владимир Путин на расширенной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов в 2001 году. Фото: kremlin.ru

На первой пресс-конференции Владимира Путина , которая состоялась в 2001 году, было аккредитовано более 500 журналистов. В 2019 году это число достигло рекордной отметки — 1895 сотрудников СМИ.

Как сообщает РИА Новости, во время пресс-конференции часть журналистов будет находиться в одном зале с Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.

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Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Владимиром Жириновским поинтересуются у президента РФ Владимира Путина о сроках строительства парламентского центра.

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») ожидает, что вопрос о дистанционном обучении будет задан главе государства на пресс-конференции.

Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32% россиян, чаще в возрасте от 60 лет — 59%. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления.

Большинство жителей РФ — 81% — знают или слышали о пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщает ВЦИОМ. Точную дату назвали 52%.

Чиновникам следует внимательно смотреть пресс-конференцию, а также оперативно реагировать по всем появляющимся поручениям, уточнил губернатор.

«Ожидаемо, что по итогам такого прямого диалога глава государства даст поручения, в том числе касающиеся регионов», — сказал Куйвашев на заседании правительства.

В рамках большой пресс-конференции президента России Владимира Путина , которая пройдёт в режиме видеоконференции 17 декабря, будет решена часть проблем, волнующих жителей страны. Такими ожиданиями с корреспондентом ИА REGNUM поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов .

10:03 17.12.2020

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина всегда имеет огромный резонанс. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия»:

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Подробности в материале: На Алтае пресс-конференцию Путина считают мотивирующей для чиновников

10:21 17.12.2020 Журналисты, которые будут присутствовать на 16-й по счёту большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не смогут использовать плакаты, чтобы привлечь внимание к себе. О таком запрете напомнили в пресс-службе Кремля. Подробности в материале: Большая пресс-конференция Путина пройдёт без плакатов

10:23 17.12.2020 Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в 2019 году. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:23 17.12.2020 В Ростовской области протестируют систему оповещения и информирования населения. Запуск сирен состоится перед началом большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, 17 декабря, передаёт ИА REGNUM.

10:28 17.12.2020 Формат пресс-конференции президента РФ Владимира Путина громаден. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Подробности в материале: Вассерман объяснил, чем хороши пресс-конференции Владимира Путина

10:29 17.12.2020 Большинство жителей России (81%) знают или слышали о пресс-конференции президента Владимира Путина, которая пройдет сегодня, 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Читайте также: Опрос показал отношение жителей России к пресс-конференции Путина

10:30 17.12.2020 На предстоящей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина граждане страны в первую очередь ждут ответов на вопросы, связанные с коронавирусом. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев. Читайте подробнее: Политолог рассказал, ответов на какие вопросы ждут граждане РФ от Путина

10:39 17.12.2020 О своих ожиданиях относительно тем, которые будут затронуты в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов: «Жду тех тем, которые «Справедливая Россия» поднимает. «Социалка» обязательно будет: социальная справедливость, выплаты гражданам в период пандемии, индексация пенсий работающим пенсионерам, дальнейшая цифровизация, в том числе — сферы получения госуслуг и соцподдержки, развитие здравоохранения, COVID-19 и вакцины от него, предстоящие выборы, Навальный. Это основные темы». Об этом: Пресс-конференция с Путиным: алтайский депутат ждёт «справедливых» ответов

10:56 17.12.2020 Жители Ростова-на-Дону, потерявшие жильё во время крупнейшего пожара в районе Театрального спуска в августе 2017 года, до сих пор не получили компенсации. С просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину обратился 11-летний мальчик, который с матерью проживает в квартире площадью 36 кв. метров. Зимой семья вынуждена отапливать помещение печкой, чтобы согреться. Подробности в материале: 11-летний мальчик из Ростова-на-Дону обратился за помощью к Путину

10:56 17.12.2020 Сегодняшнюю большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина элита ждёт больше простых граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Подробности в материале: Пресс-конференция Путина — старт трансферта власти 2021−2024: политолог

10:57 17.12.2020 Жительница Орла, инвалид-колясочник, отчаявшись добиться строительства нормального пандуса из подъезда дома, в котором она проживает, обратилась к президенту Владимиру Путину. Видеобращение для пресс-конференции президента, которая состоится 17 декабря, девушка выложила на своей странице в социальной сети. Подробности: Инвалид-колясочник из Орла обратилась к Путину

10:57 17.12.2020 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции Владимира Путина в 2018 году. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:00 17.12.2020 На входе в Центр международной торговли у журналистов измеряют температуру. На всей территории центра просят соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

11:05 17.12.2020 На предстоящей конференции президента РФ Владимира Путина огромный блок вопросов будет посвящен «коронакризису» и путям выхода из него. Об этом заявила юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом: Путина попросят ответить на вопросы о противостоянии РФ и США — эксперт

11:07 17.12.2020 На входе в Центр международной торговли 17 декабря 2020 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:08 17.12.2020 Все работают в масках. Гардероб Центра международной торговли. 17 декабря 2020 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:09 17.12.2020 На входе в буфет можно продезенфицировать руки. Стоят санитайзеры. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:10 17.12.2020 Вход в буфет. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:10 17.12.2020 Вот такой ассортимент угощений предлагают журналистам сегодня. Всё в индивидуальной упаковке. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:11 17.12.2020 В буфете не так много журналистов. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:11 17.12.2020 Очередь в зал. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:12 17.12.2020 Журналисты уже занимают места в зале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

11:13 17.12.2020 По данным ВЦИОМ, пресс-конференция президента РФ Владимира Путина интересна 71% жителей России. Читайте подробнее: Пресс-конференция Путина интересна более 70% жителей России

11:13 17.12.2020 Сергей Шнуров надеется задать вопрос президенту. Фото Никита Третьяков © ИА REGNUM

11:14 17.12.2020 Однако Шнуров никому не говорит, что именно он хочет спросить у Владимира Путина. Фото Никиты Третьякова © ИА REGNUM

11:14 17.12.2020 В ожидании начала пресс-конференции. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:15 17.12.2020 Центр международной торговли. 17 декабря 2020 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:17 17.12.2020 Общероссийский народный фронт проведёт онлайн-марафон по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

11:19 17.12.2020 В этом году из-за ситуации с коронавирусом мест для журналистов гораздо меньше. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:20 17.12.2020 Социальная дистанция в зале. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:21 17.12.2020 Маски обязательны! Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:22 17.12.2020 Сергей Шнуров весьма популярен у присутствующих журналистов. И он без маски! Оштрафуют ли? Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:23 17.12.2020 Звезда, она и на пресс-конференции президента звезда. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:29 17.12.2020 Всего на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина аккредитовано 774 журналиста.

11:30 17.12.2020 Прямой эфир пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

11:32 17.12.2020 В этом году у микрофона появился фирменный «пыльник». Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:45 17.12.2020 Работы по обустройству пандуса начались в многоэтажном доме в Орле, где проживает Ольга Чумакова, ранее выступившая с обращением к президенту Владимиру Путину. После того как девушка, инвалид первой группы, разместила обращение на своей странице в социальной сети, а о ее истории написали СМИ, в том числе и ИА REGNUM, в дело вступила прокуратура. Результат — оперативное строительство пандуса, которого Ольга ждала два года. Читайте подробнее: В Орле после обращения к Путину начали строить пандус для девушки-инвалида

11:51 17.12.2020 В Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина принимают участие шесть СМИ из Тюменской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Об этом: Журналисты из шести тюменских СМИ готовятся задать вопросы Путину

11:52 17.12.2020 Маски бывают разные. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:53 17.12.2020 Журналисты в ожидании. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:53 17.12.2020 Последние приготовления. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:54 17.12.2020 Вот на таких экранах видны студии в разных городах. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:55 17.12.2020 До начала пресс-конференции осталось 5 минут. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:55 17.12.2020 Дмитрий Песков: Очень рады всех видеть. Рады видеть всех, кто находится на просторах страны. В каждом федеральном округе организованы точки для выхода в эфир. Мы признательны всем, кто аккредитовался.

11:56 17.12.2020 Дмитрий Песков заявил, что пресс-конференция начнётся в полдень.

11:56 17.12.2020 Дмитрий Песков попросил всех участников мероприятия оставаться в защитных масках.

11:57 17.12.2020 Песков связался с площадкой во Владивостоке, где уже вечер: «Силы вам потребуются».

11:58 17.12.2020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ведёт перекличку с региональными площадками.

11:58 17.12.2020 Песков задал вопрос представителям СМИ в Ростове-на-Дону: «У вас Дон вернулся на своё место?». Ему ответили утвердительно.

11:59 17.12.2020 Песков: Хочу напомнить тем, кто в одноразовых масках — не забывайте их менять каждый час-полтора. Мы будем вам напоминать.

11:59 17.12.2020 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проверил связь с Новосибирском. Новосибирские журналисты, в свою очередь, попросили почаще включать Сибирь.

12:02 17.12.2020 Дмитрий Песков отметил, что длительность пресс-конференции не предсказуема: «Будем ориентироваться, от 3 до 4 часов, работать в режиме видеоконференции ещё труднее».

12:02 17.12.2020 Владимир Путин зашёл в здание в резиденции в Ново-Огарёво.

12:04 17.12.2020 Дмитрий Песков. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM

12:04 17.12.2020 Перед началом пресс-конференции. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM

12:05 17.12.2020 Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина началась.

12:05 17.12.2020 Владимир Путин зашёл в зал с большой папкой.

12:06 17.12.2020 Путин: поскольку ковидные условия не дали возможности провести открытую линию, коллеги постарались совместить одно и второе, чтобы можно было с гражданами пообщаться, поговорить, послушать их мнение, что в стране происходит, что нужно сделать, чтобы решить вопросы.

12:07 17.12.2020 Путин: у нас сложилась хорошая практика, когда поступившие вопросы — их сотни тысяч — на них так или иначе поступает реакция. Хочу за это поблагодарить коллег в администрации, правительстве, но, прежде всего, общественные организации.

12:08 17.12.2020 «Вместе со своими заместителями смотрю пресс-конференцию Владимира Путина. Все вопросы, касающиеся края, обсудим и постараемся найти решение. Если возникнет такая необходимость, готов выйти на прямую связь со студией и ответить на вопросы президента», — написал в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

12:08 17.12.2020 Путин: я буду просить волонтёров и ОНФ продолжить практику работы для страны. Мероприятия подобного рода для меня не являются формальными, при том, что у меня огромный поток информации о том, что происходит в стране. Нет ничего более ценного, чем общение с гражданами.

12:09 17.12.2020 Первый вопрос задаст Владивосток.

12:09 17.12.2020 Во Владивостоке присутствуют 50 корреспондентов.

12:10 17.12.2020 Вопрос задаёт корреспондент из Магадана Людмила Щербакова: То, что год непростой, мы все знаем. Но всё же — год был плохой, или было хорошее?

12:11 17.12.2020 Путин: Плохой год? Это как погода. Так и год — и плюсы есть, и минусы. Конечно, он связан с проблемой, которая у всех на устах — это пандемия коронавируса. Но это характерно для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни.

12:12 17.12.2020 Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлится от трёх до четырёх часов, заявил 17 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков рассказал, сколько продлится пресс-конференция Путина

12:12 17.12.2020 Путин: Пандемия — это локдауны, сокращение перевозок, рабочих мест, падение доходов. Но в то же время, во-первых, при всём огромном количестве проблем, а проблем море, можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже лучше, чем в других странах.

12:13 17.12.2020 Журналисты, которые присутствуют на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, должны в ходе мероприятия оставаться в масках. С такой просьбой к представителям СМИ обратился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте также: Песков попросил журналистов не снимать маски на пресс-конференции Путина

12:13 17.12.2020 Путин: воспользуюсь подсказками. У нас падение ВВП — 3,6%. Это меньше, чем почти во всех ведущих странах ЕС, чем в США. В ряде стран ЕС падение ВВП — под 9%. У нас промышленное производство подсело на 3%. Это за счёт нефти, поскольку у нас сделка ОПЕК+, что повлияло на общие показатели. Но вчера вот мне доложили, что к ноябрю рост обработки — 1,1%. Надеемся, что тенденция сохранится.

12:14 17.12.2020 Путин: производство сельского хозяйства — в хорошей зоне: +1,8%. По году возможно увеличение до 2%. Прибыль банков в 2020 году — 1 трлн 300 млрд рублей.

12:15 17.12.2020 Путин: прошу граждан на меня не сердиться за то, с какими ощущениями они сталкиваются. Реальная зарплата, надеюсь, подрастёт на 1,5%.

12:15 17.12.2020 Путин: в общем и целом падение реальных доходов будет около 3%.

12:15 17.12.2020 Путин: уровень безработицы подрос до 6,3%.

12:15 17.12.2020 Путин: всё, что мы делаем, связано с поддержанием рабочих мест.

12:16 17.12.2020 Путин: хорошее обстоятельство — положительное сальдо торгового баланса. У нас госдолг был минимальный — 70 млрд долларов, и он снизился на 10 млрд.

12:16 17.12.2020 Путин: международные резервы подросли. То же касается Фонда национального благосостояния. Рост очень значительный.

12:17 17.12.2020 2020 год оказался трудным, но он был трудным для всех. И эти трудности показали сильные стороны государственного управления в России. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Читайте подробнее: «И плюсы есть, и минусы» — Путин о жизни в 2020 году

12:17 17.12.2020 Путин: что является положительным элементом — 70% российского бюджета формируется не за счёт нефтегазовой сферы. Это значит, что мы слезаем с нефтегазовой иглы.

12:17 17.12.2020 Уходящий год принёс как плюсы, так и минусы, но главной проблемой стала пандемия коронавируса, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Читайте также: Путин назвал главную проблему уходящего года

12:17 17.12.2020 Большая пресс-конференция Владимира Путина началась с вопроса из Дальневосточного федерального округа. Первый вопрос задала журналист из Магадана Людмила Щербакова. Она спросила президента РФ о том, каким стал прошедший год — плохим или хорошим. «Есть плюсы и минусы, конечно, год связан с проблемой коронавируса», — ответил Путин. Подробности в материале: Магадан первым задал вопрос на пресс-конференции Путина

12:17 17.12.2020 Нет ничего более ценного, чем общение с гражданами, подчеркнул Путин. Читайте подробнее: Владимир Путин начал большую пресс-конференцию

12:17 17.12.2020 Путин: Уходящий год связан с крупными мероприятиями — 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Мы достойно его отметили, состоялся парад Победы, шествие «Бессмертного полка».

12:18 17.12.2020 Путин: в достаточно сложных условиях мы подтвердили единение народа при какой бы то ни было угрозе. То, что мы видели — работа волонтёров, медиков, состояние всего общества, нацеленного на поддержку ближнего — это национальное единение является определяющим и решающим для страны.

12:19 17.12.2020 Следующий вопрос — от кремлёвского пула.

12:20 17.12.2020 Россия понемногу начинает «слезать с нефтегазовой иглы». Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Подробности в материале: Путин: «Начинаем слезать с нефтегазовой иглы»

12:20 17.12.2020 Брянские журналисты приехали на большую пресс-конференцию Владимира Путина. На площадке в Туле попытаются задать свои вопросы главный редактор газеты «Жуковские новости» Олег Михеев, директор телеканала «Брянская Губерния» Артём Сухоломкин, оператор телеканала Денис Пашков, корреспондент РИА «Стрела» Евгений Зорин, корреспондент ИА «Город 24 » Игорь Климов и корреспондент «Город32» Юрий Лобунов.

12:20 17.12.2020 Алексей Петров, ВГТРК: маски стали символом времени. Понятно, что пандемия — главное событие года. Какова степень готовности системы здравоохранения? Насколько она справилась и справляется с вызовами? Проводится ли «разбор полётов»? Это и нехватка лекарств, и маркировка.

12:20 17.12.2020 Путин: к таким масштабам неготовой оказалась ни одна система в мире.

12:21 17.12.2020 Путин: у нас океан проблем, но всё познаётся в сравнении. Конечно, система здравоохранения в России оказалась более эффективной.

12:21 17.12.2020 Россия сравнительно успешно прошла кризисный период 2020 года. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Читайте также: Путин назвал положительные результаты экономики России в 2020 году

12:21 17.12.2020 Путин заявил, что падение реальных доходов в России будет по 2020 году составляет около 3%, реальная зарплата до конца года может вырасти на 1,5%.

12:22 17.12.2020 Путин: мы выиграли время на активную подготовку к приходу пандемии.

12:22 17.12.2020 В Екатеринбурге некоторым журналистам не удалось попасть на пресс-конференцию президента Владимира Путина из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сообщили участники мероприятия. Перед допуском на пресс-конференцию журналистам было необходимо сдать тест на коронавирус. Результат тестирования оказался для некоторых из них неприятным: у ряда журналистов выявили COVID-19. Читайте также: На Урале не пустили на пресс-конференцию Путина журналистов из-за COVID-19

12:22 17.12.2020 Путин: потребность в коечных местах составляла 95 тысяч, а готовность была только 50%. Сейчас 277 тысяч развёрнуто. Мы построили 40 центров, 30 построило Минобороны, и 10 — регионы.

12:23 17.12.2020 Путин: мы смогли выстроить систему переподготовки медперсонала, ввели доплаты для медиков. Для студентов старших курсов медвузов — по 10 тысяч.

12:24 17.12.2020 Путин: мы быстро развернули производство средств индивидуальной защиты, костюмов, средств для обработки помещений. Скажем, маски, которые всем надоели — мы увеличили их производство в 20 раз. Такое редко где бывает.

12:24 17.12.2020 Напомним, что ранее Минобороны РФ докладывали про 16 новых медцентров.

12:24 17.12.2020 Реальная заработная плата в России по итогам 2020 года может подрасти при падении реальных доходов. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Подробности в материале: «Прошу не сердиться» — Путин разъяснил динамику реальных доходов

12:25 17.12.2020 Путин: сфера здравоохранения и госуправление продемонстрировали готовность к мобилизации ресурсов. Необходимое количество лекарств увеличено в два раза. В некоторых регионах сталкиваются с нехваткой лекарств в станционарах и аптеках, но это уже не те проблемы, которые были в начале — это проблема логистики, несвоевременных закупок, поставок.

12:25 17.12.2020 Система здравоохранения России во время эпидемии коронавирусной инфекции оказалась более эффективной, чем в других странах. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин: система здравоохранения России оказалась более эффективной

12:25 17.12.2020 Путин: в начале пандемии мы не знали, как тестировать, чем лечить, когда будет вакцина. Сейчас Россия входит в тройку по масштабам тестирования. Лекарства мы начали поставлять в нужном количестве.

12:26 17.12.2020 Путин: Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину.

12:27 17.12.2020 Путин: вакцина хорошая — и безопасная, и эффективно действующая. Нет ни одного серьёзного случая побочных явлений. Наши иностранные коллеги тоже повернулись к нам лицом и готовы работать. Меня радует, когда специалисты на высоком уровне объединяют усилия. Уверен, что результат будет хороший для всего мира.

12:27 17.12.2020 Путин: проблем хватает, но система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы.

12:27 17.12.2020 В России 70% бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Об этом: Россия слезла с нефтегазовой иглы — Путин

12:28 17.12.2020 Первая возможность задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину пресс-секретарь главы государства дал площадке во Владивостоке. Дмитрий Песков выбрал вопрос журналиста из Магадана. Людмила Щербакова спросила у президента: «Плохим или хорошим был, на Ваш взгляд, 2020 год?» «Плохой год? Это как погода. Так и год — и плюсы есть, и минусы. Конечно, он связан с проблемой, которая у всех на устах — это пандемия коронавируса. Но это характерно для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни», — сказал Путин. Об этом: Пресс-конференцию Путин начал с главной проблемы — пандемии коронавируса

12:28 17.12.2020 Путин: нам пришлось концентрировать нужные ресурсы на борьбе с инфекцией, на помощь врачам, волонтёрам, студентам, на производство. Мы чуть сдвинули вправо начало работы по первичному звену. Но мы ничего не забыли: мы вместо 1 июля начнём программу 1 января 2021 года. Все ресурсы будут использованы в сроки — это 500 млрд рублей из федерального бюджета и 50 млрд — из регионального.

12:29 17.12.2020 Путин: самое главное в развитии первичного звена здравоохранения заключается в 100%-ной доступности граждан к системе.

12:29 17.12.2020 Российская вакцина от коронавирусной инфекции безопасная и эффективно действующая. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Подробности в материале: Путин назвал российскую вакцину безопасной и эффективной

12:30 17.12.2020 Российская система здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции оказалась более эффективной, чем в других странах. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин заявил об эффективности российской системы здравоохранения

12:30 17.12.2020 Путин: сегодняшнее мероприятие даёт поток информации со всех регионов, когда мы можем посмотреть, что делается, и скорректировать наши действия. Самый простой вывод: нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, надо её реформировать.

12:31 17.12.2020 Антон Ольшанников, Ура.ру: чем будет отличаться политическая кампания в 2021 году от предыдущей? Каким будет политический ландшафт в РФ? Хочется понять, не пора ли системной оппозиции уступить место молодым партиям. Очевидно, что внешнее вмешательство возможно, как Вы ему будете противостоять?

12:33 17.12.2020 Путин: отличия выборов в Госдуму будут. Приняты поправки в Конституцию, и это означает, что парламент получил больше полномочий — в том числе по формированию правительства. Теперь Госдума РФ принимает окончательное решение и по министрам с вице-премьерами. Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса и их ответственность перед страной. Связка между парламентом и правительством очень важна.

12:35 17.12.2020 Путин: вопрос о смене партий на молодые — это решают граждане, избиратели, они принимают решение. Даёт ли наша система большему числу партий принять участие в кампаниях? Да, даёт. В 2021 году большее число партий — вроде бы, до 16 партий — может принять участие без сбора подписей, поскольку они получили представительство в ряде субъектов и право попробовать силы на национальной арене. Желаю им успехов. Кого избрать — решает избиратель. Традиционные политические партии хорошо известны, и разные, подчас полярные точки зрения звучат в парламенте, острые дискуссии по ряду проблем. Но почти каждая из них выступает с патриотических позиций и стремится решить стоящие перед страной задачи. Подходы разные, но цель одна — благополучие и развитие страны.

12:36 17.12.2020 Вопрос из Новосибирска, Людмила Кейбл, Алтайский край: Вы поставили себе прививку от коронавируса? Как относитесь к всеобщей вакцинации, если вакцины ещё не поставлены в регионы? Достаточно ли будет вакцин на территорию, если РФ окажет помощь другим странам?

12:37 17.12.2020 Санитарно-эпидемиологическая служба будет реформирована. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин анонсировал реформу санитарно-эпидемиологической службы

12:38 17.12.2020 Путин: всех призываю внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты говорят, что поступившие вакцины предусмотрены для граждан определённого возраста. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Пока такой вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только станет возможным. Необходимо иметь некоторый разбег между прививками — например, от гриппа и от коронавируса. По поводу необходимости массовой вакцинации — я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят и вирусологи во всём мире.

12:38 17.12.2020 Путин: один из путей преодоления пандемии — массовая вакцинация, которая создаст популяционный иммунитет. наша вакцина эффективная и безопасная. Не вижу причин не вакцинироваться.

12:39 17.12.2020 Путин: наша задача — провести вакцинацию внутри РФ. Компоненты вакцины хорошие, но у нас не хватает оборудования для производства нужного числа вакцин.

12:39 17.12.2020 Путин: чтобы произвести вакцину, нужны заводы, предприятия, оборудование. Это будет наращиваться. Все планы будут исполнены — в начале 2021 года будут миллионы доз вакцины.

12:40 17.12.2020 Путин: в силу того, что нам нужно время для наращивания возможностей по производству, нам ничего не мешает сами компоненты производить в других государствах, и они будут вкладывать свои деньги. Это никак не мешает вакцинации населения в РФ — наоборот, будет улучшать конечное качество продукции.

12:41 17.12.2020 В России повысилась значимость работы депутатского корпуса, что повлияет на избирательную кампанию в Госдуму в 2021 году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Журналисты спросили, чем будет отличаться грядущие выборы в Госдуму от предыдущих. «Конечно, отличия будут. У нас приняты поправки в Конституцию. Это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию правительтсва Российской Федерации», — сказал Путин Президент будет обязан подписать те кадровые решения, которые будут приняты парламентом, напомнил Путин. «Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса», — добавил глава государства. Читайте также: Путин рассказал об особенности предстоящих выборов в Госдуму

12:42 17.12.2020 Вопрос из колл-центра от волонтёра Алевтины Киселёвой, она отчитывается по работе медиков и их нуждам.

12:43 17.12.2020 Алевтина Киселёва: обидно за людей, которые работают на передовой, но чувствуют несправедливость. У нас есть большая подборка обращений, мы готовы её передать.

12:43 17.12.2020 Некоторые российские регионы сталкиваются с нехваткой лекарств в стационарах и аптеках, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Читайте также: Путин объяснил нехватку лекарств в аптеках

12:45 17.12.2020 Путин — о письме из Рязанской области, в котором жалуются на условия лечения больных COVID-19: «Где деньги? Меня тоже это интересует. Мы дали 10 млрд на то, чтобы оперативно реагировать на вопросы, которые не решены — закупка СИЗ, подготовка учреждений. 5 млрд выделили на бесплатную выдачу лекарств людям на дому. Что касается Рязанской области, то все деньги из федерального бюджета перечислены. Почему не дают лекарства — непонятно. Будем разбираться.

12:45 17.12.2020 Медики инфекционной больницы Твери несколько месяцев не получали «ковидные» надбавки — сообщение поступило в колл-центр пресс-конференции Владимира Путина.

12:45 17.12.2020 Путин: порядок получения лекарств такой — обращение в поликлинику, подтверждение диагноза и выдача лекарств.

12:45 17.12.2020 Путин: Десятку мы отдали в регионы, и 5 млрд напрямую на помощь людям. Будем выяснять, где эти деньги.

12:46 17.12.2020 Путин: некоторые губернаторы докладывали, что всё в порядке. Бывают единичные случаи, но, судя по числу обращений, это проблемы общего характера. Посмотрим на это повнимательнее.

12:46 17.12.2020 «Знаю, что все деньги в Рязанскую область перечислили, почему там людям до сих пор не выдают лекарственные препараты, — непонятно», — Владимир Путин.

12:47 17.12.2020 Вопрос из Центра международной торговли от телеканала «Рен ТВ»: на фоне разговоров о борьбе с пандемией ушёл в сторону вопрос об угрозах. Может, Вы давали команду спецслужбам выяснить происхождение коронавируса?

12:48 17.12.2020 Путин: слухов много, я бы не хотел говорить на эту тему. Сейчас нужно не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой. Надо бы другим странам подумать о том, как помогать людям в особых условиях, снять санкции в отношении стран и направлений, которые важны для преодоления пандемии, снять санкции на передачу оборудования и медикаментов, а не искать крайних.

12:49 17.12.2020 Оценка достигнутых результатов экономики России президентом объективна и умеренно оптимистична, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Читайте также: Оценка Путина экономики страны умеренно оптимистична — эксперт

12:49 17.12.2020 В федеральном центре разберутся, как расходуются средства в регионы РФ для борьбы с эпидемией коронавируса и выплат медикам. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Читайте подробнее: «Будем выяснять, где эти деньги» — Путин о пропавших выплатах медикам

12:50 17.12.2020 Путин: конечно, будут пытаться вмешиваться в выборы. Всегда так делают — не только в нашей стране. Мы это знаем, мы к этому готовимся, но сможем этому противостоять, если подавляющее число граждан будут понимать, что это вмешательство, что этому надо противостоять. Настрой блогеров в интернете и настрой СМИ по защите самих себя — чрезвычайно важная вещь. При этом мы открыты для сотрудничества, для наблюдателей. Наверное, такой открытости нигде нет. В США в некоторых штатах вообще запрещено присутствие наблюдателей. У нас ничего такого нет.

12:51 17.12.2020 Путин: главное — в том, чтобы граждане были уверены, что выборы проходят открыто, прозрачно, и результаты заслуживают уважения.

12:52 17.12.2020 Александр Гамов, «Комсомольская правда»: коронавирус нанёс удар по уровню жизни многих людей. В регионах говорят, что жить очень сложно. Рост бедности и без того бедных людей, безработица, падение покупательской способности, доллар растёт, цены растут… Цены ползут вверх с сентября-августа. Почему об этом заговорили только в октябре?

12:52 17.12.2020 Будут ли новые политические партии широко представлены в Госдуме, решат только избиратели, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Путина спросили, потеснят ли новые партии «политических тяжеловесов». «Это решают граждане, избиратели. Они принимают решение на выборах, кого поддержать», — ответил президент. Путин подчеркнул, что российская политическая система даёт возможность новым политическим силам принять участие в избирательных кампаниях. Участвовать в выборах в Госдуму будут до 16 «молодых» политических партий, добавил глава государства. Подробности в материале: Путин охарактеризовал перспективы новых политических партий

12:54 17.12.2020 Путин: ситуация сложная. Когда я говорил о том, что пандемия связана с закрытием ряда производств, ростом безработицы, снижением уровня доходов — это не пустые слова. Мы это видим и понимаем. Было так же тяжело: в 2000 году 29% населения жили за чертой бедности. Каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума.

12:54 17.12.2020 Путин: план по экономике есть. К 2030 году уйти до 6,5%, чей уровень доходов — ниже прожиточного минимума. Плоха и эта цифра, но мы должны исходить из реалий.

12:56 17.12.2020 Владимир Путин на большой пресс-конференции зачитал вопрос от жителя Рязанской области об обеспечении бесплатными лекарствами при лечении коронавируса. Об этом: Будем разбираться: рязанец пожаловался Путину на нехватку лекарств

12:56 17.12.2020 Сейчас не время искать тех, кто виноват в пандемии коронавирусной инфекции, а стоит направить общие усилия на борьбу с вирусом. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин высказался о происхождении коронавируса

12:57 17.12.2020 Путин: да, где-то цены растут объективно. Связано это с ростом стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Это неизбежно. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать реакции. При том, что у нас урожай рекордный, хлеб растёт в цене, цена на макароны растёт. С какой стати? По сахару: нам говорили, что надо «прикрутить» тростниковый сахар, и мы это сделали, но не для повышения цен. Что у нас, семечки нет? Достаточно! На мировых рынках выросла цена, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что недопустимо. Правительство отреагировало. Главное — чтобы они не пережали с административными мерами.

12:58 17.12.2020 Путин: инструменты регулирования цен хорошо известны, давно надо было это сделать. Подписано соглашение между производителями и сетями. Поэтому на цены надо смотреть внимательно. Надеюсь, что реакция будет в ближайшие несколько дней, несколько недель так точно.

12:58 17.12.2020 Тем обвинениям, которые звучат по поводу происхождения коронавируса, нет подтверждений. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин оценил слухи о происхождении коронавируса

12:58 17.12.2020 Путин: в связи с ростом безработицы до 6,3%, мы повысили пособие по безработице. Но самой тяжёлой ситуация является у семей с детьми.

12:59 17.12.2020 Россия совершила большой прогресс в борьбе с бедностью за 20 минувших лет. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Подробности в материале: Путин сравнил 2000 год и 2020 год по уровню бедности в России

13:00 17.12.2020 Путин: если не все семьи будут дотягивать до прожиточного минимума, то с 1 января 2021 года будем платить по одному ПМ на каждого ребёнка.

13:01 17.12.2020 К 2030 году уровень бедности в России должен быть сокращён до 6,5%. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Читайте подробнее: Амбициозно, но реально — Путин о сокращении бедности в России

13:01 17.12.2020 Путин: главное — развивать экономику, реализовывать нацпроекты, создавать новые рабочие места, выводить экономику на новый уровень, развивать искусственный интеллект, цифровизацию. На это направлен комплекс мероприятий в рамках нацпроектов.

13:02 17.12.2020 Путину рассказали о родившей накануне мероприятие журналистике из Екатеринбурга, которая не смогла появиться на региональной площадке.

13:03 17.12.2020 Ольга Балабанова, «Магнитогорский металл»: почему «мусорная реформа» для всей страны тормозит в регионах?

13:03 17.12.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов убежден, что эффективности системы здравоохранения в пандемию коронавируса способствовал «советский запас прочности», передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря. Об этом: Зюганов скорректировал заявление Путина о здравоохранении в пандемию

13:05 17.12.2020 Путин: не думаю, что «мусорная реформа» тормозит. Много вопросов по производству, но реформа двигается. Нам нужно создать отрасль производства, замкнутый цикл, когда отходы используются в других видах. Нам нужно добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году всё по сегментам распределялось. На сегодня одна из задач — добиться расширенной ответственности между производителями и упаковщиками продукта, чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей упаковочных изделий. Мы будем придерживаться этой практики.

13:05 17.12.2020 Путин: в автопроме у нас введён утилизационный сбор — ну и ничего, и нормально.

13:05 17.12.2020 За первый час пресс-конференции Владимир Путин ответил на семь вопросов.

13:06 17.12.2020 Путин: один из обратившихся граждан рассказал о выбросе в атмосферу в Магнитогорске. Для меня это неожиданно.

13:07 17.12.2020 Путин попросил магнитогорскую журналистку оценить ситуацию с выбросами в атмосферу. По её словам, многие принимают обычный туман за смог: «Я не думаю, что всё так критично».

13:07 17.12.2020 В выборы в России всё время пытаются вмешаться. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. «По поводу вмешательства в выборы — конечно будут пытаться вмешиваться, всё время так делают», — сказал президент. Читайте подробнее: Путин о вмешательстве в российские выборы: «Всё время так делают»

13:08 17.12.2020 Владимиру Путину доложили об отсутствии надбавок для врачей, которые работают с больными COVID-19. Президент отреагировал на обращение, прозвучавшее на пресс-конференции главы государства. «Медики из города Кола Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными пациентами. Такая же ситуация в городе Качканаре Свердловской области», — передали президенту. Путин ответил: «Все обращения, которые к вам поступили, мы обязательно систематизируем, так же, как и постараемся отреагировать и на другие обращения подобного рода, и обязательно на это отреагируем», Об этом: Путин ответил на жалобы уральских медиков на отсутствие «ковидных» выплат

13:08 17.12.2020 Путин: знаю, что комбинат в Магнитогорске вложил много средств, чтобы уменшить количество выбросов. Тем не менее, нужно на это обратить внимание. Мы занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков в местах, где загрязнители активно работают. Делаться это будет за счёт производителей.

13:10 17.12.2020 В студии, которая ведёт трансляцию из Нижнего Новгорода, один из журналистов держит плакат «Спасибо за Здунова». Напомним, 18 ноября 2020 года указом президента РФ Владимира Путина, принявшего отставку Владимира Волкова, в качестве врио главы Мордовии был назначен Артём Здунов, который на тот момент возглавлял правительство Дагестана. До назначения на пост в Дагестане Артём Здунов был министром экономики Татарии.

13:10 17.12.2020 Правительство России отреагировало на рост цен на продукты, но сделано это запоздало. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Об этом: Надо было делать раньше и рыночными методами — Путин о сдерживании цен

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13:10 17.12.2020 Путин: по поводу оплаты педагогов. Учитель в сельской местности при нагрузке в 18 часов получает столько же, сколько уборщица. Вопрос острый, поэтому я его взял из пачки вопросов подобного рода. Я скажу, что произошло, и что нужно делать. Мы приняли решение о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Произошло то, о чём пишут: МРОТ не может быть меньше ПМ, и уборщица не может получать меньше. Но надо было и приподнимать уровень зарплат! А это не было сделано из-за бюджетных ограничений. Хочу обратить внимание правительства, что эта ситуация не может быть признана нормальной.

13:11 17.12.2020 Прокуратура Рязанской области начала проверку по сообщению о нехватке бесплатных лекарств — после обращения к Владимиру Путину.

13:11 17.12.2020 В Екатеринбурге на площадке уральского полпредства на пресс-конференцию Владимира Путина были аккредитованы 70 журналистов. Об этом в прямом эфире сообщили представители пресс-центра. По словам сотрудницы, фактически в зале находятся 69 человек. Одна журналистка не смогла подойти, так как родила ребёнка. Читайте подробнее: В Екатеринбурге не подтвердили недопуск журналистов на встречу с Путиным

13:11 17.12.2020 Сергей Шнуров, RTVI: самый козырный вопрос — про Навального — я оставлю коллегам. Вопрос такой: почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Своих же не бросают, и на какую должность может рассчитывать Трамп? Приютите ли Вы его, если он попросит убежища? Как простому русскому человеку описывать эту жизнь без ненормативной лексики?

13:12 17.12.2020 Путин: обратитесь к классике советского кино, когда при падении металла на ногу нужно говорить «Редиска!».

13:12 17.12.2020 Путин — Шнурову: хочу поблагодарить за то, что вы сейчас ненормативную лексику не использовали, как это делаете на своих выступлениях.

13:13 17.12.2020 «До таких, как я вакцины пока не добрались», сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол. Помимо того, привит ли глава государства от коронавируса, алтайская журналистка рассказала о достаточно сложной ситуации с распространением коронавируса в регионе и задала вопрос по поводу достаточности в России вакцин от COVID-19 с учётом оказания помощи другим странам. «Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Вот я, Людмила, вижу, что вы взяли и одели сразу маску и перчатки. Это очень здорово. Специалисты говорят нам о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для определённых возрастных зон. И до таких как я, вакцины пока не добрались», — пояснил президент. Об этом: Владимир Путин пояснил, почему не привился от COVID-19

13:14 17.12.2020 Путин: вопрос о хакерах — это провокация. Российские хакеры не вмешивались в дела США. Это домыслы и повод, чтобы портить отношения, повод, чтобы не признать легитимности действующего президента США по внутриполитическим американским сообращениям. Отношения РФ и США стали заложниками внутренней политики Америки. Это их выбор, мы исходим из того, что избранный президент США поймёт, что происходит. Рассчитываем, что хотя бы часть проблем будет решаться при новой администрации. Почти 50% населения проголосовало за Трампа, у него большая база поддержки, и он не собирается уходить из политической жизни.

13:15 17.12.2020 Телеканал Life: некоторое время назад вышли расследования — например, про Вашу дочь, бывшего зятя. Вышло расследование про Навального. Кто его отравил?

13:15 17.12.2020 Путин: вбросы всегда имели место. Это информационное противоборство. Они и раньше были — вспомните тяжёлые события на Кавказе, в каком виде меня представляли. Как только меня не рисовали!

13:16 17.12.2020 Путин: я делаю всё не для того, чтобы выглядеть красивым за бугром.

13:16 17.12.2020 Второй момент, на который обратил внимание Владимир Путин, это необходимость соблюдать рекомендации специалистов относительно срока, который должен пройти между прививками от гриппа и, скажем, от коронавируса. «Некоторые специалисты говорят, что разница должна быть в две недели. Другие говорят, что разница должна быть, как минимум, в четыре недели, что касается коронавируса», — подчеркнул Владимир Путин.

13:17 17.12.2020 Путин: прочитать материал о моих близких невозможно. Но в конце пишут, что это «бывший зять». Второе: «президент Путин запретил элитам иметь активы за границей», но речь идёт о госслужащих!

13:17 17.12.2020 Русский язык достаточно богат, чтобы исчерпывающе выражать мысли, не прибегая к ненормативной лексике. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, «как российскому человеку не использовать ненормативную лексику, описывая жизнь». Подробности в материале: Путин поблагодарил Шнурова за воздержание от ненормативной лексики

13:18 17.12.2020 Ситуация, когда зарплаты педагогов оказались на том же уровне, что и доходы уборщиц, не может быть признана нормальной. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Об этом: Путин объяснил, почему сравнялись зарплаты уборщицы и педагога

13:19 17.12.2020 Путин: главное в том, что сейчас молодой журналист Шнуров справшивал про хакеров. Но обратите внимание на то, что в статьях написано в начале. <…> Написано, что «это примерно то же самое, что было в 2016 году, когда хакеры из РФ вскрыли почту Демократической партии США». Авторы — Госдеп США. Второе: ссылка на то, что наши хакеры «вмешивались», говорит о том, что цель — это месть и попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране с целью вмешательства.

13:20 17.12.2020 Путин: хочу обратиться к заказчикам материалов. Нужно им руководствоваться не соображениями мести, а выстраивать отношения с партнёрами на основе взаимного уважения и норм международного права.

13:20 17.12.2020 Прокуратура Рязанской области 17 декабря начала проверку сообщения о невыдаче лекарств от коронавируса. Вопрос поступил Владимиру Путину на большую пресс-конференцию. Об этом: Рязанская прокуратура проверит нехватку лекарств для пациентов с COVID-19

13:21 17.12.2020 В рамках «мусорной реформы» сейчас решается несколько крупных задач, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Главу государства спросили, не «тормозит» ли реформа. Путин не согласился с таким утверждением. «Реформа сама по себе двигается». — сказал президент и перешёл к описанию нынешних задач в рамках изменений. Во-первых, сказал президент, необходимо «создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл производства — когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства». Также нужно добиться нормальной сортировки, чтобы все отходы распределялись по соответствующим сегментам и перерабатывались. Подробности в материале: Путин назвал актуальные задачи «мусорной реформы»

13:21 17.12.2020 Журналисты из Новосибирской области за последние пять лет смогли дважды задать вопрос президенту России Владимиру Путину на пресс-конференциях. Оба раза их задавали журналисты «ГТРК. Новосибирск». Об этом: Новосибирские журналисты смогли задать два вопроса президенту за пять лет

13:21 17.12.2020 Путин: что касается пациента в берлинской клинике. Я знаю, Песков мне вчера сказал о последних измышлениях на этот счёт. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. Это — легализация материалов американских спецслужб. Мы не знаем, что они локацию отслеживают? Это так, а это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А если это правильно — то правильно, что наши спецслужбы присматривают. Но если бы хотели отравить — довели бы дело до конца.

13:22 17.12.2020 Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил о том, что осуществить массовую вакцинацию от COVID-19 действительно необходимо. Отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол, он пояснил: «Тоже самое говорят не только наши, отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всём мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией — это массовая вакцинация. Она должна создать общий национальный популяционный иммунитет. И повторю ещё раз: наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться», — президент. Подробности в материале: Президент России Владимир Путин: «Наша вакцина эффективная и безопасная»

13:22 17.12.2020 Путин: этот трюк — в том, чтобы напасть на первых лиц и подтянуться до нужного уровня и сказать, что «относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба». Во всём мире он применяется. Но не такими трюками надо пользоваться для уважения. Нужно доказывать либо конкретными делами, либо программой.

13:23 17.12.2020 Журналисты из Новосибирской области за последние пять лет смогли дважды задать вопрос президенту России Владимиру Путину на пресс-конференциях. Оба раза их задавали журналисты «ГТРК. Новосибирск». Подробности в материале: Новосибирские журналисты смогли задать два вопроса президенту за пять лет

13:23 17.12.2020 Путин: я призываю всех оппонентов власти и все силы в стране руководствоваться не своими амбициями, а интересами граждан РФ, предлагать позитивную повестку дня.

13:23 17.12.2020 Для того, чтобы добиться снижения уровня бедности в РФ до 6,5%, надо обеспечить очень высокий рост добавленной стоимости. Об этом заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Генерального Совета «Партии дела» Владимир Гамза. Читайте подробнее: «Работы непочатый край!»: экономист о снижении бедности в РФ до 6,5%

13:23 17.12.2020 Минздрав Свердловской области ранее получал сигнал центральной больницы Качканара о невыплатах медикам. Об этом заявил министр Андрей Карлов. Он отметил, что это учреждение не работает в качестве «ковидного» госпиталь, но оказывает больным COVID-19 амбулаторную помощь. Информация была проверена Фондом социального страхования. И по итогам проверки оказалось, что выплаты делались по щакону. «Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять», — заверил Карлов. Читайте также: Свердловский минздрав отреагировал на жалобу медиков об отсутствии выплат

13:24 17.12.2020 Так называемые «российские хакеры» никогда не влияли на внутренние политические дела Соединённых Штатов Америки. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос музыканта Сергея Шнурова, почему Россия «в этот раз» не помогла президенту США Дональду Трампу избраться. Читайте подробнее: Путин прокомментировал предполагаемое влияние русских хакеров на выборы США

13:24 17.12.2020 Журналисты из Сибири на большой пресс-конференции Владимира Путина. Цитата из трансляции

13:24 17.12.2020 Вопрос из Ростова-на-Дону от «Дон-24»: как вы видите урегулирование в Донбассе?

13:25 17.12.2020 Российские хакеры не вмешивались в избирательный процесс в Соединённых штатах, где недавно состоялись выборы президента страны. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин назвал провокацией вопрос о вмешательстве хакеров в выборы в США

13:25 17.12.2020 Президент США Дональд Трамп имеет огромную поддержку избирателей и вряд ли уйдёт из политической жизни своей страны. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин поделился мыслями о будущем политической карьеры Дональда Трампа

13:25 17.12.2020 Путин: что касается перспектив развития отношений с Украиной — всё зависит от украинских властей. Почти все предыдущие главы государств приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны, ну и выстраивания отношений. Но ничего не получается у них. Не хватает политического мужества не оглядываться на крайние политические силы.

13:26 17.12.2020 Путин: ничего не разблокировано Украиной в Донбассе, ничего не сделано в плане политического урегулирования. Более того, в Киеве звучат заявления об отсутствии планов выполнять Минские соглашения. Эти соглашения подтверждены резолюцией Совбеза ООН и приобрели характер международного закона.

13:27 17.12.2020 Путин: урегулирование в Донбассе неизбежно. Это в большой степени зависит от украинских властей. А мы будем наращивать поддержку Донбасса.

13:27 17.12.2020 Путин: мы без сомнений понимаем сложность ситуации в Донбассе. Мы не только по гуманитарной, но и по линии сотрудничества будем делать это дальше.

13:28 17.12.2020 Олег Каштанов, «Известия Мордовии». Вопрос от Сергея Шнурова. Цитата из трансляции

13:29 17.12.2020 Олег Каштанов, «Известия Мордовии»: как справилась школьная система и система вузов с пандемией? Система дистанционного образования теперь будет постоянно?

13:30 17.12.2020 Путин: нужно разделить онлайн-образование в школах и в вузах. Только 2% школ работает онлайн.

13:30 17.12.2020 Путин: конечно, проблемы есть — это касается и «железа» для учащихся, и с подключением к интернету. В 2021 году все школы РФ должны получить доступ к скоростному интернету.

13:30 17.12.2020 Наша задача — провести вакцинацию от коронавируса внутри Российской Федерации. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол по поводу достаточности вакцин от коронавируса с учётом возможной помощи другим странам. [[[quote-1]]]

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