Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции
Самой короткой по времени была первая большая пресс-конференция Владимира Путина, которая состоялась в 2001 году: она продлилась 1 час 35 минут. Самой же длинной стала пресс-конференция 2008 года: тогда российский лидер общался со СМИ 4 часа 40 минут.
В Оренбурге журналисты просят президента России Владимира Путина спасти здание лётного училища, в котором учился первый космонавт мира Юрий Гагарин. Они обратились к главе государства с видеообращениями.
Как пишет «Оренбург медиа», свои обращения записали редакции четырёх СМИ. Они обращают внимание президента на то, что здание уже много лет разрушается. По их словам, в год 60-летия со дня полёта Гагарина спасение объекта сало бы для Оренбурга лучшим подарком.
Об этом: Журналисты Оренбурга просят Путина спасти гагаринскую лётку
На первой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась в 2001 году, было аккредитовано более 500 журналистов. В 2019 году это число достигло рекордной отметки — 1895 сотрудников СМИ.
Как сообщает РИА Новости, во время пресс-конференции часть журналистов будет находиться в одном зале с Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.
Депутаты фракции КПРФ направили президенту РФ Владимиру Путину вопросы на пресс-конференцию, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Владимиром Жириновским поинтересуются у президента РФ Владимира Путина о сроках строительства парламентского центра.
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Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») подготовил два вопроса президенту РФ Владимиру Путину.
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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») ожидает, что вопрос о дистанционном обучении будет задан главе государства на пресс-конференции.
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Большая пресс-конференция президента — важное событие в политической жизни страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодня депутаты Государственной думы будут смотреть пресс-конференцию президента РФ Владимира Владимировича Путина», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.
Большинство жителей РФ — 81% — знают или слышали о пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщает ВЦИОМ. Точную дату назвали 52%.
Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32% россиян, чаще в возрасте от 60 лет — 59%. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства и главам муниципальных образований отслеживать ход пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
«Ожидаемо, что по итогам такого прямого диалога глава государства даст поручения, в том числе касающиеся регионов», — сказал Куйвашев на заседании правительства.
Чиновникам следует внимательно смотреть пресс-конференцию, а также оперативно реагировать по всем появляющимся поручениям, уточнил губернатор.
Об этом: Свердловским чиновникам поручили следить за пресс-конференцией Путина
В рамках большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдёт в режиме видеоконференции 17 декабря, будет решена часть проблем, волнующих жителей страны. Такими ожиданиями с корреспондентом ИА REGNUM поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
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Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина всегда имеет огромный резонанс. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия»:
Подробности в материале: На Алтае пресс-конференцию Путина считают мотивирующей для чиновников
Журналисты, которые будут присутствовать на 16-й по счёту большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не смогут использовать плакаты, чтобы привлечь внимание к себе. О таком запрете напомнили в пресс-службе Кремля.
Подробности в материале: Большая пресс-конференция Путина пройдёт без плакатов
В Ростовской области протестируют систему оповещения и информирования населения. Запуск сирен состоится перед началом большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, 17 декабря, передаёт ИА REGNUM.
Формат пресс-конференции президента РФ Владимира Путина громаден. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Подробности в материале: Вассерман объяснил, чем хороши пресс-конференции Владимира Путина
Большинство жителей России (81%) знают или слышали о пресс-конференции президента Владимира Путина, которая пройдет сегодня, 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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На предстоящей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина граждане страны в первую очередь ждут ответов на вопросы, связанные с коронавирусом. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев.
Читайте подробнее: Политолог рассказал, ответов на какие вопросы ждут граждане РФ от Путина
О своих ожиданиях относительно тем, которые будут затронуты в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:
«Жду тех тем, которые «Справедливая Россия» поднимает. «Социалка» обязательно будет: социальная справедливость, выплаты гражданам в период пандемии, индексация пенсий работающим пенсионерам, дальнейшая цифровизация, в том числе — сферы получения госуслуг и соцподдержки, развитие здравоохранения, COVID-19 и вакцины от него, предстоящие выборы, Навальный. Это основные темы».
Об этом: Пресс-конференция с Путиным: алтайский депутат ждёт «справедливых» ответов
Жители Ростова-на-Дону, потерявшие жильё во время крупнейшего пожара в районе Театрального спуска в августе 2017 года, до сих пор не получили компенсации. С просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину обратился 11-летний мальчик, который с матерью проживает в квартире площадью 36 кв. метров. Зимой семья вынуждена отапливать помещение печкой, чтобы согреться.
Подробности в материале: 11-летний мальчик из Ростова-на-Дону обратился за помощью к Путину
Сегодняшнюю большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина элита ждёт больше простых граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Подробности в материале: Пресс-конференция Путина — старт трансферта власти 2021−2024: политолог
Жительница Орла, инвалид-колясочник, отчаявшись добиться строительства нормального пандуса из подъезда дома, в котором она проживает, обратилась к президенту Владимиру Путину. Видеобращение для пресс-конференции президента, которая состоится 17 декабря, девушка выложила на своей странице в социальной сети.
Подробности: Инвалид-колясочник из Орла обратилась к Путину
На входе в Центр международной торговли у журналистов измеряют температуру. На всей территории центра просят соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На предстоящей конференции президента РФ Владимира Путина огромный блок вопросов будет посвящен «коронакризису» и путям выхода из него. Об этом заявила юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.
Об этом: Путина попросят ответить на вопросы о противостоянии РФ и США — эксперт
На входе в Центр международной торговли 17 декабря 2020 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Все работают в масках. Гардероб Центра международной торговли. 17 декабря 2020 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM
На входе в буфет можно продезенфицировать руки. Стоят санитайзеры. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вход в буфет. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вот такой ассортимент угощений предлагают журналистам сегодня. Всё в индивидуальной упаковке. Дарья Антонова © ИА REGNUM
В буфете не так много журналистов. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Очередь в зал. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Журналисты уже занимают места в зале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным ВЦИОМ, пресс-конференция президента РФ Владимира Путина интересна 71% жителей России.
Читайте подробнее: Пресс-конференция Путина интересна более 70% жителей России
Сергей Шнуров надеется задать вопрос президенту. Фото Никита Третьяков © ИА REGNUM
Однако Шнуров никому не говорит, что именно он хочет спросить у Владимира Путина. Фото Никиты Третьякова © ИА REGNUM
В ожидании начала пресс-конференции. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центр международной торговли. 17 декабря 2020 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Общероссийский народный фронт проведёт онлайн-марафон по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
В этом году из-за ситуации с коронавирусом мест для журналистов гораздо меньше. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Социальная дистанция в зале. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Маски обязательны! Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Шнуров весьма популярен у присутствующих журналистов. И он без маски! Оштрафуют ли? Дарья Антонова © ИА REGNUM
Звезда, она и на пресс-конференции президента звезда. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Всего на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина аккредитовано 774 журналиста.
Прямой эфир пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
В этом году у микрофона появился фирменный «пыльник». Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работы по обустройству пандуса начались в многоэтажном доме в Орле, где проживает Ольга Чумакова, ранее выступившая с обращением к президенту Владимиру Путину. После того как девушка, инвалид первой группы, разместила обращение на своей странице в социальной сети, а о ее истории написали СМИ, в том числе и ИА REGNUM, в дело вступила прокуратура. Результат — оперативное строительство пандуса, которого Ольга ждала два года.
Читайте подробнее: В Орле после обращения к Путину начали строить пандус для девушки-инвалида
В Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина принимают участие шесть СМИ из Тюменской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: Журналисты из шести тюменских СМИ готовятся задать вопросы Путину
Маски бывают разные. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Журналисты в ожидании. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последние приготовления. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вот на таких экранах видны студии в разных городах. Дарья Антонова © ИА REGNUM
До начала пресс-конференции осталось 5 минут. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков: Очень рады всех видеть. Рады видеть всех, кто находится на просторах страны. В каждом федеральном округе организованы точки для выхода в эфир. Мы признательны всем, кто аккредитовался.
Дмитрий Песков заявил, что пресс-конференция начнётся в полдень.
Дмитрий Песков попросил всех участников мероприятия оставаться в защитных масках.
Песков связался с площадкой во Владивостоке, где уже вечер: «Силы вам потребуются».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ведёт перекличку с региональными площадками.
Песков задал вопрос представителям СМИ в Ростове-на-Дону: «У вас Дон вернулся на своё место?». Ему ответили утвердительно.
Песков: Хочу напомнить тем, кто в одноразовых масках — не забывайте их менять каждый час-полтора. Мы будем вам напоминать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проверил связь с Новосибирском. Новосибирские журналисты, в свою очередь, попросили почаще включать Сибирь.
Дмитрий Песков отметил, что длительность пресс-конференции не предсказуема: «Будем ориентироваться, от 3 до 4 часов, работать в режиме видеоконференции ещё труднее».
Владимир Путин зашёл в здание в резиденции в Ново-Огарёво.
Дмитрий Песков. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM
Перед началом пресс-конференции. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина началась.
Владимир Путин зашёл в зал с большой папкой.
Путин: поскольку ковидные условия не дали возможности провести открытую линию, коллеги постарались совместить одно и второе, чтобы можно было с гражданами пообщаться, поговорить, послушать их мнение, что в стране происходит, что нужно сделать, чтобы решить вопросы.
Путин: у нас сложилась хорошая практика, когда поступившие вопросы — их сотни тысяч — на них так или иначе поступает реакция. Хочу за это поблагодарить коллег в администрации, правительстве, но, прежде всего, общественные организации.
«Вместе со своими заместителями смотрю пресс-конференцию Владимира Путина. Все вопросы, касающиеся края, обсудим и постараемся найти решение. Если возникнет такая необходимость, готов выйти на прямую связь со студией и ответить на вопросы президента», — написал в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Путин: я буду просить волонтёров и ОНФ продолжить практику работы для страны. Мероприятия подобного рода для меня не являются формальными, при том, что у меня огромный поток информации о том, что происходит в стране. Нет ничего более ценного, чем общение с гражданами.
Первый вопрос задаст Владивосток.
Во Владивостоке присутствуют 50 корреспондентов.
Вопрос задаёт корреспондент из Магадана Людмила Щербакова: То, что год непростой, мы все знаем. Но всё же — год был плохой, или было хорошее?
Путин: Плохой год? Это как погода. Так и год — и плюсы есть, и минусы. Конечно, он связан с проблемой, которая у всех на устах — это пандемия коронавируса. Но это характерно для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлится от трёх до четырёх часов, заявил 17 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Путин: Пандемия — это локдауны, сокращение перевозок, рабочих мест, падение доходов. Но в то же время, во-первых, при всём огромном количестве проблем, а проблем море, можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже лучше, чем в других странах.
Журналисты, которые присутствуют на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, должны в ходе мероприятия оставаться в масках. С такой просьбой к представителям СМИ обратился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Путин: воспользуюсь подсказками. У нас падение ВВП — 3,6%. Это меньше, чем почти во всех ведущих странах ЕС, чем в США. В ряде стран ЕС падение ВВП — под 9%. У нас промышленное производство подсело на 3%. Это за счёт нефти, поскольку у нас сделка ОПЕК+, что повлияло на общие показатели. Но вчера вот мне доложили, что к ноябрю рост обработки — 1,1%. Надеемся, что тенденция сохранится.
Путин: производство сельского хозяйства — в хорошей зоне: +1,8%. По году возможно увеличение до 2%. Прибыль банков в 2020 году — 1 трлн 300 млрд рублей.
Путин: прошу граждан на меня не сердиться за то, с какими ощущениями они сталкиваются. Реальная зарплата, надеюсь, подрастёт на 1,5%.
Путин: в общем и целом падение реальных доходов будет около 3%.
Путин: уровень безработицы подрос до 6,3%.
Путин: всё, что мы делаем, связано с поддержанием рабочих мест.
Путин: хорошее обстоятельство — положительное сальдо торгового баланса. У нас госдолг был минимальный — 70 млрд долларов, и он снизился на 10 млрд.
Путин: международные резервы подросли. То же касается Фонда национального благосостояния. Рост очень значительный.
2020 год оказался трудным, но он был трудным для всех. И эти трудности показали сильные стороны государственного управления в России. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
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Путин: что является положительным элементом — 70% российского бюджета формируется не за счёт нефтегазовой сферы. Это значит, что мы слезаем с нефтегазовой иглы.
Уходящий год принёс как плюсы, так и минусы, но главной проблемой стала пандемия коронавируса, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина началась с вопроса из Дальневосточного федерального округа. Первый вопрос задала журналист из Магадана Людмила Щербакова.
Она спросила президента РФ о том, каким стал прошедший год — плохим или хорошим.
«Есть плюсы и минусы, конечно, год связан с проблемой коронавируса», — ответил Путин.
Подробности в материале: Магадан первым задал вопрос на пресс-конференции Путина
Нет ничего более ценного, чем общение с гражданами, подчеркнул Путин.
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Путин: Уходящий год связан с крупными мероприятиями — 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Мы достойно его отметили, состоялся парад Победы, шествие «Бессмертного полка».
Путин: в достаточно сложных условиях мы подтвердили единение народа при какой бы то ни было угрозе. То, что мы видели — работа волонтёров, медиков, состояние всего общества, нацеленного на поддержку ближнего — это национальное единение является определяющим и решающим для страны.
Следующий вопрос — от кремлёвского пула.
Россия понемногу начинает «слезать с нефтегазовой иглы». Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин: «Начинаем слезать с нефтегазовой иглы»
Брянские журналисты приехали на большую пресс-конференцию Владимира Путина. На площадке в Туле попытаются задать свои вопросы главный редактор газеты «Жуковские новости» Олег Михеев, директор телеканала «Брянская Губерния» Артём Сухоломкин, оператор телеканала Денис Пашков, корреспондент РИА «Стрела» Евгений Зорин, корреспондент ИА «Город24» Игорь Климов и корреспондент «Город32» Юрий Лобунов.
Алексей Петров, ВГТРК: маски стали символом времени. Понятно, что пандемия — главное событие года. Какова степень готовности системы здравоохранения? Насколько она справилась и справляется с вызовами? Проводится ли «разбор полётов»? Это и нехватка лекарств, и маркировка.
Путин: к таким масштабам неготовой оказалась ни одна система в мире.
Путин: у нас океан проблем, но всё познаётся в сравнении. Конечно, система здравоохранения в России оказалась более эффективной.
Россия сравнительно успешно прошла кризисный период 2020 года. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
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Путин заявил, что падение реальных доходов в России будет по 2020 году составляет около 3%, реальная зарплата до конца года может вырасти на 1,5%.
Путин: мы выиграли время на активную подготовку к приходу пандемии.
В Екатеринбурге некоторым журналистам не удалось попасть на пресс-конференцию президента Владимира Путина из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сообщили участники мероприятия.
Перед допуском на пресс-конференцию журналистам было необходимо сдать тест на коронавирус. Результат тестирования оказался для некоторых из них неприятным: у ряда журналистов выявили COVID-19.
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Путин: потребность в коечных местах составляла 95 тысяч, а готовность была только 50%. Сейчас 277 тысяч развёрнуто. Мы построили 40 центров, 30 построило Минобороны, и 10 — регионы.
Путин: мы смогли выстроить систему переподготовки медперсонала, ввели доплаты для медиков. Для студентов старших курсов медвузов — по 10 тысяч.
Путин: мы быстро развернули производство средств индивидуальной защиты, костюмов, средств для обработки помещений. Скажем, маски, которые всем надоели — мы увеличили их производство в 20 раз. Такое редко где бывает.
Напомним, что ранее Минобороны РФ докладывали про 16 новых медцентров.
Реальная заработная плата в России по итогам 2020 года может подрасти при падении реальных доходов. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Подробности в материале: «Прошу не сердиться» — Путин разъяснил динамику реальных доходов
Путин: сфера здравоохранения и госуправление продемонстрировали готовность к мобилизации ресурсов. Необходимое количество лекарств увеличено в два раза. В некоторых регионах сталкиваются с нехваткой лекарств в станционарах и аптеках, но это уже не те проблемы, которые были в начале — это проблема логистики, несвоевременных закупок, поставок.
Система здравоохранения России во время эпидемии коронавирусной инфекции оказалась более эффективной, чем в других странах. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин: система здравоохранения России оказалась более эффективной
Путин: в начале пандемии мы не знали, как тестировать, чем лечить, когда будет вакцина. Сейчас Россия входит в тройку по масштабам тестирования. Лекарства мы начали поставлять в нужном количестве.
Путин: Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину.
Путин: вакцина хорошая — и безопасная, и эффективно действующая. Нет ни одного серьёзного случая побочных явлений. Наши иностранные коллеги тоже повернулись к нам лицом и готовы работать. Меня радует, когда специалисты на высоком уровне объединяют усилия. Уверен, что результат будет хороший для всего мира.
Путин: проблем хватает, но система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы.
В России 70% бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Первая возможность задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину пресс-секретарь главы государства дал площадке во Владивостоке. Дмитрий Песков выбрал вопрос журналиста из Магадана.
Людмила Щербакова спросила у президента: «Плохим или хорошим был, на Ваш взгляд, 2020 год?»
«Плохой год? Это как погода. Так и год — и плюсы есть, и минусы. Конечно, он связан с проблемой, которая у всех на устах — это пандемия коронавируса. Но это характерно для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни», — сказал Путин.
Об этом: Пресс-конференцию Путин начал с главной проблемы — пандемии коронавируса
Путин: нам пришлось концентрировать нужные ресурсы на борьбе с инфекцией, на помощь врачам, волонтёрам, студентам, на производство. Мы чуть сдвинули вправо начало работы по первичному звену. Но мы ничего не забыли: мы вместо 1 июля начнём программу 1 января 2021 года. Все ресурсы будут использованы в сроки — это 500 млрд рублей из федерального бюджета и 50 млрд — из регионального.
Путин: самое главное в развитии первичного звена здравоохранения заключается в 100%-ной доступности граждан к системе.
Российская вакцина от коронавирусной инфекции безопасная и эффективно действующая. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин назвал российскую вакцину безопасной и эффективной
Российская система здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции оказалась более эффективной, чем в других странах. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин заявил об эффективности российской системы здравоохранения
Путин: сегодняшнее мероприятие даёт поток информации со всех регионов, когда мы можем посмотреть, что делается, и скорректировать наши действия. Самый простой вывод: нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, надо её реформировать.
Антон Ольшанников, Ура.ру: чем будет отличаться политическая кампания в 2021 году от предыдущей? Каким будет политический ландшафт в РФ? Хочется понять, не пора ли системной оппозиции уступить место молодым партиям. Очевидно, что внешнее вмешательство возможно, как Вы ему будете противостоять?
Путин: отличия выборов в Госдуму будут. Приняты поправки в Конституцию, и это означает, что парламент получил больше полномочий — в том числе по формированию правительства. Теперь Госдума РФ принимает окончательное решение и по министрам с вице-премьерами. Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса и их ответственность перед страной. Связка между парламентом и правительством очень важна.
Путин: вопрос о смене партий на молодые — это решают граждане, избиратели, они принимают решение. Даёт ли наша система большему числу партий принять участие в кампаниях? Да, даёт. В 2021 году большее число партий — вроде бы, до 16 партий — может принять участие без сбора подписей, поскольку они получили представительство в ряде субъектов и право попробовать силы на национальной арене. Желаю им успехов. Кого избрать — решает избиратель. Традиционные политические партии хорошо известны, и разные, подчас полярные точки зрения звучат в парламенте, острые дискуссии по ряду проблем. Но почти каждая из них выступает с патриотических позиций и стремится решить стоящие перед страной задачи. Подходы разные, но цель одна — благополучие и развитие страны.
Вопрос из Новосибирска, Людмила Кейбл, Алтайский край: Вы поставили себе прививку от коронавируса? Как относитесь к всеобщей вакцинации, если вакцины ещё не поставлены в регионы? Достаточно ли будет вакцин на территорию, если РФ окажет помощь другим странам?
Санитарно-эпидемиологическая служба будет реформирована. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин анонсировал реформу санитарно-эпидемиологической службы
Путин: всех призываю внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты говорят, что поступившие вакцины предусмотрены для граждан определённого возраста. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Пока такой вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только станет возможным. Необходимо иметь некоторый разбег между прививками — например, от гриппа и от коронавируса. По поводу необходимости массовой вакцинации — я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят и вирусологи во всём мире.
Путин: один из путей преодоления пандемии — массовая вакцинация, которая создаст популяционный иммунитет. наша вакцина эффективная и безопасная. Не вижу причин не вакцинироваться.
Путин: наша задача — провести вакцинацию внутри РФ. Компоненты вакцины хорошие, но у нас не хватает оборудования для производства нужного числа вакцин.
Путин: чтобы произвести вакцину, нужны заводы, предприятия, оборудование. Это будет наращиваться. Все планы будут исполнены — в начале 2021 года будут миллионы доз вакцины.
Путин: в силу того, что нам нужно время для наращивания возможностей по производству, нам ничего не мешает сами компоненты производить в других государствах, и они будут вкладывать свои деньги. Это никак не мешает вакцинации населения в РФ — наоборот, будет улучшать конечное качество продукции.
В России повысилась значимость работы депутатского корпуса, что повлияет на избирательную кампанию в Госдуму в 2021 году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Журналисты спросили, чем будет отличаться грядущие выборы в Госдуму от предыдущих.
«Конечно, отличия будут. У нас приняты поправки в Конституцию. Это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию правительтсва Российской Федерации», — сказал Путин
Президент будет обязан подписать те кадровые решения, которые будут приняты парламентом, напомнил Путин. «Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса», — добавил глава государства.
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Вопрос из колл-центра от волонтёра Алевтины Киселёвой, она отчитывается по работе медиков и их нуждам.
Алевтина Киселёва: обидно за людей, которые работают на передовой, но чувствуют несправедливость. У нас есть большая подборка обращений, мы готовы её передать.
Некоторые российские регионы сталкиваются с нехваткой лекарств в стационарах и аптеках, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
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Путин — о письме из Рязанской области, в котором жалуются на условия лечения больных COVID-19: «Где деньги? Меня тоже это интересует. Мы дали 10 млрд на то, чтобы оперативно реагировать на вопросы, которые не решены — закупка СИЗ, подготовка учреждений. 5 млрд выделили на бесплатную выдачу лекарств людям на дому. Что касается Рязанской области, то все деньги из федерального бюджета перечислены. Почему не дают лекарства — непонятно. Будем разбираться.
Медики инфекционной больницы Твери несколько месяцев не получали «ковидные» надбавки — сообщение поступило в колл-центр пресс-конференции Владимира Путина.
Путин: порядок получения лекарств такой — обращение в поликлинику, подтверждение диагноза и выдача лекарств.
Путин: Десятку мы отдали в регионы, и 5 млрд напрямую на помощь людям. Будем выяснять, где эти деньги.
Путин: некоторые губернаторы докладывали, что всё в порядке. Бывают единичные случаи, но, судя по числу обращений, это проблемы общего характера. Посмотрим на это повнимательнее.
«Знаю, что все деньги в Рязанскую область перечислили, почему там людям до сих пор не выдают лекарственные препараты, — непонятно», — Владимир Путин.
Вопрос из Центра международной торговли от телеканала «Рен ТВ»: на фоне разговоров о борьбе с пандемией ушёл в сторону вопрос об угрозах. Может, Вы давали команду спецслужбам выяснить происхождение коронавируса?
Путин: слухов много, я бы не хотел говорить на эту тему. Сейчас нужно не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой. Надо бы другим странам подумать о том, как помогать людям в особых условиях, снять санкции в отношении стран и направлений, которые важны для преодоления пандемии, снять санкции на передачу оборудования и медикаментов, а не искать крайних.
Оценка достигнутых результатов экономики России президентом объективна и умеренно оптимистична, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
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В федеральном центре разберутся, как расходуются средства в регионы РФ для борьбы с эпидемией коронавируса и выплат медикам. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Читайте подробнее: «Будем выяснять, где эти деньги» — Путин о пропавших выплатах медикам
Путин: конечно, будут пытаться вмешиваться в выборы. Всегда так делают — не только в нашей стране. Мы это знаем, мы к этому готовимся, но сможем этому противостоять, если подавляющее число граждан будут понимать, что это вмешательство, что этому надо противостоять. Настрой блогеров в интернете и настрой СМИ по защите самих себя — чрезвычайно важная вещь. При этом мы открыты для сотрудничества, для наблюдателей. Наверное, такой открытости нигде нет. В США в некоторых штатах вообще запрещено присутствие наблюдателей. У нас ничего такого нет.
Путин: главное — в том, чтобы граждане были уверены, что выборы проходят открыто, прозрачно, и результаты заслуживают уважения.
Александр Гамов, «Комсомольская правда»: коронавирус нанёс удар по уровню жизни многих людей. В регионах говорят, что жить очень сложно. Рост бедности и без того бедных людей, безработица, падение покупательской способности, доллар растёт, цены растут… Цены ползут вверх с сентября-августа. Почему об этом заговорили только в октябре?
Будут ли новые политические партии широко представлены в Госдуме, решат только избиратели, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Путина спросили, потеснят ли новые партии «политических тяжеловесов».
«Это решают граждане, избиратели. Они принимают решение на выборах, кого поддержать», — ответил президент.
Путин подчеркнул, что российская политическая система даёт возможность новым политическим силам принять участие в избирательных кампаниях. Участвовать в выборах в Госдуму будут до 16 «молодых» политических партий, добавил глава государства.
Подробности в материале: Путин охарактеризовал перспективы новых политических партий
Путин: ситуация сложная. Когда я говорил о том, что пандемия связана с закрытием ряда производств, ростом безработицы, снижением уровня доходов — это не пустые слова. Мы это видим и понимаем. Было так же тяжело: в 2000 году 29% населения жили за чертой бедности. Каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума.
Путин: план по экономике есть. К 2030 году уйти до 6,5%, чей уровень доходов — ниже прожиточного минимума. Плоха и эта цифра, но мы должны исходить из реалий.
Владимир Путин на большой пресс-конференции зачитал вопрос от жителя Рязанской области об обеспечении бесплатными лекарствами при лечении коронавируса.
Об этом: Будем разбираться: рязанец пожаловался Путину на нехватку лекарств
Сейчас не время искать тех, кто виноват в пандемии коронавирусной инфекции, а стоит направить общие усилия на борьбу с вирусом. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин высказался о происхождении коронавируса
Путин: да, где-то цены растут объективно. Связано это с ростом стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Это неизбежно. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать реакции. При том, что у нас урожай рекордный, хлеб растёт в цене, цена на макароны растёт. С какой стати? По сахару: нам говорили, что надо «прикрутить» тростниковый сахар, и мы это сделали, но не для повышения цен. Что у нас, семечки нет? Достаточно! На мировых рынках выросла цена, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что недопустимо. Правительство отреагировало. Главное — чтобы они не пережали с административными мерами.
Путин: инструменты регулирования цен хорошо известны, давно надо было это сделать. Подписано соглашение между производителями и сетями. Поэтому на цены надо смотреть внимательно. Надеюсь, что реакция будет в ближайшие несколько дней, несколько недель так точно.
Тем обвинениям, которые звучат по поводу происхождения коронавируса, нет подтверждений. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин оценил слухи о происхождении коронавируса
Путин: в связи с ростом безработицы до 6,3%, мы повысили пособие по безработице. Но самой тяжёлой ситуация является у семей с детьми.
Россия совершила большой прогресс в борьбе с бедностью за 20 минувших лет. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин сравнил 2000 год и 2020 год по уровню бедности в России
Путин: если не все семьи будут дотягивать до прожиточного минимума, то с 1 января 2021 года будем платить по одному ПМ на каждого ребёнка.
К 2030 году уровень бедности в России должен быть сокращён до 6,5%. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Амбициозно, но реально — Путин о сокращении бедности в России
Путин: главное — развивать экономику, реализовывать нацпроекты, создавать новые рабочие места, выводить экономику на новый уровень, развивать искусственный интеллект, цифровизацию. На это направлен комплекс мероприятий в рамках нацпроектов.
Путину рассказали о родившей накануне мероприятие журналистике из Екатеринбурга, которая не смогла появиться на региональной площадке.
Ольга Балабанова, «Магнитогорский металл»: почему «мусорная реформа» для всей страны тормозит в регионах?
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов убежден, что эффективности системы здравоохранения в пандемию коронавируса способствовал «советский запас прочности», передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.
Об этом: Зюганов скорректировал заявление Путина о здравоохранении в пандемию
Путин: не думаю, что «мусорная реформа» тормозит. Много вопросов по производству, но реформа двигается. Нам нужно создать отрасль производства, замкнутый цикл, когда отходы используются в других видах. Нам нужно добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году всё по сегментам распределялось. На сегодня одна из задач — добиться расширенной ответственности между производителями и упаковщиками продукта, чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей упаковочных изделий. Мы будем придерживаться этой практики.
Путин: в автопроме у нас введён утилизационный сбор — ну и ничего, и нормально.
За первый час пресс-конференции Владимир Путин ответил на семь вопросов.
Путин: один из обратившихся граждан рассказал о выбросе в атмосферу в Магнитогорске. Для меня это неожиданно.
Путин попросил магнитогорскую журналистку оценить ситуацию с выбросами в атмосферу. По её словам, многие принимают обычный туман за смог: «Я не думаю, что всё так критично».
В выборы в России всё время пытаются вмешаться. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
«По поводу вмешательства в выборы — конечно будут пытаться вмешиваться, всё время так делают», — сказал президент.
Читайте подробнее: Путин о вмешательстве в российские выборы: «Всё время так делают»
Владимиру Путину доложили об отсутствии надбавок для врачей, которые работают с больными COVID-19. Президент отреагировал на обращение, прозвучавшее на пресс-конференции главы государства.
«Медики из города Кола Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными пациентами. Такая же ситуация в городе Качканаре Свердловской области», — передали президенту.
Путин ответил: «Все обращения, которые к вам поступили, мы обязательно систематизируем, так же, как и постараемся отреагировать и на другие обращения подобного рода, и обязательно на это отреагируем»,
Об этом: Путин ответил на жалобы уральских медиков на отсутствие «ковидных» выплат
Путин: знаю, что комбинат в Магнитогорске вложил много средств, чтобы уменшить количество выбросов. Тем не менее, нужно на это обратить внимание. Мы занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков в местах, где загрязнители активно работают. Делаться это будет за счёт производителей.
В студии, которая ведёт трансляцию из Нижнего Новгорода, один из журналистов держит плакат «Спасибо за Здунова».
Напомним, 18 ноября 2020 года указом президента РФ Владимира Путина, принявшего отставку Владимира Волкова, в качестве врио главы Мордовии был назначен Артём Здунов, который на тот момент возглавлял правительство Дагестана. До назначения на пост в Дагестане Артём Здунов был министром экономики Татарии.
Правительство России отреагировало на рост цен на продукты, но сделано это запоздало. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Об этом: Надо было делать раньше и рыночными методами — Путин о сдерживании цен
Путин: по поводу оплаты педагогов. Учитель в сельской местности при нагрузке в 18 часов получает столько же, сколько уборщица. Вопрос острый, поэтому я его взял из пачки вопросов подобного рода. Я скажу, что произошло, и что нужно делать. Мы приняли решение о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Произошло то, о чём пишут: МРОТ не может быть меньше ПМ, и уборщица не может получать меньше. Но надо было и приподнимать уровень зарплат! А это не было сделано из-за бюджетных ограничений. Хочу обратить внимание правительства, что эта ситуация не может быть признана нормальной.
Прокуратура Рязанской области начала проверку по сообщению о нехватке бесплатных лекарств — после обращения к Владимиру Путину.
В Екатеринбурге на площадке уральского полпредства на пресс-конференцию Владимира Путина были аккредитованы 70 журналистов. Об этом в прямом эфире сообщили представители пресс-центра.
По словам сотрудницы, фактически в зале находятся 69 человек. Одна журналистка не смогла подойти, так как родила ребёнка.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге не подтвердили недопуск журналистов на встречу с Путиным
Сергей Шнуров, RTVI: самый козырный вопрос — про Навального — я оставлю коллегам. Вопрос такой: почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Своих же не бросают, и на какую должность может рассчитывать Трамп? Приютите ли Вы его, если он попросит убежища? Как простому русскому человеку описывать эту жизнь без ненормативной лексики?
Путин: обратитесь к классике советского кино, когда при падении металла на ногу нужно говорить «Редиска!».
Путин — Шнурову: хочу поблагодарить за то, что вы сейчас ненормативную лексику не использовали, как это делаете на своих выступлениях.
«До таких, как я вакцины пока не добрались», сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол. Помимо того, привит ли глава государства от коронавируса, алтайская журналистка рассказала о достаточно сложной ситуации с распространением коронавируса в регионе и задала вопрос по поводу достаточности в России вакцин от COVID-19 с учётом оказания помощи другим странам.
«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Вот я, Людмила, вижу, что вы взяли и одели сразу маску и перчатки. Это очень здорово. Специалисты говорят нам о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для определённых возрастных зон. И до таких как я, вакцины пока не добрались», — пояснил президент.
Об этом: Владимир Путин пояснил, почему не привился от COVID-19
Путин: вопрос о хакерах — это провокация. Российские хакеры не вмешивались в дела США. Это домыслы и повод, чтобы портить отношения, повод, чтобы не признать легитимности действующего президента США по внутриполитическим американским сообращениям. Отношения РФ и США стали заложниками внутренней политики Америки. Это их выбор, мы исходим из того, что избранный президент США поймёт, что происходит. Рассчитываем, что хотя бы часть проблем будет решаться при новой администрации. Почти 50% населения проголосовало за Трампа, у него большая база поддержки, и он не собирается уходить из политической жизни.
Телеканал Life: некоторое время назад вышли расследования — например, про Вашу дочь, бывшего зятя. Вышло расследование про Навального. Кто его отравил?
Путин: вбросы всегда имели место. Это информационное противоборство. Они и раньше были — вспомните тяжёлые события на Кавказе, в каком виде меня представляли. Как только меня не рисовали!
Путин: я делаю всё не для того, чтобы выглядеть красивым за бугром.
Второй момент, на который обратил внимание Владимир Путин, это необходимость соблюдать рекомендации специалистов относительно срока, который должен пройти между прививками от гриппа и, скажем, от коронавируса.
«Некоторые специалисты говорят, что разница должна быть в две недели. Другие говорят, что разница должна быть, как минимум, в четыре недели, что касается коронавируса», — подчеркнул Владимир Путин.
Путин: прочитать материал о моих близких невозможно. Но в конце пишут, что это «бывший зять». Второе: «президент Путин запретил элитам иметь активы за границей», но речь идёт о госслужащих!
Русский язык достаточно богат, чтобы исчерпывающе выражать мысли, не прибегая к ненормативной лексике. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, «как российскому человеку не использовать ненормативную лексику, описывая жизнь».
Подробности в материале: Путин поблагодарил Шнурова за воздержание от ненормативной лексики
Ситуация, когда зарплаты педагогов оказались на том же уровне, что и доходы уборщиц, не может быть признана нормальной. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Путин объяснил, почему сравнялись зарплаты уборщицы и педагога
Путин: главное в том, что сейчас молодой журналист Шнуров справшивал про хакеров. Но обратите внимание на то, что в статьях написано в начале. <…> Написано, что «это примерно то же самое, что было в 2016 году, когда хакеры из РФ вскрыли почту Демократической партии США». Авторы — Госдеп США. Второе: ссылка на то, что наши хакеры «вмешивались», говорит о том, что цель — это месть и попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране с целью вмешательства.
Путин: хочу обратиться к заказчикам материалов. Нужно им руководствоваться не соображениями мести, а выстраивать отношения с партнёрами на основе взаимного уважения и норм международного права.
Прокуратура Рязанской области 17 декабря начала проверку сообщения о невыдаче лекарств от коронавируса. Вопрос поступил Владимиру Путину на большую пресс-конференцию.
Об этом: Рязанская прокуратура проверит нехватку лекарств для пациентов с COVID-19
В рамках «мусорной реформы» сейчас решается несколько крупных задач, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Главу государства спросили, не «тормозит» ли реформа. Путин не согласился с таким утверждением. «Реформа сама по себе двигается». — сказал президент и перешёл к описанию нынешних задач в рамках изменений.
Во-первых, сказал президент, необходимо «создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл производства — когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства». Также нужно добиться нормальной сортировки, чтобы все отходы распределялись по соответствующим сегментам и перерабатывались.
Подробности в материале: Путин назвал актуальные задачи «мусорной реформы»
Журналисты из Новосибирской области за последние пять лет смогли дважды задать вопрос президенту России Владимиру Путину на пресс-конференциях. Оба раза их задавали журналисты «ГТРК. Новосибирск».
Об этом: Новосибирские журналисты смогли задать два вопроса президенту за пять лет
Путин: что касается пациента в берлинской клинике. Я знаю, Песков мне вчера сказал о последних измышлениях на этот счёт. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. Это — легализация материалов американских спецслужб. Мы не знаем, что они локацию отслеживают? Это так, а это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А если это правильно — то правильно, что наши спецслужбы присматривают. Но если бы хотели отравить — довели бы дело до конца.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил о том, что осуществить массовую вакцинацию от COVID-19 действительно необходимо. Отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол, он пояснил:
«Тоже самое говорят не только наши, отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всём мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией — это массовая вакцинация.
Она должна создать общий национальный популяционный иммунитет. И повторю ещё раз: наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться», — президент.
Подробности в материале: Президент России Владимир Путин: «Наша вакцина эффективная и безопасная»
Путин: этот трюк — в том, чтобы напасть на первых лиц и подтянуться до нужного уровня и сказать, что «относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба». Во всём мире он применяется. Но не такими трюками надо пользоваться для уважения. Нужно доказывать либо конкретными делами, либо программой.
Журналисты из Новосибирской области за последние пять лет смогли дважды задать вопрос президенту России Владимиру Путину на пресс-конференциях. Оба раза их задавали журналисты «ГТРК. Новосибирск».
Подробности в материале: Новосибирские журналисты смогли задать два вопроса президенту за пять лет
Путин: я призываю всех оппонентов власти и все силы в стране руководствоваться не своими амбициями, а интересами граждан РФ, предлагать позитивную повестку дня.
Для того, чтобы добиться снижения уровня бедности в РФ до 6,5%, надо обеспечить очень высокий рост добавленной стоимости. Об этом заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Генерального Совета «Партии дела» Владимир Гамза.
Читайте подробнее: «Работы непочатый край!»: экономист о снижении бедности в РФ до 6,5%
Минздрав Свердловской области ранее получал сигнал центральной больницы Качканара о невыплатах медикам. Об этом заявил министр Андрей Карлов.
Он отметил, что это учреждение не работает в качестве «ковидного» госпиталь, но оказывает больным COVID-19 амбулаторную помощь. Информация была проверена Фондом социального страхования. И по итогам проверки оказалось, что выплаты делались по щакону.
«Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять», — заверил Карлов.
Читайте также: Свердловский минздрав отреагировал на жалобу медиков об отсутствии выплат
Так называемые «российские хакеры» никогда не влияли на внутренние политические дела Соединённых Штатов Америки. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос музыканта Сергея Шнурова, почему Россия «в этот раз» не помогла президенту США Дональду Трампу избраться.
Читайте подробнее: Путин прокомментировал предполагаемое влияние русских хакеров на выборы США
Вопрос из Ростова-на-Дону от «Дон-24»: как вы видите урегулирование в Донбассе?
Российские хакеры не вмешивались в избирательный процесс в Соединённых штатах, где недавно состоялись выборы президента страны. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Путин назвал провокацией вопрос о вмешательстве хакеров в выборы в США
Президент США Дональд Трамп имеет огромную поддержку избирателей и вряд ли уйдёт из политической жизни своей страны. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин поделился мыслями о будущем политической карьеры Дональда Трампа
Путин: что касается перспектив развития отношений с Украиной — всё зависит от украинских властей. Почти все предыдущие главы государств приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны, ну и выстраивания отношений. Но ничего не получается у них. Не хватает политического мужества не оглядываться на крайние политические силы.
Путин: ничего не разблокировано Украиной в Донбассе, ничего не сделано в плане политического урегулирования. Более того, в Киеве звучат заявления об отсутствии планов выполнять Минские соглашения. Эти соглашения подтверждены резолюцией Совбеза ООН и приобрели характер международного закона.
Путин: урегулирование в Донбассе неизбежно. Это в большой степени зависит от украинских властей. А мы будем наращивать поддержку Донбасса.
Путин: мы без сомнений понимаем сложность ситуации в Донбассе. Мы не только по гуманитарной, но и по линии сотрудничества будем делать это дальше.
Олег Каштанов, «Известия Мордовии».
Олег Каштанов, «Известия Мордовии»: как справилась школьная система и система вузов с пандемией? Система дистанционного образования теперь будет постоянно?
Путин: нужно разделить онлайн-образование в школах и в вузах. Только 2% школ работает онлайн.
Путин: конечно, проблемы есть — это касается и «железа» для учащихся, и с подключением к интернету. В 2021 году все школы РФ должны получить доступ к скоростному интернету.
Наша задача — провести вакцинацию от коронавируса внутри Российской Федерации. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол по поводу достаточности вакцин от коронавируса с учётом возможной помощи другим странам.
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Путин: мы дважды — в июле и осенью — поддерживали вузы, выдавали финансовые ресурсы для поддержания их работы в системе онлайн. Они уже будут выполнять работу как хозяйствующие субъекты.
«Расследование» блогера Алексея Навального — это легализация материалов американских спецслужб. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин прокомментировал «расследование» Навального
Дмитрий Песков на пресс-конференции. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM
Путин: конечно, онлайн-система не заменит никогда прямого личного контакта между учащими, студентами и преподавателями. Все и так понимают, что я имею в виду. Тем не менее, система, при которой онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться. Не всегда специалист узкого профиля может присутствовать во многих местах. А в системе онлайн — может. Это делается в известной образовательной среде «Сириус», но не только. Это востребовано, это стало частью жизни, и не нужно этого бояться. Но и преувеличивать не нужно. Массовое онлайн-образование — это не навсегда.
Пресс-конференция 17 декабря. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM
Главный редактор газеты «Известия Мордовии» Олег Каштанов спросил президента об онлайн-образовании
Доследственная проверка началась в Твери после того, как в ходе большой пресс-конференции президента России 17 декабря прозвучал вопрос о невыплате врачам компенсаций за оказание помощи больным коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР.
Читайте подробнее: СК начал проверку невыплат врачам надбавок в Твери
Путин: прямого общения онлайн-система не заменит, и в чём-то есть плюс онлайна, а в чём-то может быть и минус. Лучше, когда это смешанная система. Есть чувствительный момент: студенты платили за обычое образование, а сейчас всё проходит онлайн. Я разделяю их отношение, но есть и другая сторона: если преподаватель читает лекции, он всё равно их читает — за что ему меньше платить? Если взять структуру расходов вуза, до 70% идут расходы на зарплату. Поэтому у вузов нет «жирка» для снижения оплаты за обучение. Или нам нужно будет закрыть некоторые вузы — некоторые специалисты считают, что их слишком много. Я к этому подхожу крайне аккуратно. Если есть возможность у вузов как-то финансами поиграть — наверное, можно пойти на снижение оплаты. Государство дважды выделяло финансовую поддержку.
Пресс-конференция продолжается 1,5 часа. До рекорда ещё далеко. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM
Тула. Александра Безукладова, «МК в Рязани»: В стране немало положительных примеров, где чиновники готовы жертвовать всем. 7 октября произошёл пожар на гарнизоне в Рязанской области. Летали осколки, был пожар. Один из чиновников спас двух стариков, получил контузию и вернулся за детьми. Всё это — под снарядами. Жители области подписали петицию с просьбой присвоить ему звание Героя России. Его зовут Игорь Греков.
Путин: по поводу Игоря Грекова — героический поступок. Он, безусловно, заслуживает госнаграды. Мы подумаем, какой именно.
История с «расследованием», согласно которому за отравлением Навального стоит ФСБ, нацелена на российских первых лиц, заявил Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин об «отравлении» Навального: хотели — довели бы до конца
Для того чтобы нарастить технологические возможности по производству вакцины от COVID-19, нам ничего не мешает сами компоненты этой вакцины производить на площадках иностранных государств. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе пресс-конференции, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол.
При этом глава государства подчеркнул, что именно другие государства должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств и покупку соответствующего оборудования.
«Вот о чем речь. Это никак не мешает вакцинации населения Российской Федерации», — считает Владимир Путин.
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Один из рязанских общественников пожаловался Путину на травлю из-за ролика о ТЭЦ.
Путин: думаю, вы понимаете, что ваша работа связана с рисками. Наоборот, бурная реакция, в том числе проплаченная, должна убедить в том, что Вы на правильном пути. Попрошу коллег поработать и посмотреть новорязанскую ТЭЦ.
Путин: обо мне тоже всякую фигню пишут. Ну, что теперь сделать?
Путин: по поводу Игоря Грекова — кем он работал? Вице-губернатором Рязанской области? У меня есть другая бумажка — из Ленинградской области. Вот что пишет Анатолий Терехов. У него диалог с чиновником, который говорит: «Это вам Путин обещал? Я не обещал, вот у него и спрашивайте». Обращаю внимание на то, что есть совсем другие люди — как Игорь Греков, а есть те, о которых Вы говорите. В семье не без урода. А кто с Вами так по-хамски говорил — мы выясним.
Екатеринбург (Свердловская область) «обнажил и обрушил систему подбора СМИ для пресс-конференций президента РФ» Владимира Путина, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Депутат Госдумы: Екатеринбург обрушил систему подбора СМИ
Уже в 2021 году все российские школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
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В Магнитогорске (Челябинская область) следует вновь оценить ситуацию с состоянием экологии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Путин признался, что лично проверял, как Магнитогорский металлургический комбинат боролся за улучшение экологии. «Комбинат вложил много средств, гораздо больше чем в других местах», — сказал президент. Тем не менее, главе государства поступила жалоба на вредные выбросы в городе.
Журналистка из газеты при комбинате ответила президенту прямо на пресс-конференции, что ситуация с экологией лучше, чем говорится в социальных сетях.
Глава государства добавил: в стране увеличат количество датчиков, реагирующих на вредные выбросы. «Это будет делаться в первую очередь, за счёт производителей», — сказал Путин и пообещал вновь оценить ситуацию с экологией в городе.
Читайте также: Путин пообещал обратить внимание на экологию в Магнитогорске
Кирилл Смирнов, «Петербургский дневник»: Когда откроют границы? Сегодня вопрос открытия границ важен. Мы знаем, что идёт работа по налаживанию отношений — есть даже неожиданные страны, в которых немногие граждане были. Но выпадающая роль — у туриндустрии. Несмотря на пандемию, есть ли шанс на открытие границ в ближайшее время?
Путин: Петербург — одна из лучших мировых столиц.
Путин: мы всячески помогаем Петербургу, стараемся создать благоприятные условия для развития туротрали.
Онлайн-образование никогда не заменит прямой контакт с преподавателем, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин: онлайн образование никогда не заменит прямой контакт с учителем
Путин: уровень заболеваемости ковидом в Петербурге какой? Высокий? Об этом и речь. Уровень загрузки ковидных коек по России — процентов 85, в Петербурге больше. Как только врачи позволят — сразу будут открыты границы. Хотелось бы, чтобы и наши граждане в РФ пользовались возможностями внутреннего туризма.
Пожар на военных складах в Рязанской области произошёл в начале октября. В регионе вводился режим ЧС — из своих домов вынужденно эвакуировали тысячи рязанцев, многим возвращаться оказалось некуда.
Константин Панюшкин, Первый канал: по поводу национальных целей — виноват коронавирус, или же прав был Кудрин, говоря о невозможности достижений к 2024 году?
Для того чтобы в России уровень бедности к 2030 году опустился до 6,5%, нужно начать перераспределять национальный доход с помощью повышения заработных плат и социальных расходов. Об этом заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.
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Путин: стратегические цели не откладываются. Некоторые программы мы сдвинули на полгода вправо. Нужны были источники для решения проблем коронавируса. Только на прямую поддержку гражан направили 838 млрд рублей.
На большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря журналист издания «МК-Рязань» предложила наградить за героизм в мирное время вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова.
Об этом: Рязанский журналист предложил наградить вице-губернатора за героизм
Путин: стратегических целей никто не отменял, правительство работает достаточно эффективно. Знаю, что каналы показали нашу дискуссию с членами правительства. Упустили момент цен, не среагировали, но в целом правительство работало эффективно и очень напряжённо — днём и ночью.
Один из вопросов, поступивший Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции, касается урегулирования конфликта в Донбассе и развития российско-украинских отношений.
«Вопрос о Донбассе, для нашей области он актуален. Насколько сегодня вы видите перспективу урегулирования конфликта в республиках Донбасса и какие, по-вашему, есть перспективы развития отношений России и Украины», — задала вопрос главе государства журналист портал «Дон24» Софья Брыканова.
Подробности в материале: Ростовскую область интересует Донбасс и развитие отношений РФ и Украины
Путин: изменения в правительстве — это прерогатива главы правительства. Нужно, чтобы сложившийся коллектив работал слаженно, и здесь нужна определённая стабильность. Стратегические цели? Да, правительство под них формировалось, и оно этим задачам отвечает. У нас они все, эти задачи, определены. Ясно, что была вначале критика — способны ли мы достичь этих целей? Есть вопросы, требующие изучения, но мы с регионами в целом всё отработали и будем развиваться. Всё будет по плану.
Без привязки реализации задач по повышению доходов населения и сокращения безработицы к национальным проектом не обойтись, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
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Вопрос от «Российской газеты»: изменения в Конституции именно в 2020 году — почему?
Владимиру Путину задали вопрос из города Волосово Ленинградской области. Местный житель Анатолий Терехов пришел к одному из чиновников местной администрации с каким-то волнующим его вопросом и там у него состоялся диалог с одним из чиновников.
Об этом: «В семье не без урода»: Путин о чиновнике из Ленобласти
Стратегические цели никуда не исчезли с повестки правительства России, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Правительство достаточно эффективно — Путин о достижении национальных целей
Выплаты медикам Тверской области, которые лечат пациентов с коронавирусом, проводятся в полном объёме и вовремя, прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM информацию о задержке «ковидных» выплат, которая прозвучала на большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря.
Читайте подробнее: Минздрав Тверской области прокомментировал ковидные выплаты медикам
Путин: всё хорошо в своё время. Раньше многие вещи было невозможно сделать. Фундаментальные основы Конституции остались без изменений. В 1993 году Конституция принималась в условиях боевых действий в Москве. Танки стреляли по парламенту! Мы стараемся плохое выкинуть из памяти, но это было — здесь! И она в известной степени сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала базу для развития. Но сейчас ситуация другая, и мы должны были внести коррективы. Некоторые вещи мы раньше не могли даже делать — например, социальные гарантии, связанные с индексацией пенсий: как можно было это прописать в 1993 году? Пенсии, зарплаты не платили. А сейчас нужно не позволить не делать это.
Несмотря на проблему с ростом цен, в целом правительство России себя проявило на фоне эпидемии коронавируса хорошо. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин дал общую оценку работе правительства России на фоне пандемии
Путин: на каждый случай не будешь применять атомную бомбу, правда?
Путин: теперь даже наши оппоненты говорят — «их стало меньше, но они стали эффективнее». Армия Россия — одна из самых эффективных. Ситуация созрела для изменений в Конституцию. Поправок были тысячи. То, что мы провели голосование по этому вопросу, и столько людей пришло — это по факту референдум. Граждане стали авторами поправок. Это важно, это нужно.
Онлайн-образование «никогда не заменит прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем», но позволяет быть виртуально на лекциях «светил мировой науки». И это надо использовать, это стало востребованным, «частью нашей жизни и не надо этого бояться». Об этом 17 декабря, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин: онлайн-образование будет развиваться, но не заменит личного контакта
Владимир Путин на Большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года обозначил важность кадрового вопроса в борьбе с пандемией. В Тюменской области для медработников была проведена беспрецедентная система обучения, сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: Тюменский штаб ответил на замечание Путина о кадрах в борьбе с пандемией
Дмитрий Песков модерирует пресс-конференцию. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM
Премьер-министр Михаил Мишустин на данный момент не планирует никаких глобальных изменений в составе правительства России. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
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За два часа президент ответил на 16 вопросов.
Зарина Черчесова, ГТРК «Алания»: пандемия нанесла ущерб всем сферам деятельности. Ещё до пандемии были низкие зарплаты врачей, разрушительная оптимизация. Но ключевые задачи сегодня — развитие внутреннего туризма. Какие у вас планы по поддержке этого сектора экономики, который во многих странах вносит весомые доходы в бюджет?
На вопрос о перспективах развития отношений между Россией и Украиной ответил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. По его мнению, сотрудничество государств зависит в основном от украинских властей.
Читайте подробнее: Путин объяснил, почему застопорилось развитие отношений РФ и Украины
Скриншот прямой трансляции из Нижнего Новгорода (live.russia.tv)
Путин: не менее важно развивать внутренний туризм. Мы стараемся по-разному это делать — в том числе посредством кэшбека.
Для того чтобы уровень бедности в России опустился до 6,5% к 2030 году, в стране должна быть проведена форсированная реиндустриализация. Об этом заявил экономист, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Читайте подробнее: В РФ для снижения уровня бедности призвали создавать «компании-единороги»
Некоторые российские чиновники действительно позволяют себе хамское отношение к населению. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин: мы предусмотрели на кэшбек 15 млрд рублей, освоено только 1,2 млрд. Договорились с правительством, что эти деньги мы будем использовать суммы и в 2021 году и использовать этот вид услуги. Обращаюсь к СМИ — нужно поддержать направление внутреннего туризма и рассказывать о возможностях внутреннего туризма.
Россия в целом способна достичь своих национальные цели развития. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
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Путин: государство должно оказывать поддержку — инфраструктурную, прежде всего. Будем поддерживать и бизнес в целом. Создаётся структура, которая будет заниматься только внутренним туризмом — Дмитрий Чернышенко активно включился в работу. Мы отдаём себе отчёт в том, насколько это важно. Государство оказывало массивную поддержку отрасли.
Принятие поправок в Конституцию РФ именно в 2020 году связано с изменением ситуации в стране. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: «Танки стреляли по парламенту»: Путин о роли Конституции в 1993 году
О травле журналиста из Рязанской области стало известно в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина. Он подготовил видеоролик о проблемах с Новорязанской ТЭЦ.
Об этом: Обо мне тоже всякое пишут: Путин поддержал рязанского журналиста
«Ново-Рязанская ТЭЦ», которая является крупнейшим производителем тепловой и электрической энергии в Рязани, летом 2020 года в направило в адрес МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (поставщик тепловой энергии и теплоносителя потребителям и населению) уведомление о введении режима ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя. Ситуация возникала в случае непогашения задолженности за тепловую энергию и теплоноситель. В сентябре администрация Рязани высказала намерение расторгнуть отношения с ТЭЦ из-за «кабальных» условий договора. Рязанское УФАС в октябре 2020 года признала действия поставщика тепла нарушением закона о защите конкуренции и направило предписание о «прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции».
Пресс-конференция продолжается уже 2 часа. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM
Урегулирование конфликта в Донбассе неизбежно, вопрос заключается в сроках. Об этом в ходе большой пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос ростовской журналистки.
Читайте подробнее: Путин: урегулирование конфликта в Донбассе неизбежно
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») обратил внимание на «удачный пиар» вице-губернатора Рязанской области в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
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Путин: по поводу вопроса относительно интернета и возможности учиться онлайн. Много вопросов о качестве связи и доступа в интернет. Для школ мы в 2021 году внедрим скоростной интернет, и здесь важно по населённым пунктам [поработать]. Есть сложности, я всё понимаю. По этим населённым пунктам вопрос должен быть закрыт.
Сергей Холошевский, НТВ: за последние четыре года кто из мировых лидеров был самым сложным и самым комфортным переговорщиком?
Сергей Холошевский, НТВ: США оказывают давление по «Северному потоку-2», но Европа сопротивляется. Какие перспективы?
Вопрос про травлю журналиста в Рязанской области задала Александра Безукладова. Она привлекла внимание президента своим плакатом: «Я беременна»
Путин: по поводу комфортных или некомфортных партнёров — нет таких. Все они нацелены на решение задач перед их странами.
Путин: известная сентенция «нет хороших и плохих — есть национальные интересы». Я работаю со всеми для достижения результата для России. Где-то нужно идти на компромиссы, где-то настаивать, а всё иное — контрпродуктивно.
Путин: с Китаем у нас совпадающие вопросы по очень многим направлениям. Это способствовало тому, что у меня добрые и доверительные отношения с Си Цзиньпином. Это помогает работе.
Путин: у нас расходятся взгляды на ряд вопросов с Эрдоганом. Но это человек слова, мужчина, он хвостом не виляет, и если считает, что это идёт на пользу его стране — он идёт до конца.
Президент России Владимир Путин совершенно прав заявив, что Россия перестала быть страной-бензоколонкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ Корнейчук Валерий.
Читайте подробнее: Экономист объяснил, почему Россия — не страна-бензоколонка
В России 2% школ работают в онлайн-режиме, в основном обучение идёт в традиционном режиме. Чтобы создать условия для дистанционного образования, в 2021 году все школы получат доступ к высокоскоростному интернету.
Подробности в материале: Путин: в 2021 году все школы получат доступ к скоростному интернету
Главный редактор издания правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник» во время большой пресс-конференции Владимира Путина спросил президента России о том, когда откроют внешние границы России, чтобы помочь вернуть туристов в Петербург. На что президент России задал встречный вопрос, какой уровень загрузки ковидных коек в городе на Неве.
Об этом: Журналист издания Смольного спросил Путина, когда откроют границы
Путин: «Северный поток — 2» — это, очевидно, выгодное для экономики Европы и Германии предложение. Другой вариант — покупка сжиженого газа США по цене в 20% выше — это снижение конкурентоспособности Германии и повышение цен для домохозяйств. Это очевидная вещь. До сих пор представители немецкой экономики — а у нас там много друзей ‑ и политическое руководство Германии, которое старается не вмешиваться, занимают активную позицию по проекту. Думаю, что мы работу закончим, надеюсь, что новая администрация США отнесётся к партнёрам с уважением и не будет настаивать, чтобы они пренебрегали национальными интересами.
До конца 2021 года населённые пункты от 250 до 500 человек в России получат доступ к скоростному интернету. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Об этом: Путин пообещал скоростной интернет населённым пунктам от 250 человек
Волонтёр Александр Печенегин рассказывает о вопросах граждан о новых социальных выплатах.
Ульяновская область названа в числе регионов, жители которых не знают, что им положено и куда обратиться за социальными выплатами.
Путин: перед тем, как думать, что нужно сделать дополнительно, нужно наладить эффективную работу того, что уже состоялось. Я переговорю с полпредами президента в регионах.
Путин: у меня вызывает тревогу, что люди не могут воспользоваться своими правами на выплаты. Мы обязательно отреагируем.
Путин: много есть вопросов по системе здравоохранения. Например, Алтайский край, закрытие Онежской больницы. У людей паника в этой связи. Я посмотрю обязательно. Обращаю внимание губернатора Алтайского края и полпреда. Нередко случается, когда лечебное заведение и школа закрываются. Но если людям некуда обратиться — надо это учитывать!
В Тюменскую область с начала 2020 года поступило 56 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Региональный оперативный штаб отчитался о пополнении автопарка медучреждений в пандемию, о котором упомянул президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года.
Читайте подробнее: Тюменские «скорые» получили в пандемию 56 единиц автотранспорта
Андрей Колесников, «Коммерсантъ»: в Конституции появилась статья об обнулении президентских сроков. Вы можете приступить в 2024 году снова. Вы правда готовы вступить в должность или не готовы стать «хромой уткой» раньше времени? В глазах многих людей это было жестоко по отношению к Конституции. Оно того стоило?
Российский лидер отметил, что работа общественников связана с рисками. Бурная реакция, включая проплаченную, говорит о том, что такой человек находится на правильном пути.
Об этом: Такова жизнь: Путин посоветовал не обижаться на критику в сети
Андрей Колесников, «Коммерсантъ»: удалось ли Вам выяснить подробности «дела Сафронова»? Не слишком ли часто стали применять статью о госизмене?
Госпиталь, о котором говорилось в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина, принадлежит Минобороны РФ. Об этом заявил глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
Читайте также: Нижегородский госпиталь, упомянутый Путиным, принадлежит Минобороны РФ
СКР начал доследственную проверку информации о невыплате медикам Колы ковидных надбавок.
Подробности в материале: Мурманские следователи проверяют данные о невыплате ковидных надбавок
Западу нет смысла вмешиваться в выборы в Государственную думу, зато стоит ждать вмешательства в выборы президентские, причем задолго до их проведения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
Читайте также: Пресекать вмешательство должны не простые граждане, а политики и спецслужбы
Путин: по поводу того, что стоило или не стоило делать в рамках поправок в Конституцию. Нужно понимать: пойдёт что-то на благо страны или нет? Если пойдёт — стоит делать. Я ещё не принял решение, пойду или не пойду я на выборы в 2024 году.
С президентом Турции Тайипом Эрдоганом иногда расходятся взгляды, но есть элемент предсказуемости. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
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Путин: формально решение от народа есть. Делать или не делать этого — посмотрю.
В России необходимо проверить доступность мер поддержки граждан. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин обратится к полпредам для проверки эффективности мер поддержки
Президент Владимир Путин третий час отвечает на вопросы журналистов, а также граждан, которые направили свои обращения заранее. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM
Путин: что касается Сафронова — его судят не за журналистскую деятельность. Он не диссидентствующий журналист, это никак не связано с его деятельностью. Это связано с периодом его работы в рамках деятельности на посту помощника Дмитрия Рогозина. Мог оступиться? Бывает, за это можно простить. Надо смотреть степень общественной опасности. Вообще, ему вменяется шпионаж, но самый большой грех — предательство. Передача закрытой информации — предательство. Не очень это хорошо звучит для тех, кто ему доверяет. Я вам сочувствую. И ему сочувствую. Но если он собирал и сдавал информацию за вознаграждение — это говорит о его внутреннем содержании. Суд определит вину. Можно ли его простить и помиловать — это вопрос следующего этапа.
Ольга Богословская с телеканала «Матч ТВ» задала вопрос о видео с футболистом Артёмом Дзюбой: «В ситуацию попал спортсмен, но может попасть кто угодно. Должна ли ситуация влиять на профессиональную деятельность?»
В общении с председателем КНР Си Цзиньпин помогают доверительные дружеские отношения. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Путин рассказал о «флюидах» и дружбе с Си Цзиньпинем
Путин: я не смотрел видео с Артёмом Дзюбой.
Путин — о Дзюбе: пусть он сам разбирается со своими связями, но влезать в личную жизнь — недостойно. Для него и для людей публичных — это хороший урок. Имейте это в виду. И имейте в виду общие правила — лучше их придерживаться. Конечно, это не должно отражаться на профессиональной деятельности.
Ради достижения национальных интересов России президент страны Владимир Путин будет работать с любыми лидерами зарубежных стран. Об этом глава государства заявил сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции, добавив, что остальное — контрпродуктивно.
Подробности в материале: Путин рассказал, на что готов ради достижения национальных интересов России
Сдерживание цен и увеличение пособий не более, чем временные меры, ведущие к снятию симптомов болезни, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.
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Среди иностранных лидеров нет хороших и плохих, все работают на решение национальных задач. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин рассказал, что работает со всеми иностранными лидерами
Путин: я читаю всякие письма. Например, Юрий Краснянский пишет, что у них в селе — одна медицинская машина с одним фельдшером. Если у вас бабушка в 80 лет работает фельдшером — нужно к ней относиться с особым уважением. Нужно знать, что она на посту, несмотря ни на что. Подготовка работников в СССР всегда вызывал уважение. Второе — ну, вы ей помогите. Транспорт мы начали закупать в том числе для фельдшерских пунктов.
Президент России Владимир Путин пока не решил, пойдёт ли он на выборы главы государства в 2024 году или нет. Об этом 17 декабря он заявил на пресс-конференции.
Читайте также: Путин ответил на вопрос, стоит ли «обнулять» сроки или нет
Оксана Киселёва, «Прима Медиа»: недавно Юрий Трутнев сказал, что, несмотря на симпатии людей к Фургалу, стройки оказались завалены, и работать с ним было сложно. Есть ли у вас новая информация от следственных органов, которые бы подтвердили серьёзность обвинений в отношении Фургала?
Газопровод «Северный поток — 2» практически завершён. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте также: Путин: «Северный поток — 2» практически завершён
Бедность в России можно уничтожить и свести до статистической погрешности, и для этого достаточно гарантировать гражданам РФ прожиточный минимум. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Об этом: Делягин объяснил, есть ли у властей РФ деньги на понижение уровня бедности
Путин: Сергей Фургал — представитель известной партии, партия его поддерживала и поддерживает. Мы с ним были в хороших отношениях, никаких проблем не возникало. На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно, и старался как руководитель региона. Но обвинение в его адрес очень тяжёлое — как члена ОПГ, которая занималась в том числе и устранением конкурентов. Там речь идёт об убийстве людей. Следствие работает, я же не названиваю туда каждый день. Я понимаю людей, которые были разочарованы задержанием Фургала. Но как быть с обвинением? Это не политическое преследование — это уголовное дело. А представители «Единой России»? Разве мы не знаем случаев, когда некоторые были осуждены? Мы что, должны делать исключения? Мы сталкиваемся с такими явлениями, и судебная система должна абстрагироваться от политических пристрастий. То же самое касается и Фургала.
Елена Малышкина, «Вести-Иркутск»: произошло сразу несколько экологических происшествий — это и Норильск, и другие. Какого наказания заслуживают виновные?
Мурманский губернатор Андрей Чибис заявил, что медики Колы получили все положенные им ковидные надбавки.
Подробности в материале: Мурманский губернатор о невыплате ковидных надбавок: «Такое невозможно»
В ходе пресс-конференции, которую проводит 17 декабря президент России Владимир Путин, произошло небольшое недоразумение, «взбодрившее» губернаторов сразу двух регионов.
Когда глава государства зачитал вопрос по поводу паники и закрытия Онежской ЦРБ, сообщив, что обращается Наталья Михайловна Дубовикова, было сказано, что речь идет об Алтайском крае, хотя, как подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава, на Алтае такой больницы нет, она находится в Архангельской области.
Об этом: В Алтайском крае нет Онежской ЦРБ — регионы поправили Путина
Путин: нужно проблему экологии разделить на две части. Первая касается накопленного ущерба — это то, что было сделано со стороны промышленных предприятий ещё с советских времён. За это ответственность несёт государство. На это мы должны реагировать. Есть проблемы текущего характера, техногенные проблемы, виновники которых должны быть определены органами. Ответственность лежит на плечах загрязнителей. Она должна соответствовать уровню ущерба, нанесённого окружающей среде и людям. Я знаю, что требования «Норникеля» высокие. Надо отвечать за то, что сделали.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после жалобы жителя города Волосово президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции на хамство местного чиновника направит обращение в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонда России. Чиновник оказался сотрудником ПФР.
Подробности в материале: После жалобы жителя Путину в Ленобласти накажут чиновника ПФР
Журналист Иван Сафронов, которого судят за шпионаж, мог бы быть прощён при определённых условиях, даже если его вина будет установлена. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Об этом: Путин указал, при каких условиях Сафронова «можно было бы простить»
Надежда Серёжкина, ТРК «Мир»: нет ли у Вас опасений, что РФ может потерять союзников в СНГ?
Надежда Серёжкина, ТРК «Мир»: нет ли у Вас опасений, что РФ может потерять союзников в СНГ?
Путин: в Киргизии постоянно чехарда и забегание вперёд с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам западных стран. Уровень общественной жизни там не такой, как во Франции или ФРГ, где там складывалась система столетиями. В странах постсоветского пространства где это всё? Это результат поиска своего пути. Майя Санду, я желаю ей всего самого доброго, но ничего нового она не сказала. Мы давно слышим от представителей западных стран о выводе нашего контингента из Приднестровья. В целом мы за то, чтобы вывести, — как только созреет обстановка, как только будет налажен диалог.
Во время мероприятия возможность задать вопрос была предоставлена волонтеру Александру Печенегину, который рассказал главе государства про жалобы населения в период пандемии, в том числе поступающие от москвичей.
Читайте подробнее: Путин выразил тревогу относительно ситуации с соцобеспечением в Москве
Учебное заведение, обладающее серьезным научным потенциалом, способно обеспечить надлежащее качество дистанционного учебного процесса, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.
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Путин: мы были близки с Ворониным к урегулированию, но западные страны на него нажали, он отошёл, и решение вопроса было отложено. Я спрашивал у коллег из ЕС — зачем они это сделали? Ответ — «ну, так получилось».
Пандемия показала востребованность предложений «Справедливой России» по тестированию, экспресс-диагностике и в целом по возвращению системы государственного, а не «страхового» здравоохранения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.
Подробности в материале: «Справедливая Россия» предложила модернизировать все здравоохранение
Путин: нужно дать возможность белорусскому народу разобраться, решить вопросы внутри страны. Я согласен с Лукашенко в том, что нужно сделать это в спокойной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Хотелось бы добиться без вмешательства извне. Это информационная и финансовая поддержка из-за границы.
Путин: нужно дать возможность белорусскому народу разобраться, решить вопросы внутри страны. Я согласен с Лукашенко в том, что нужно сделать это в спокойной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Хотелось бы добиться без вмешательства извне. Это информационная и финансовая поддержка из-за границы.
Путин: всё, что вброшено извне, работает не как успокоитель, а как граната. Надо набраться терпения и помогать всем силам не конфликтовать, а выстроить диалог.
Неоправданные удары по репутации личности не должны влиять на его карьеру. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, комментируя скандал с участием футболиста Артёма Дзюбы.
Подробности в материале: Путин прокомментировал скандал с участием футболиста Артёма Дзюбы
Екатерина Цыганкова, «Четвёртый канал» Екатеринбурга: как вы видите перспективу выхода экономики из коронакризиса?
Путин: Урал — крупный промышленный центр страны. Всё, что связано с ограничениями, порождёнными коронавирусом, отражается на уральском регионе.
Путин: какие отрасли у нас наиболее пострадавшие? Это авиаперевозки, железнодорожные перевозки, розница непродовольственных товаров и сферы услуг.
Второй вопрос от Дальнего Востока на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина касался бывшего губернаторе Хабаровского края Сергея Фургала. Журналист Оксана Киселёва спросила, есть ли у главы государства новая информация от следственных окраинах по делу Фургала.
Об этом: Путин оценил Фургала и как губернатора, и как члена ОПГ
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции еще раз дал сигнал загрязнителям, заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).
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Путин: мы перенесли все платежи, кроме НДС, на более дальний срок. Мы выдавали гранты. Выдавали кредит под нулевую ставку. Давали кредит под 2%. Мы перенесли выплаты за аренду госимущества. Для малых и средних предприятий приняли решение о сокращении отчислений в пенсионный фонд. Это набор мер, которые поддержали пострадавшие отрасли.
Программа частичного возврата средств (туристического кэшбека), израсходованных на путешествия по России, продолжится и будет расширена. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Об этом: Путин: Программа туристического кэшбека в России продолжится
Путин: Мы также поработали с представителями системообразующих производств. Это автопром, авиастроение, судостроение, сельское хозяйство и строительство. По автопрому — все программы развиваются.
России в 2015 году следовало поддержать полное отделение Донбасса от Украины, но в силу установки на добрососедство Москва согласилась с минским компромиссом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
Подробности в материале: Россия поддержит Донбасс: в этом ответ на вопрос об отношениях с Украиной
Наиля Аскер-Заде, ВГТРК: Будут ли выплаты на ребёнка в 2021 году?
Россия в целом выступает за вывод миротворцев из Приднестровья, но для этого в Молдавии нужна соответствующая обстановка. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Он прокомментировал призыв избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев, отметив, что «ничего нового она не сказала».
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Проект газопровода «Северный поток — 2» является выгодным для Германии и Европы. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
«Это выгодно для экономики в целом и Германии в частности. Другой вариант, покупка более дорогого первичного энергоносителя — американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ», — заявил он.
Об этом: Путин: «Северный поток — 2» — это выгодный проект для ФРГ и Европы
Из общего количества уже прозвучавших тем, о которых рассказал ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин, политконсультант Алёна Август выделила несколько, но главное, по её словам, в том, что глава государства откровенно отвечает даже на самые острые вопросы.
Об этом: Политконсультант отметила искренность и спокойную аргументацию Путина
Путин: мы постоянно анализируем ситуацию, думаем об объёмах помощи семьям с детьми. Если в октябре-ноябре не получили выплат, то не работает система, и нужно наладить систему действующей поддержки.
Из-за вакцинации пандемия уйдет, однако и работа на «удаленке», и дистанционное обучение останутся. Сейчас формируется новый цифровой уклад в экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Об этом: Знания человека — его будущие деньги: форма обучения вторична
Игорь Жданов, RT: где проходит граница между свободой слова и оскорблением верующих?
Путин: те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, должны помнить, что это будет иметь ответную реакцию. С другой стороны, она не должна быть объективной.
Путин: во всех мировых религиях нет ни намёка на агрессию. Реакция на попирание прав не должна быть направлена на лишение жизни. Господь жизнь дал, и только он её может забрать.
Частые изменения в политической жизни Киргизии являются результатом поиска своего пути. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин о Киргизии: «Постоянно чехарда происходит»
Путин: Россия складывалась как многоконфессиональное государство. Это важное наследие от наших предков. В нашей стране было много тяжёлых страниц: депортация народов после Великой Отечественной войны — это острая тема, но это же было! Ясно, что представители народов, которые подверглись репрессиям, их представители встречали с хлебом-солью оккупантов. Да предатели везде были! И были те, кто за страну сражался до последней капли крови. Но не было репрессий по религиозным соображениям. Были репрессии священников, но не было выборочного преследования. Культура взаимоотношений вырабатывалась веками. У нас никто и не допускает оскорбительны выпадов в отношении других конфессий.
Россия в целом готова к выводу своего миротворческого контингента из Приднестровья, но для этого между Тирасполем и Кишинёвом должен быть «налажен нормальный диалог». Об этом заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских войск из региона.
Об этом: Путин рассказал об условии вывода российских миротворцев из Приднестровья
Путин: в некоторых европейских странах представители ислама составляют около 10% — но, как правило, они иммигранты. А у нас представители разных конфессий живут в своей стране, у них нет другой родины. Это важная черта.
Путин: проект мультикультурализма потерпел крах — о чём многие призывавшие к нему вынуждены были признаться. А у нас он сложился сам по себе на протяжении веков, и мы этим очень дорожим.
Вопрос от ТАСС: почему конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся сейчас и так резко? Какие у России интересы в Нагорном Карабахе и насколько они сталкиваются с интересами Турции? Насколько велик риск ситуации продолжения дестабилизации в Нагорном Карабахе?
Путин: ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля, и эта напряжёнка длилась годами. Не думаю, что это произошло в связи со вмешательством извне. Возникали трения, перестрелки, мелкие стычки. Позиция РФ всегда заключалась в том, что мы должны прийти к договорённостям. Мы на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов, сам статус Нагорного Карабаха должен быть неизменен, но при создании возможности общения между Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать Лачинский коридор.
Путин: позиция Турции основана на том, что она защищала «правое дело» Азербайджана.
Путин: сама Армения независимости Нагорного Карабаха не признала, поэтому с точки зрения международного права Нагорный Карабах — это Азербайджан.
Путин: корни конфликта в Нагорном Карабахе — в этническом конфликте. Здесь у каждой стороны — своя правда.
Чтобы снизить количество бедных, надо оставить в покое бизнес и позволить ему расширяться, тогда предприниматели смогут брать на работу людей и платить им. Бедных станет меньше, ведь у них будет постоянная зарплата, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Ни одна из религий мира не содержит призывов к агрессии против тех, кто высказывает несовместимую с ней точку зрения. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
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Путин: мы договорились о том, что боевые действия прекращаются, а стороны остаются на позициях, где их застало подписание соглашения. Здесь возникает много технических вопросов, связанных с инфраструктурой. Договорённость о прекращении боевых действий важна — люди перестали гибнуть. Сохранение жизни и здоровья людей — самое главное.
Пандемия COVID-19 больше всего сказалась на нескольких отраслях экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
«Какие отрасли являются наиболее пострадавшими? Перевозки, прежде всего авиационные. Железнодорожные перевозки, пассажирские, в первую очередь. Это розница, непродовольственные товаров, и сфера услуг», — сказал президент.
Глава государства отметил: в стране перенесли все платежи, кроме НДС, на более дальний срок. Дважды выдавали гранты, предоставлялись кредиты под нулевую ставку или под два процента (в случае сохранение большей части работников).
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Путин: вспышки нарушения прекращения огня были лишь однажды. Надеюсь, единичный случай останется единичным.
Путин: увеличение числа наших миротворцев возможно, но только по договорённости с обеими сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.
Юлия Измайлова, «Молодой ленинец»: при каких условиях может вернуться индексация работающих пенсионеров.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции подтвердил важность предстоящей кампании в Государственную думу. Об этом своем телеграм-канале отметил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич:
«Выборы в Государственную Думу 2021 года могут стать самыми важными в истории, поскольку после поправок в Конституцию парламент получил дополнительные полномочия, в том числе в вопросах формирования правительства. Касательно новых партий и старой оппозиции: соответствующие решения принимает не президент, а избиратели», — отметил Александр Малькевич.
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Путин: в сегодняшних условиях, когда речь идёт о ситуации с коронавирусом, индексация важна. Есть тонкие элементы незачёта компонентов пенсионных расчётов — с этим надо разобраться. Я бы подумал над категориями пенсионеров, нуждающихся в поддержке со стороны государства.
Путин: инфляция ожидается в районе 4%, а индексация пенсий — 6,3%.
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря ответил на «экологический» вопрос, заданный журналисткой из Иркутской области. В том числе вопрос касался аварии в Норильске, произошедшей в мае 2020 года, когда при разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») произошла утечка более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.
Однако журналистка упомянула не только ЧП в Норильске, но и ситуацию с закрывшимся предприятием «Усольехимпром».
Об этом: Путин об аварии в Норильске: «Надо отвечать за то, что сделано»
Волонтёр Дмитрий Баженов рассказал о проблемах с водообеспечением, особенно в Крыму.
Несмотря на то, что Россия является многонациональным и многоконфессиональным государством, репрессии по этническому признаку в российской истории имели место быть. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Об этом: Путин прокомментировал депортацию народов после Великой Отечественной войны
Лидер «Партии Роста» в Татарии Олег Коробченко, комментируя заявление президента России Владимира Путина относительно уровня жизни граждан РФ, указал, что повысить благосостояние граждан можно за счет создания высокотехнологичных рабочих мест.
Об этом: Эксперт назвал способ повысить уровень жизни населения в РФ
Путин: сейчас проводятся исследования в Крыму. Часть водозабора перенаправляется. Севастополь, надеюсь, изменений чувствовать скоро не будет. Запасов в Крыму достаточно — просто раньше этим не занимались. Сейчас вопросом занимаются широко. Опреснение — дорогое удовольствие. В целом руководители регионов считают, что это будет неэффективно. Есть ещё одна новация: в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря могут быть хорошие запасы пресной воды. Это даёт основания говорить, что проблему мы решим. На этом государство не будет экономить. Это касается не только Крыма, хотя в Крыму проблема стоит наиболее остро.
В России никогда не было репрессий по религиозным соображениям. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Подробности в материале: Россия избежала преследований по конфессиональному признаку — Путин
Минобороны России держит на постоянном контроле вопрос выплат врачам госпиталя в Нижнем Новгороде. Об это заявил губернатор региона Глеб Никитин по итогам оперативной связи с военным ведомством.
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Стив Розенберг, BBC: вы не считаете, что несёте хоть долю ответственности за плачевное состояние отношений с Западом?
Из всех ответов, уже прозвучавших выделяются в ходе пресс-конференции Владимира Путина, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов отмечает поддержку демографии и меры поддержки семей с детьми.
«Интересно было узнать, какие реализованы меры, а какие — нет. Также интересовала программа развития первичного звена здравоохранения. Большая часть вопросов, так или иначе, связана с влиянием пандемии на качество жизни и состояние экономики», — отметил эксперт.
Об этом: Эксперт ЭИСИ отметил слова Путина о демографии и поддержке семей с детьми
В Нагорном Карабахе может быть увеличен российский миротворческий контингент в случае необходимости и согласия всех сторон. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин допустил увеличение контингента миротворцев в Карабахе
Путин: по поводу покушения на блогера я говорил. Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные по применению химоружия — дайте нам эту информацию. Мы предложили, чтобы специалисты выехали на место и на месте разбирались. Или мы просим поехать к нам, дать материал и дать заключение. Почему нам, несмотря на запросы Генпрокуратуры, даже официального заключения не дают? В ОЗХО тоже ссылаются на запрет Германии.
Путин: я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и её народом. Это касается и возвращения Крыма в состав РФ. Это было сделано на основе волеизъявления народа. В Косово принял такое решение парламент — вы это проглотили. В Крыму проголосовали — но вам это не нравится. А демократия — это власть народа.
Путин отметил, что непристойное видео с футболистом Дзюбой не смотрел, но считает, что подобные вещи «не должны влиять» на профессиональную карьеру человека.
Подробности в материале: «Вы смотрели это видео?» — Путина спросили о скандале с Дзюбой
Путин: за что вы вводите против крымчан санкции? Если это аннексия — они не виноваты. А если это результат голосования — надо оставить их в покое.
Путин: за что вы вводите против крымчан санкции? Если это аннексия — они не виноваты. А если это результат голосования — надо оставить их в покое.
Межконфессиональные отношения в России и в странах Западной и Центральной Европы складывались совершенно разными способами. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин объяснил причины краха мультикультурализма в Европе
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял на свой личный контроль предоставление новых протезов через Фонд социального страхования для инвалида из города Волосово Анатолия Терехова, который пожаловался президенту России Владимиру Путину на хамство чиновника — как позже выяснилось — местного филиала Пенсионного фонда РФ. Также Дрозденко взял под контроль оборудование парковок для инвалидов волосовской администрацией.
Путин: по сравнению с вами — мы белые и пушистые. Мы пошли на то, чтобы освободить от советского диктата ряд территорий. Мы пошли на обещание о ликвидации НАТО. Но вы ничего не выполнили. Разве мы не должны реагировать? Разве мы вышли из договора о противоракетной обороне? Это мы вышли из договора о ракетах малой и средней дальности?
Путин: нам чего делать? Оставить всё как есть? Вы как страна НАТО будете над нами летать, а мы такой возможности будем лишены по отношению к США?
«По сравнению с вами, да, мы белые и пушистые», — заявил Владимир Путин журналисту BBC.
Путин — журналисту BBC: почему вы считаете, что мы — придурки?
Путин: есть угроза прекращения договора СНВ — тогда вообще никаких ограничений не останется. Мы призывали и призываем партнёров продлить договор хотя бы на год и вести субстантивные договоры по тому, как жить дальше. У России возникли современные системы оружия, которых нет ни у кого в мире. Но с нами никто на этот счёт не говорит.
Путин: есть угроза прекращения договора СНВ — тогда вообще никаких ограничений не останется. Мы призывали и призываем партнёров продлить договор хотя бы на год и вести субстантивные договоры по тому, как жить дальше. У России возникли современные системы оружия, которых нет ни у кого в мире. Но с нами никто на этот счёт не говорит.
Путин: у нас две-три базы базирования — в Киргизии, в Таджикистане, в Сирии. Ну, а у США? По всему миру — огромная сеть! У нас военных бюджет — 46 млрд! В США — 770 млрд. Россия в этом занимает шестое место — после США, Китая, Великобритании, Франции, Японии. Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный?
Путин: мы — не пушистые, но весьма благообразные.
Путин: хочется сказать словами кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!».
Проблема водоснабжения Крыма, Севастополя и Краснодарского края будет решена, денег на этого власти не жалеют, об этом 17 декабря на пресс-конференции сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы, поступившие в колл-центр.
Об этом: В Крыму достаточно своих запасов пресной воды — Путин
Власти Забайкальского края оперативно ответили на слова президента России Владимира Путина по поводу того, что в 2021 году все школы России должны получить доступ к скоростному интернету.
«Осенью этого года в Забайкальском крае завершился второй этап подключения социально значимых объектов к интернету в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В этом году ТТК подключила 371 объект в 246 населенных пунктах Забайкальского края: 142 фельдшерско-акушерских пункта, 27 частей МЧС, 72 объекта органов местного самоуправления и 130 школ», — отметили в пресс-службе региона.
Об этом: Забайкалье ответило на слова Путина о подключении школ к интернету
Путин: пришёл вопрос из Смоленска. Галина Климова говорит о газификации от имени жителей двух деревень. Трубы высокого давления подвели, а газа ещё нет. Конечно, этот вопрос должен быть решён, мы это сделаем. Уровень газификации в РФ — 71,1%. Мы потратили 22 млрд рублей на газификацию. На 1,7 раза объём газификации стал больше для села, чем для ПГТ. В опережающем порядке мы будем газифицировать сельскую местность.
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос журналиста с Дальнего Востока Оксаны Киселёвой об уголовном преследовании экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, охарактеризовал его работу в должности главы региона положительно. Полпред Юрий Трутнев на днях наоборот раскритиковал деятельность Фургала в должности губернатора Хабаровского края.
Читайте также: Путин и его полпред Трутнев разошлись в оценках экс-губернатора Фургала
Журналисты на пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве. 17 декабря 2020 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM
ТК «Своё ТВ»: что может делать Россия и будет ли делать что-то для недопущения переписывания истории?
Путин: чтобы не допустить переписывания истории, нам надо быть самодостаточными, нужно развивать политическую систему, чтобы мы чувствовали себя уверенно, выстраивать отношения с партнёрами на международной арене, и не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю. Нам есть чем гордиться.
Похоже, вопросы к президенту не закончатся. Журналисты готовы общаться с главой государства часами. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вопрос газификации деревень Коммуна и Мясоедово Вяземского района Смоленской области будет решен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, зачитавший вопрос от жителей деревень на большой пресс-конференции 17 декабря.
Подробности в материале: Путин пообещал газификацию смоленским деревням
Путин: разве только в адрес Кадырова придумывают санкции? По-моему, в отношении всей России. Рамзан Ахматович защищает интересы всей страны — это одна из целей наших оппонентов из-за рубежа. Здесь нет ничего необычного. Я знаю, что Рамзан Ахматович относится к этому философски. Мои друзья и соратники даже обижаются, если против них нет никаких санкций. Россия — самодостаточная страна, Чечня развивается, несмотря на санкции.
Путин: регионы вносят заметный вклад в усилия МИД РФ. Что касается исламского мира, у нас традиционные отношения. У нас устойчивые давние связи, и сегодня имеется тенденция к расширению. Сейчас у нас объём и география сотрудничества стали гораздо шире. Мы этим очень дорожим и будем дальше их развивать.
Термин «демократия» означает власть народа, и нужно это либо признать, либо отказаться от применения этого слова. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин объяснил западному журналисту значение термина «демократия»
Министерство здравоохранения Рязанской области прокомментировало ситуацию с лекарственном обеспечением пациентов с коронавирусом в регионе. Вопрос прозвучал на большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря.
Читайте подробнее: В рязанском минздраве ответили на жалобы Путину
Создание замкнутого цикла производства в сфере мусоропереработки, о котором заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря, является оптимальным решением существующих проблем.
Читайте также: Слова Путина о мусоропереработке нашли поддержку экспертов
Разговор Путина с журналистами укрепил связь между властью и обществом и тем самым укрепил Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
Читайте также: Укрепляет связь власти и общества: эксперт о пресс-конференции Путина
В России в связи с ростом безработицы были существенно повышены пособия по безработице, а также выстроена программа поддержки семей с детьми, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Вопрос от «Интерфакса»: готовимся мы к потрясениям на сырьевых рынках? Государство устраивает нынешняя структура экономики, либо активы могут быть возвращены? Каково ваше мнение по международным сертификатам для граждан, которые решат привиться от ковида?
Путин: можно, наверное, говорить о сертификатах, но даже люди с прививками могут быть переносчиками коронавируса.
Путин: вопрос вакцинации связан с защитой собственного здоровья.
Россия готова к расследованию по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин попросил передать России данные по происшествию с Навальным
В Забайкалье после слов президента России Владимира Путина о вакцинации, прозвучавшие в ходе пресс-конференции, отметили, что сейчас регион готовится к вакцинации жителей, которая начнётся в начале 2021 года.
«В Забайкальском крае вакцинация медработников «красной зоны» уже прошла несколько этапов — по мере поступления препарата в край. Первые 42 дозы «Спутник-V» пришли в октябре, вторая и третья из 200 и 600 доз — в декабре. Всего в регион до конца года должно прийти порядка 917 доз, включая ранние поставки. Известно, что вакцина от SARS-COV-2 прошла все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности. Она разработана национальным исследовательским центром имени академика Николая Гамалеи», — пояснили в пресс-службе забайкальского правительства.
Об этом: В Забайкалье прокомментировали слова Путина о вакцинации
Путин: ФНБ у нас вырос в рублёвой части значительно — на 70%. Но это подушка безопасности. Это не значит, что мы готовимся к чему-то. Но подушка безопасности должна быть.
Жительница Башкирии пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие выплат на ребёнка. Об этом женщина сообщила в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства. Российский лидер указал на необходимость «наладить систему действующей поддержки» и пообещал разобраться с проблемой.
Читайте также: Путин пообещал жительнице Башкирии разобраться в детскими выплатами
Президент РФ Владимир Путин не видит ничего страшного в санкциях и высоко ценит работу Рамзана Кадырова.
Читайте подробнее: Путин прокомментировал санкции против Кадырова
Корреспонденту BBC не понравился ответ Владимира Путина, и он покинул зал.
России нужно быть самодостаточной и сильной во всех отношениях страной, чтобы не допустить переписывания истории. Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне
Читайте подробнее: «Нам нужно быть самодостаточными» — Путин о переписывании истории
«Нарушение режима прекращения огня в регионе было единичным», — сказал российский лидер, говоря о ситуации, которая ранее сложилась под поселком Гадрут, и выразил надежду на то, что оно таким и останется.
Читайте подробнее: Нарушение прекращения огня в Нагорном Карабахе было единичным — Путин
Пресс-конференция продолжается уже почти 4 часа. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Своевременная выплата надбавок врачам, осуществляющими трудовую деятельность в «красной зоне» и лечащих заболевших короновирусной инфекцией — гарантия здоровья всех российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
Подробности в материале: Гарантия здоровья граждан: о своевременной выплате надбавок врачам
Яна Музыко, телеканал «Культура»: вы задействуете в «мягкой силе» частную инициативу?
Путин: один из аспектов «мягкой силы» — культура.
Путин: те, кто пытается вводить санкции, — это будет контрпродуктивно для инициаторов таких мероприятий. Есть некоторые вещи, которые являются фундаментальными. Это основа культуры народов: классическая музыка, балет, театральное искусство. Такого количества театров с господдержкой, наверное, нет.
Путин: в целом анимация нуждается в поддержке со стороны государства и бизнес-структур.
У России сложились крепкие, уже традиционные отношения с арабскими странами. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Читайте также: Путин рассказал о современных отношениях России с арабским миром
Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсудить введение международных сертификатов для граждан, получивших прививку от коронавируса.
Подробности в материале: Путин допустил обсуждение международных сертификатов привившимся от ковида
Путин: на анимации воспитываются поколения детей. Они должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, основанных на сострадании, любви к родине, к ближнему, к природе. Вот эти бесконечные стрелялки привлекают внимание малышей, но даже иногда и могут урон нанести. Всё, что связано с положительным контентом, заслуживает большей поддержки со стороны государства, чем до сих пор.
«Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и её народом. И буду делать всё в интересах Российской Федерации», — заявил Путин, отвечая на вопрос британской телекомпании BBC о том, считает ли он себя ответственным за ухудшение отношений России с Западом.
Читайте подробнее: Путин о Крыме: я чувствую ответственность за Россию
Путин: Россию любят люди во многих странах мира. Если мы спорим с большими дядями и тётями, то это взрослые выясняют отношения. А отношения между людьми — на них отражается это, но отношения между рядовыми гражданами очень устойчивые, доброжелательные.
Универсальным инструментом сотрудничества в мире являются гуманитарные связи. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Путин назвал универсальный инструмент сотрудничества в мире
Государство занимает в российской политической системе непропорционально большую роль, заявляет заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин, комментируя слова президента.
Читайте подробнее: Назван изъян политической системы России
Путин: к сожалению, ограничения по школам — вынужденная мера. Мы вынуждены слушаться врачей, которые говорят, что дети младших возрастов болеют ковидом меньше и незаметно, поэтому не страшно, если собираются вместе. А вот дети старших классов болеют чаще, и им лучше учиться дистанционно. Рассчитываю, что рано или поздно это закончится.
Путин: читаю внукам Маршака, например. «12 месяцев». Есть другие произведения наших российских, советских авторов. Сказки у нас очень хорошие.
Ольга Самсонова, РИА Новости: в случае неудачи с СНВ-3 не получится ли столкновения с угрозой новой гонки вооружений? Насколько появление гиперзвукового вооружения изменило ситуацию в мире?
Путин: да, если по СНВ-3 ничего не произойдёт, то в феврале договор перестанет существовать.
Житель мурманского села Алакуртти пожаловался президенту на качество медицинского обслуживания в поселке.
«В селе всего одна машина скорой помощи и один фельдшер. В амбулатории сидит один врач общей практики — бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины», — говорилось в обращении.
Читайте также: Путин обещал помочь мурманским медикам с транспортом
Расследование дела о «покушении» на блогера Алексея Навального готова провести Россия, однако просит Запад передать информацию о его якобы «отравлении». Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
Подробности в материале: Россия готова к расследованию по делу Навального — Путин
Путин: мы готовы к обсуждению СНВ-3, но нам нужна реакция США. Гонка вооружений? Так она случилась уже! После выхода США из договора по ПРО всё и началось.
Корни боевых действий в Нагорном Карабахе кроются в этническом конфликте. Здесь у каждой стороны — своя правда, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря.
Читайте также: Путин о конфликте в Карабахе: у каждой стороны — своя правда
Путин: повлияло ли появление у РФ гиперзвукового оружия на ситуацию в мире? Конечно! Американские партнёры разрабатывали теорию молниеносного удара высокоточным оружием. Оно есть, а гиперзвукового у них пока нет. Сделают, конечно, но мы к этому времени подготовимся. Сейчас работаем в том числе и над «противоядием» над появлением гиперзвукового оружия в других странах.
Факты переписывания истории, в том числе касающиеся героизации нацизма, вызваны сиюминутными политическими конъюнктурами. Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Об этом: Путин: Переписывание истории происходит в угоду политическим конъюнктурам
Президент РФ Владимир Путин рассказал о расходах средств Фонда национального благосостояния и подчеркнул необходимость наличия «подушки безопасности».
Читайте подробнее: Путин: средства ФНБ тратим, но «подушка безопасности» должна быть
Путин: мы на шестом месте по объёмам финансирования армии — 46 млрд, в США — 770 млрд. А нам удаётся сделать то, чего у других нет — за счёт мозгов учёных, изобретателей, инженеров.
Журналистка из Новгородской области Арина Аксёнова на большой пресс-конференции президента Владимира Путина задала вопрос о поддержке системы среднего профессионального образования в ее регионе, передает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о жилье для учащейся молодежи, которая приезжает в Новгородскую область из десятков разных регионов России учиться в профессиональных училищах, колледжах и техникумах.
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Путин: не всё достигнуто из того, что мы хотели. Но мы на правильном пути.
Активным руководителем и эффективным человеком назвал главу Башкирии Радия Хабирова президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин считает главу Башкирии эффективным руководителем
Индексация работающим пенсионерам необходима в России, особенно в условиях пандемии, сообщил 17 декабря президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин назвал крайне важной индексацию работающим пенсионерам
Положительный контент для детей заслуживает поддержки государства. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Путин допустил опасность для детей компьютерных «стрелялок»
Президент России Владимир Путин читает своим внукам книги российских и советских авторов. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции.
В частности, Путин упомянул сказку советского писателя Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».
«Есть другие произведения хорошие наших российских и советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — добавил президент.
Об этом: Путин рассказал, книги каких авторов читает своим внукам
Вера Южанская, газета «Наше время»: почему случилась ситуация с ценами? Мы слишком много вывозим и завозим обратно?
Путин: нам нужно повышать независимость — это касается технологий, семян, животноводства, но никак не связано с ценами. Цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке.
«Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний», — подчеркнул Путин, обращаясь к журналисту BBC.
Читайте также: Путин: Россия — «белая и пушистая», а НАТО идёт на восток
Журналист газеты «Юный ленинец» Юлия Измайлова вновь смогла задать волнующий вопрос многих россиян во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Она традиционно подняла тему пенсионных выплат и спросила: «При каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам?»
Владимир Путин одобрил ее заботу о старшем поколении и пообещал со стороны государства помочь в этом. В 2021 году индексация пенсий ожидается выше уровня инфляции и будет около 4%, а индексация пенсий — 6,3%, ответил президент.
Читайте подробнее: Путин одобрил заботу журналистки из Пензы о старшем поколении
Путин: производители и экспортёры считают, что они не должны терять на внутреннем рынке. Это ерунда — они ничего не теряют, они же здесь производят! Они не считают, сколько государство вложило в сельское хозяйство.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в регионе после рассмотрения вопроса жительницы республики о выплате детских пособий на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
По словам Хабирова, нужно проверить всю систему соцвыплат, чтобы не допускать сбоев, потому, что люди должны получать в полном объеме то, что им положено.
Читайте подробнее: Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на вопрос о водоснабжении региона, который был поднят 17 декабря в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Читайте также: Губернатор Кубани рассказал, как в Геленджике решат проблему водоснабжения
Вопрос президенту задал десятилетний Михаил из Курска. Мальчик в письме рассказал, что очень любит смотреть телевизор. Он сделал вывод, что Россию не любят другие государства, и спросил у президента, почему так происходит.
Читайте подробнее: «Взрослые выясняют отношения»: Путин ответил курскому школьнику о политике
Управление СК РФ по Рязанской области начало проверку жалобы Путину о неполучении больными коронавирусом бесплатных лекарств и лечении за их собственный счет, сообщает 17 декабря «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Читайте также: В Рязани после жалобы Путину СК начал проверку невыдачи бесплатных лекарств
Ситуацию с журналистом из Рязани, который пожаловался на травлю во время большой пресс-конференции Владимира Путина, изучат правоохранительные органы региона. Об этом ТАСС рассказал врио начальника пресс-службы УМВД по области Илья Хлуденев.
Владимир Путин на пресс-конференции объяснил, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса, и пообещал вакцинироваться, «как только это станет возможным».
Читайте также: Путин объяснил, почему не сделал прививку от COVID-19
Непродление договора СНВ-3 не повлечёт радикальных изменений для России с точки зрения стратегии укрепления собственной обороны. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Читайте также: Гонка вооружений уже началась — Путин
Ключевым моментом борьбы с бедностью должен быть рост реальных доходов граждан РФ, в первую очередь рост зарплат, чтобы у нас не было работающих бедных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Об этом: В Госдуме назвали ключевой элемент борьбы с бедностью
Евгения Авраменко, «ФАН»: в 2021 году может ли малый бизнес рассчитывать на федеральную поддержку?
Путин: мы смотрим на то, что будет происходить. Если необходимость поддержки малого бизнеса будет, будем думать, что сделать для поддержки самозанятых.
США пока не обладают гиперзвуковым оружием, но Россия готовится к его появлению. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Читайте также: США сделают гиперзвуковое оружие, и мы к этому готовимся — Путин
Россия вынуждена создавать новые виды вооружений, реагируя на появление новых угроз, возникших после разрушения СССР, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.
Читайте также: Путин обосновал разработку новых видов вооружений в России
«Дело Навального» используется для легализации материалов спецслужб США, заявил 17 декабря президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Об этом: Путин назвал Навального инструментом для легализации шпионажа США
Путин: с Исландией у нас очень добрые отношения, и не только на уровне народной дипломатии, но и на уровне межгосударственном. Есть чему поучиться у Исландии — я имею в виду и энергетику, и гидроэнергетику.
Путин: секрет семейного счастья — это любовь. Но это не секрет. Это понятие должно лежать и в основе семьи, и в основе международных отношений.
Звучит последний вопрос в рамках пресс-конференции.
Виктор Сиднёв из «Известий» попросил Путина подвести итоги года.
Все положенные выплаты на ребёнка жительница Башкирии, которая пожаловалась на неполучение средств президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой ежегодной пресс-конференции, получила. Об этом 17 декабря сообщила министр труда, семьи и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.
Читайте подробнее: Минтруда: все выплаты на ребёнка жительница Башкирии поручила в срок
Путин: да, год был сложным, тяжёлым. Но у нас разве не было сложностей в новейшей истории? Я вспоминал, как тяжело мы проходили 90-е, начало нулевых. Тогда, казалось, нет света в конце тоннеля. Нет ни армии, ни экономики, безработица зашкаливала. И посмотрите сегодня: да, много проблем, люди ещё тяжело живут, но фундаментальные основы российской государственности, базовые основы российской государственности несопоставимы с тем, что было. Это даёт нам в руки инструменты, которых раньше не было.
В основе отношений должна быть любовь, причём это понятие универсального характера. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте также: Путин назвал секрет семейного счастья
Путин: тостов много. Важно, чтобы количество принимаемого шампанского и других напитков было умеренным. Конечно, все будут поднимать тосты за своих близких, за свою семью, друзей, коллег. Но у меня и у моих друзей, семьи главным тостом является один: «За Россию».
Ульяновские власти через 2,5 часа отреагировали на критику о том, что жители не знают, где и как получить социальные выплаты.
Путин: в ходе нашей встречи коллеги спрашивали, планируем ли мы что-то для поддержки семей с детьми. Волонтёры мне недавно говорили, что у них есть идеи и инициативы по поддержке детей к Новому году. В 2020 году отменены массовые мероприятия, связанные с детскими ёлками, в театрах, в детских студиях, а праздник необычный, связанный с ожиданиями, надеждами. Перед тем, как сюда прийти, я посоветовался, и мы договорились, что страна сделает детям подарок: всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей.
Путин: хочу всех поблагодарить за совместную работу. Надеюсь, что мы друг друга не утомили. Надеюсь, что люди, которые в течение 4,5 часа нас слушали, им было интересно. Мы сделаем всё, чтобы максимально отреагировать на вопросы, озабоченности и на проблемы, которые стоят перед страной и каждой российской семьёй.
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина завершилась.
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поручил донскому губернатору Василию Голубеву решить вопрос с увольнением главного редактора муниципальной газеты «Вперёд» (Батайск). Как утверждает главный редактор областного издания «Наше время», председатель Союза журналистов Ростовской области Вера Южанская, чиновники изобрели причину, по которой лишили работы её коллегу. Редактора закатывают в асфальт, а без нормальной работы СМИ мы никакое гражданское общество не построим, высказалась задавшая вопрос главе государства Южанская.
Подробности в материале: Путин поручил разобраться с увольнением главного редактора газеты «Вперёд»
Она продолжалась 4,5 часа.
Россия проделала огромный путь в развитии за двадцать минувших лет. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Подробности в материале: Современная Россия несопоставима с Россией 90-х годов — Путин
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длилась две маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.
Читайте подробнее: Большая пресс-конференция Путина длилась две маски
Главным тостом на Новый год для президента России Владимира Путина является тост за Россию. Об этом 17 декабря он заявил на пресс-конференции.
Нагорный Карабах с позиции международного права является территорией Азербайджана. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин назвал Карабах частью Азербайджана с позиций права
До установления рекорда общения с прессой Владимиру Путину не хватило всего шести минут: предыдущий рекорд — 4 часа 40 минут — был установлен в 2008 году.
Россия поддерживала и будет поддерживать Донбасс и далее, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.
Таким образом российский президент ответил на вопрос журналистов о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе и вариантах развития отношений России и Украины.
Читайте также: Россия будет только наращивать поддержку Донбасса — Путин
А вот Дмитрий Песков сразу после пресс-конференции 17 декабря 2020 года. Никакой социальной дистанции не соблюдается. Ну, и вопрос: где маска? Фото ИА REGNUM
Всем семьям с детьми от нуля до семи лет включительно выплатят 5 тыс. рублей за каждого ребёнка. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Президент России сделал подарок всем российским детям на Новый год
Путин о самом ожидаемом событии 2021 года: давайте дождёмся Нового года.
Владимир Путин о том, когда закончится пандемия: это зависит от сроков формирования массового иммунитета.
Закрытие кафе и ресторанов — не критично для их посетителей, уверен президент.
Локдауна не будет в РФ. Как уточнил Путин: «Не планируем».
В ходе пресс-конференции Владимир Путин пил завар сибирских трав, признался он журналистам после пресс-конференции.
Страны НАТО нарушили свои обещания, США вышли из ряда ключевых договоров о вооружениях, поэтому ответ на вопрос о том, является ли Россия ответственной за напряжённость с Западом, однозначен — нет.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 17 декабря в ходе большой пресс-конференции. Отвечая на вопрос ВВС, что, может не только Запад виноват в плохих отношениях с Москвой, или Россия «белая и пушистая», глава государства ответил:
«Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые».
Подробности в материале: На вопрос о «белых и пушистых» Путин напомнил Западу о его пустых обещаниях
Заболеваемость по ковиду «вышла на полку», отметил Путин.
Национальный гимн является одним из объединяющих Россию символов. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов после пресс-конференции.
Читайте также: Путин назвал объединяющий Россию символ
Если будем соблюдать требования специалистов, «не нужны нам локдауны», уточнил Владимир Путин.
У Сафронова нет врагов, прокомментировал президент.
«Нет никакого заговора, кому он нужен», — Путин о деле Сафронова.
В Госдуме удивлены тем, что в ходе пресс-конференции не прозвучали вопросы об интернете и IT.
Читайте также: В Госдуме рады, что Путина не спрашивали про интернет и IT
Родители детей до 7 лет получат по 5 тысяч рублей ещё до Нового года.
В России практически завершены работы над гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», она может применяться с различных носителей, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.
Читайте также: Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» практически готова — Путин
«Где вы будете отмечать Новый год?» — стал завершающим вопросом пресс-конференции.
«Дома», — отметил президент.
России нужно развивать информационные платформы, без которых невозможна независимость в этой сфере. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами после ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин назвал правильное средство информационной независимости
Без помощи краевого и федерального бюджета решить вопрос водоснабжения Геленджика невозможно, об этом в телеграм-канале написал глава города Алексей Богородистов 17 декабря по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Читайте подробнее: Мэр Геленджика: на решение проблемы водоснабжения нужны миллиарды рублей
В России не ждут больших неожиданностей от избранного президентом США Джо Байдена. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Подробности в материале: От администрации Байдена неожиданностей не ждём — Путин
Нового локдауна в России в связи с пандемией коронавируса не планируется, заверил Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин: локдауна из-за COVID-19 в России не планируется
Противоракетный «зонтик», созданный США после их одностороннего выхода из договора по ПРО, более не способен обнулить ядерный потенциал России, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.
Читайте также: Система ПРО, построенная США, не помеха для новых ракет России — Путин
Решение о том, участвовать ли в следующих выборах президента России, Владимиром Путиным ещё не принято. Об этом президент РФ заявил 17 декабря в ходе большой пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин ответил на вопрос, пойдёт ли на новый президентский срок
Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин заявил, что в 2020 году из-за пандемии экономика РФ претерпела определенные метаморфозы. В числе таких он назвал снижение платежеспособного спроса населения.
Читайте подробнее: Эксперт объяснил почему надо тратить Фонд национального благосостояния
О причинах роста цен на продовольствие рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос главного редактора областного издания «Наше время», председателя Союза журналистов Ростовской области Веры Южанской.
«Ростовская область очень радовалась, у нас рекордный урожай. Люди начали подвывать, потому что цены очень удивляют. Логически объяснить это не возможно. Почему это случилось? То ли мы слишком много вывозим, то ли завозим обратно?» — спросила жительница Дона главу государства.
Читайте подробнее: Путин: «Рекордный урожай, цены на хлеб растут — чушь какая-то, ерунда»
Большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина 17 декабря 2020 года длилась 4 часа 34 минуты.
Об этом: Путин едва не установил новый рекорд длительности пресс-конференций
Слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о «позиции силы» в отношениях с Россией являются избитым штампом. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами после ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин оценил слова министра из ФРГ о «позиции силы» в отношении России
Заявление президента РФ Владимира Путина о снижении уровня бедности в РФ до 6,5% к 2030 году полностью вписывается в международную повестку дня. Об этом заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон.
Об этом: Преодоление бедности в РФ связали с судьбой национальных проектов
Для того, чтобы уровень бедности в России сократился до 6,5%, правительство страны должно отказаться от либеральной политики. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.
Читайте подробнее: Хазин рассказал, как выполнить план Путина о снижении уровня бедности
Власти Приангарья прокомментировали высказывание президента России Владимира Путина, который в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента программы «Вести-Иркутск» Елены Малышкиной о масштабных экологических происшествиях, которые произошли в 2020 году, в частности отметил: «Ответственность за ликвидацию накопленного ущерба экологии лежит на властях — региональных и федеральных». Подробности сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба областного правительства.
В правительстве Иркутской области считают, что ситуация с накопленным ущербом экологии напрямую касается данного региона. В 2020 году там начались масштабные работы по ликвидации отходов на промышленной площадке бывшего ООО «Усольехимпром».
Читайте подробнее: В Приангарье прокомментировали слова Путина об ответственности за экологию
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает вопросом времени появление альтернатив американскому видеохостингу YouTube в разных странах. Об этом он заявил журналистам, комментируя ситуацию с блокировкой российских СМИ на данном сервисе.
Об этом: В Кремле считают неизбежным появление альтернативы YouTube
У России есть возможности наладить массовый выпуск упрощённой версии вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 декабря после пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин рассказал о возможностях массового выпуска лайт-вакцины
Выплаты к Новому году пообещал российским семьям с маленькими детьми президент РФ Владимир Путин 17 декабря в ходе большой пресс-конференции.
Читайте также: Путин пообещал семьям с детьми до 7 лет выплату к Новому году
Целый ряд новейших российских систем вооружения находятся на финальной стадии разработки, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.
Читайте также: Путин рассказал о ракетах глобальной дальности с ядерным двигателем
Президент подписал Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», сообщает пресс-служба Кремля.
Текст Указа:
В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю:
1. Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее — граждане), в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка.
2. Установить, что:
а) единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки;
б) гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и (или) Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», единовременная выплата осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов);
в) граждане, не получившие социальные выплаты в соответствии с указами Президента Российской Федерации, названными в подпункте «б» настоящего пункта, вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением выплаты, предусмотренной пунктом 1 настоящего Указа, до 1 апреля 2021 г.
3. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия ее осуществления.
4. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить осуществление единовременной выплаты в соответствии с настоящим Указом.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Подведение итогов 2020 года в формате прямого общения с президентом РФ получилось традиционно очень содержательным, многовекторным и позволило получить позицию главы государства по целому спектру важнейших для граждан вопросов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Госдуме отметили многовекторность подведения Путиным итогов года
Предновогодние выплаты затронут 12 млн детей, на эти цели потребуется около 60 млрд рублей, заявил член Совфеда Валерий Рязанский. По его словам, средства на эти выплаты в бюджете есть.
Российские учёные могут разработать «лайт-вариант» вакцины от коронавирусна с более короткой продолжительностью действия, которая позволит вакцинировать большее число людей, заявил Владимир Путин.
Читайте также: Путин не исключил создания «лайт-варианта» вакцины от COVID-19
Информация о противоправных действиях в отношении журналиста Антона Насонова зарегистрирована в УМВД России по Рязанской области, сообщили 17 декабря в пресс-службе ведомства. О ситуации сам журналист рассказал на пресс-конференции Владимира Путина.
Читайте подробнее: В полиции Рязани зарегистрировали информацию о травле журналиста
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря ответил на все актуальные для сегодняшнего дня вопросы, которые решают сегодня субъекты РФ, в том числе Тульская область. Об этом, комментируя итоги ежегодной встречи президента с журналистами, сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Об этом: Президент ответил на все актуальные вопросы — губернатор Тульской области
То, что за российским блогером Алексеем Навальным «присматривают», вызвано его связью с иностранными спецслужбами, сообщил 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Песков указал на «уши спецслужб» других стран в «деле Навального»
В Магнитогорске Челябинской области в 2019 году активизировали работу по сокращению выбросов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Подробности в материале: Власти отреагировали на вопрос Путину о выбросах в Магнитогорске
Пока не известно, где президент РФ Владимир Путин будет встречать Рождество, сообщил 17 декабря журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков ответил на вопрос, где Путин встретит Рождество
В ходе большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин отметил фактор многопартийности как достижение российской демократии, отметил директор Юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко.
Читайте подробнее: «Общество заинтересовано в развитии Конституции». Мнение
Рост цен на хлеб и макаронные изделия в России при рекордном урожае в 2020 году не может не вызывать возмущения, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин.
Читайте подробнее: «Это что такое?»: Путин возмутился ценами на хлеб при рекордном урожае
В Магнитогорске Челябинской области идут работы по созданию полигона для утилизации твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Читайте также: Челябинские власти пообещали запустить мусорный полигон в Магнитогорске
Порядка 16 млн детей получат выплаты, объявленные сегодня, 17 декабря, президентом РФ Владимиром Путиным, заявил российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью «России 24».
Читайте подробнее: Глава Минтруда назвал число детей, которые получат выплаты от Путина
В ходе большой пресс-конференции президент России, лидер ОНФ Владимир Путин заявил, что предприятия-загрязнители должны сокращать количество выбрасываемых в воздух вредных веществ для повышения качества жизни граждан. Народный фронт проводит мониторинг «чистоты воздуха» в крупнейших промышленных городах и планирует выработать предложения по улучшению ситуации, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Экология» Елена Цунаева.
Читайте также: Экология: ОНФ подготовит предложения после проверки в промышленных городах
Мурманский губернатор Андрей Чибис встал на защиту врача, работающего в селе Алакуртти, на которого Путину пожаловался местный житель.
Подробности в материале: Мурманский губернатор защитил врача, на которого пожаловались Путину
Заявление президента о предновогодней выплате семьям с детьми до 7 лет включительно на каждого такого ребенка, безусловно, является продолжением последовательной политики государства по поддержке семей с детьми, считает политолог Алена Август.
Читайте также: Политолог: поддержка семей с детьми будет продолжаться при любых условиях
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сожалеет, что предновогодние выплаты коснутся не всех, но видит шансы на расширение помощи.
«Семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5000 рублей на ребёнка до конца текущего года. Ещё в ноябре я призвал правительство сделать выплаты к Новому году отдельным категориям граждан. К сожалению, новые выплаты коснутся не всех, но уверен, что варианты ещё можно обсудить!» — отметил Миронов в соцсетях.
Народный фронт ведет активную работу по информированию семей с детьми о положенных им мерах социальной поддержки, а также постоянно следит, соблюдаются ли сроки выплат детских пособий, отметила координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет Матерей» Татьяна Буцкая.
Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», подписал 17 декабря президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
Подробности в материале: Путин подписал указ о выплате семьям с маленькими детьми
Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев отметил стратегическую цель, которую озвучил президент РФ — сократить бедность вдвое.
«Очень важно, что сказал президент: «Мы не только помогаем в текущей ситуации, а сохраняем стратегическую цель: за ближайшие годы вдвое сократить бедность в нашей стране». Вдвое! Стратегическая задача, которую президент выделяет как главную — это рост благосостояния людей. Правительству было неоднократно сказано, что эту задачу снимать с повестки дня нельзя. Надо двигаться, принимать необходимые меры и решения», — заявил Исаев.
Важные сигналы от президента РФ Владимира Путина прозвучали по поводу урегулирования ситуации в Донбассе, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.
Подробности в материале: Косачёв: от Путина прозвучали важные сигналы по поводу Донбасса
Новогодняя единовременная выплата семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно, по предварительным подсчетам, обойдется в сумму около 73,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Выплаты получат родители 14,7 млн детей.
Российские власти отреагируют на все те запросы, которые прозвучали на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, заявил 17 декабря глава государства.
Читайте подробнее: Путин пообещал отреагировать на все поднятые на конференции вопросы
Врач общей практики Татьяна Яковлева из села Алакуртти собирается уволиться после того, как жалобу на ее работу в прямом эфире зачитал Владимир Путин.
Подробности в материале: Врач, на которого пожаловались Путину, хочет уволиться — СМИ
Глава Курганской области Вадим Шумков высказал своё мнение о сдерживании растущих цен на продовольственные товары в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Помимо госрегулирования стоимости отдельных продуктов и снижения экспорта сельхозпродуктов, глава Зауралья затронул проблемы свободных земель, незанятости сельчан, а также паритета между финансовым и реальным секторами экономики.
Читайте подробнее: Глава Зауралья предложил решения проблемы роста цен на продовольствие
Диалог президента России Владимира Путина с населением страны в ходе большой пресс-конференции помогает выявить актуальные задачи на местах и принять правильные управленческие решения, считает глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Читайте подробнее: Пресс-конференция Путина помогает выявить актуальные задачи — глава Адыгеи
Все пресс-конференции и «прямые линии» президента России Владимира Путина являются, в определенной степени, сеансами «коллективной психотерапии». Нынешнее общение главы государства с журналистами и гражданами не стало исключением. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог и публицист Юрий Светов.
Об этом: «Госмеханизм функционирует со скрипом»: мнение о пресс-конференции Путина
В Госдуме рассчитывают на скорейшее решение проблемы с обеспечением водой Краснодарского края по итогам пресс-конференции президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.
Об этом: В Госдуме надеются на быстрое решение проблем с водой в Краснодарском крае
Около 20 журналистов отсидели двухнедельный карантин, чтобы попасть в Ново-Огарево на пресс-конференцию Путина, сообщает RIA_Kremlinpool.
Настоящий журналист, задавая вопрос, никогда не должен выпендриваться, пишет в своём Twitter Виталий Третьяков, профессор, декан Высшей школы телевидения МГУ, комментируя вопрос певца Сергея Шнурова президенту РФ Владимиру Путину на пресс-конференции.
Об этом: Вопрос Шнурова Путину привели как пример «выпендрёжа»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично встретится с жителями региона, которые приготовили вопросы на ежегодную пресс-конференцию президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, Азаров взял на особый контроль обращения жителей области, которые они отправили в кол-центр пресс-конференции президента РФ.
Подробности в материале: Самарский губернатор взял под контроль обращения жителей к президенту РФ
Ответ президента России Владимира Путина на вопрос, заданный в ходе пресс-конференции, касательно интим-видео с участием футболиста Артёма Дзюбы, вызвал негодование со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».
Подробности в материале: Сеть взорвалась от возмущения из-за вопроса Путину про интим-видео с Дзюбой
Программа «Восточный Донбасс», которая в настоящий момент заморожена, является перспективными проектом для Донецкой и Луганской Народных Республик и Ростовской области. На это, комментируя один вопросов, заданных в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, обратил внимание в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
Подробности в материале: Мнение: программа «Восточный Донбасс» — потенциал для Ростовской области
Учитель Сергей Степанченко, чье обращение с жалобой на размер заработной платы зачитал Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, живет и трудится в Ставропольском крае.
Глава региона Владимир Владимиров поручил краевому министерству образования организовать проверку качества начисления зарплат в образовательных учреждениях края.
Об этом: На Ставрополье после жалобы Путину проверят ситуацию с зарплатами учителей
Заявление президента России Владимира Путина о том, что он пока не решил, будет ли вновь баллотироваться в президенты в 2024 году, хотя такая возможность у него есть, вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей сети. Граждане выразили свою точку зрения 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».
Читайте подробнее: В сети обсудили вопрос Путину о переизбрании в 2024 году
Чтобы победить бедность в России, нужно изменить критерии определения черты бедности. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Орловского областного Совета депутатов, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин, комментируя итоги большой пресс-конференции президента Владимира Путина.
Подробности в материале: Черту бедности проводят чиновники — орловский депутат
Заявление президента России Владимира Путина о том, что к Новому году на каждого ребёнка до семи лет будет перечислено по 5 тыс. рублей, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».
Читайте также: В сети оценили обещание Путина выдать 5 тысяч рублей на детей до 7 лет
В России получится в ближайшее время добиться абсолютно прозрачной процедуры выборов органов законодательной и представительской власти, поскольку крупные партии не будут добровольно уступать свои позиции молодым политическим силам.
Читайте также: Молодым партиям в России пора дать шанс — мнение
Роструд проверяет данные о невыплатах врачам в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях.
Возможность совместных действий России и США по Афганистану — это открытый вопрос, сообщил 17 декабря журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Победа Байдена не внесла определённость в тему Афганистана — Кремль
Тамбовской области проживает 125 тыс. семей с детьми. В 2020 году меры социальной поддержки впервые назначены более 40 тыс. семей с детьми, в том числе при рождении или усыновлении первого ребенка, а также при рождении третьего и последующего ребенка.
Подробнее:40 тыс. тамбовских семей в 2020 году впервые получили соцподдержку
Глава мурманского минздрава выяснил, кто из работников Кольской ЦРБ пожаловался президенту на невыплату ковидных доплат. Оказалось, что недовольство своим заработком главе государства выразила уборщица, чья зарплата за прошлый месяц составила 116 тысяч рублей.
Читайте подробнее: Уборщица, которая пожаловалась Путину, получила 116 тысяч рублей
Тамбовские торговые сети присоединились к соглашению о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
Читайте также: На Тамбовщине торговые сети готовы сдерживать цены на продукты питания
Жалоба президенту РФ жителя Алакуртти на качество медпомощи не имеет под собой оснований, заявили в минздраве Мурманской области.
Об этом: Мурманские власти не нашли в Алакуртти оснований для жалобы Путину
Традиционная большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина вызывает огромный интерес не только журналистов, но и политиков, а также рядовых граждан. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM
В Ненецком автономном округе право на получение президентской выплаты имеют родители 4,2 тысяч детей.
Подробности в материале: Более четырех тысяч президентских выплат получат семьи НАО
Санкции США в отношении Чечни уже доведены до маразма, написал 17 декабря глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Об этом: Кадыров о санкциях США против Чечни: уже дошло до маразма
Развитие туризма одно из самых перспективных направлений для Сахалина. В этом сезоне, даже несмотря на пандемию коронавируса, поток туристов был настолько хороший, что не хватило гостиничного фонда, об этом рассказала руководитель регионального союза туроператоров Ирина Ли комментирую слова президента РФ Владимира Путина о необходимости развития в стране внутреннего туризма.
Читайте подробнее: Туристическому Сахалину не хватает гостиничного фонда
Приморью из федерального бюджета выделено 110 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно.
Об этом: В Приморье идут бесперебойные поставки лекарств для лечения COVID-19 дома
В Приморье около 130 тыс. детей до семи лет получат единовременную выплату к Новому году в размере пять тыс. рублей.
Читайте подробнее: В Приморье 130 тыс. детей получат президентскую выплату к Новому году
Жители Приморья могут приобрести килограмм сахара за 46 рублей, подсолнечное масло — от 85 рублей за литр, макароны продаются от 39 рублей. Социальные цены зафиксированы региональной программой «Доступное Приморье».
Подробности в материале: В Приморье мало, сахар и макароны продаются по сниженным ценам
Медики Качканара Свердловской области получат деньги за работу с коронавирусными пациентами. В этом журналистов заверили в свердловском оперштабе.
Как пишет Накануне.Ru, была задержка сроков выдачи средств отдельным сотрудникам терапевтического и инфекционного отделений Качканарской ЦРБ. Рапорт о пациентах с коронавирусной инфекцией был подан после формирования основной заявки. Меры к обеспечению положенных выплат своевременно приняты.
«В настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник», — пообещали в штабе.
Читайте также: Медики Качканара получат деньги за работу с ковид-пациентами
Нет иного пути улучшения материального положения жителей страны, кроме как обеспечить их работой и достойным заработком, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя прошедшую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.
Об этом: При росте цен многие жители РФ перейдут в статус «выживающих»: мнение
Для снижения цен на продукты питания в Якутии необходимо развивать транспортную и промышленную инфраструктуру, а также сельское хозяйство. В первую очередь необходимо построить железнодорожный и автомобильный мосты. Для круглогодичного транспортного сообщения через одну из крупнейших рек мира — Лену, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.
Читайте подробнее: Как снизить цены на продукты питания?
В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин затронул актуальные в том числе для Омской области темы. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков.
Читайте подробнее: «Актуальные темы»: омский губернатор высказался о пресс-конференции Путина
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге ответил журналисту британской телерадиовещательной корпорации BBC, задавшему вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции.
Читайте также: Пушков ответил журналисту BBC из-за вопроса Путину
По данным Пенсионного фонда Хабаровского края, на выплаты детям до семи лет включительно в размере пяти тыс. рублей будет выделено более 600 млн рублей.
Читайте подробнее: В Хабаровском крае новогодний подарок от Путина получат 120 тыс. детей
По итогам состоявшейся накануне, 17 декабря, большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучало уже много различных мнений и комментариев. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал о самых ярких моментах, прозвучавших в ответах главы государства.
«Мне больше всего запомнились ответы Владимира Путина по международной повестке, поскольку она мне ближе всего. Особенно понравился тот диалог, который произошёл у главы государства с корреспондентом BBC Стивом Розенбергом. Потому что задавать вопрос корреспондент начал в вежливом контексте, а закончил некорректно — предположения по поводу Крыма и химического оружия констатировал как факт, который не подлежит сомнению. Это была провокация в самом конце вопроса..»
Об этом: Такого «футбола» мы давно не видели: о самых ярких выражениях Путина
Тема качества онлайн-образования актуальна для многих стран. Мало кто из мировых университетов оказался готов к резкой смене формата обучения из-за пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н. Дмитрий Асташкин.
Читайте подробнее: Пандемия резко обнажила проблемы вузов: эксперт о дистанционном обучении
С резкой критикой в адрес журналиста британской телекомпании ВВС, задавшего на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вопрос российскому лидеру о том, считает ли он, что ответственность за «плачевное состояние» отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном лежит на нем, выступил российский сенатор Алексей Пушков.
Подробности в материале: Пушков раскритиковал журналиста ВВС за его вопрос Путину
Чукотка по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума уступает на Дальнем Востоке только Сахалинской области.
Журналиста британской телекомпании ВВС Стивена Розенберга, который задал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вопрос российскому лидеру о том, считает ли он, что ответственность за «плачевное состояние» отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном лежит на нём, а затем из-за того, что был не удовлетворён ответом, покинул пресс-конференцию, высмеяли пользователи российского сегмента интернета в соцсетях.
Об этом: В Сети высмеяли убежавшего после ответа Путина журналиста ВВС
На Дальнем Востоке цены на продукты питания с учетом транспортной составляющей оказалось невозможно довести до среднероссийских и зафиксировать. Об этом как нельзя лучше говорит и подписанное Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, которое действует только до Урала включительно. Регулировать цены в Сибири и на Дальнем Востоке будут губернаторы. А какие цены на основные продукты питания в одном из самых суровых и труднодоступных регионов ДФО — Якутии? Постоянный эксперт ИА REGNUMАндрей Данилов побывал в популярном магазине Якутска.
Подробности в материале: Опустятся ли «суровые» цены Якутии на продукты питания?
Состоявшаяся 17 декабря пресс-конференция президента России Владимира Путина оставляет цельное впечатление — в стране стабильная ситуация, хотя всем известны сложности из-за пандемии. Так прокомментировал событие глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Читайте также: «Цельное впечатление»: глава Тувы оценил пресс-конференцию Владимира Путина
Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян в ответах президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся накануне, 17 декабря, увидел несколько позитивных моментов. Комментируя услышанное корреспонденту ИА REGNUM, эксперт, в частности отметил:
Читайте также: В диалоге с правительством и регионами: эксперт оценил высказывания Путина
«Новогоднюю» выплату на детей до семи лет включительно в размере 5 тыс. рублей, о которой рассказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции и ранее подписал соответствующий указ, произведут по реквизитам счёта, который был указан для получения предыдущих выплат на детей в 2020 году. Об этом 18 декабря говорится в сообщении, опубликованном на сайте госуслуг.
Об этом: Власти разъяснили порядок «новогодних» выплат на детей до семи лет
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что темы от региона, которые не прозвучали в эфире пресс-конференции президента, будут обработаны с помощью ОНФ. «От Псковской области в эфир никто не попал, но эксперты ОНФ помогут обработать все направленные главе государства вопросы, чтобы ни одна тема не осталась без внимания региональных властей», — написал губернатор в своем микроблоге.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша положительно оценил итоги большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря. В частности, Владислав Шапша считает важной информацию о том, что руководство страны не планирует вводить локдаун, а социальное направление остается приоритетным в работе органов власти.
Читайте подробнее: Калужский губернатор: новость о выплатах семьям с детьми — отличная
Директор Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург считает, что международные сертификаты для вакцинированных от COVID-19 нужно ввести как можно скорее. Такой документ позволит людям не ограничивать себя в передвижениях, заявил Гинцбург 18 декабря.
«Исключительно положительно [отношусь к инициативе введения сертификатов]», — сказал Гинцбург ТАСС.
Читайте подробнее: Гинцбург поддержал введение сертификатов для привившихся от COVID-19
Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований» Дарья Кислицына в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM обозначила наиболее значимые тезисы, прозвучавшие в ходе выступления Путина на пресс-конференции:
«В целом это фиксация состояния за год тех достижений, которые удалось реализовать, и того проблемного поля, которое ещё находится в повестке. Первое — ключевое — понятно, что это эпидемия коронавируса с фиксацией того, на какой стадии мы сейчас находимся. Здесь, безусловно, есть достижения, связанные и с первой вакциной в мире, которая зарегистрирована у нас.
Ну и конкретно меня что там больше интересует с точки зрения социальной сферы, это, конечно, меры поддержки семей, пострадавших отраслей, безработных, отдельные меры поддержки для врачей. Много было вопросов по всем этим категориям, что говорит о том, что, конечно, информирование важно не останавливать, а продолжать во всех этих сферах…»
Читайте подробнее: Эксперт назвала наиболее значимые тезисы в выступлении Путина
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции показал, что остается политиком номер один и в России, и за рубежом, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Об этом: Путин остаётся политиком номер один и в России, и за рубежом — политолог
Более 8 тыс. медиков получили стимулирующие надбавки за работу с ковидными пациентами в Тверской области с начала года за счет бюджетных средств, также выплаты осуществляются и из федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве Тверской области, комментируя поступившее в кол-центр большой пресс-конференции Владимира Путина сообщение о задержке выплат.
Подробности в материале: Тверские власти рассказали о «ковидных» выплатах медикам
Из всех тем, на которые накануне, 17 декабря, в ходе большой пресс-конференции, говорил президент России Владимир Путин, член Общественной палаты РФ, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алёна Булгакова выделила предстоящие выборы депутатов Госдумы. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она, в частности, отметила:
«Безусловно, особый интерес для нас представляют вопросы, посвящённые подготовке и проведению выборов депутатов Государственной думы в сентябре 2021 года. Компания предстоит масштабная, конкретная. Следствием того несколько факторов: расширенные полномочия парламентариев в части формирования состава Правительства РФ, обновлённый партийно-политический ландшафт, что стало трендом ЕДГ 2020 года, где новые и другие малые партии прагматично провели свои кампании и вошли в число 16 партий, освобождающихся от сбора подписей…».
Об этом: Россия открыта: высказывания Путина прокомментировали в Общественной палате
Прошедшая 17 декабря пресс-конференция президента РФ Владимира Путина стала подчёркнуто обыденной и это продиктовано стратегическим видением ситуации, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.
Читайте также: В пресс-конференции Путина нашли скрытый посыл российским гражданам
Пресс-конференция Владимира Путина стимулирует власти всех уровней налаживать связь с обществом и разговаривать со своими избирателями, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. У чиновников есть проблемы в коммуникации с гражданами и такой пример со стороны главы государства не только интересен, но и полезен для муниципального уровня, рассказал политолог корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря.
Подробности в материале: Пресс-конференция Путина стимулирует чиновников говорить с людьми — мнение
В ходе прошедшей 17 декабря большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин говорил о внешней политике в 2020 году, как о потерянном периоде для цивилизации, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.
Подробности в материале: Во внешней политике 2020 год потерян для цивилизации: эксперт
Глава Чувашии Олег Николаев по итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина поручил взять «под контроль каждое обращение, разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить». По его словам, некоторые жалобы он «уже перехватывал», направляя руководителям муниципалитетов. И подчеркнул, что обращения могут носить «двойной характер». Об этом глава региона заявил сегодня, 18 декабря, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Подробности в материале: Глава Чувашии «перехватывал» вопросы Путину
Для того чтобы добиться значительного снижения уровня бедности в РФ, ее экономике нужно «сползать» с нефтяной иглы. Об этом заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.
Об этом: «Реальные цели»: экономист о словах Путина про снижение уровня бедности
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) назвал пресс-конференцию президента РФ Владимир Путина сеансом психотерапии.
Читайте также: Лебедев: Путин провел сеанс коллективной психотерапии
В Кемеровской области новогодние выплаты по 5 тысяч рублей получат родители более 230 тысяч детей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».
Читайте подробнее: Названа сумма, которая потребуется Кузбассу на новогодние выплаты детям
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко назвал президента России «зеркалом общественных настроений». Его высказывание связано с просьбой корреспондента ИА REGNUM прокомментировать наиболее запоминающиеся высказывания Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся накануне, 17 декабря:
«Я бы отметил два параметра. Первый. Конечно, в силу объективных причин, в силу того, что президент Владимир Путин является таким зеркалом общественных настроений, мы увидели значительно меньшее внимание, которое он уделил вопросам внешней политики, хотя, безусловно, она ему в известной степени интересна. И, несмотря на большую продолжительность пресс-конференции, как мы с вами слышали, он очень мало обращался к внешнеполитическим аспектам, больше говорил о проблемах, которые волнуют граждан.
А граждан волнует уже не внешний периметр, а внутренняя социально-экономическая ситуация в стране. Поэтому президент больше всего говорил о методах её исправления в период мирового кризиса на фоне пандемии…».
Читайте подробнее: «Государство посылает сигнал»: Путин как зеркало общественных настроений
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спокойно относится к санкциям США и Европы. Вместе с тем он считает, что в ограничительные списки западных стран попадают настоящие патриоты России.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал включение Кадырова и его окружения в санкционные списки.
Подробности в материале: Кадыров считает санкции Запада высокой оценкой его работы
В России не получится преодолеть проблему бедности с помощью пособий и льгот для малоимущих. Об этом заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.
Об этом: Экономику РФ призвали дебюрократизировать ради борьбы с бедностью
Снизить бедность в России действительно можно, более того — ее можно полностью ликвидировать, заявил корреспонденту ИА REGNUM Владимир Корсун, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края. Теоретически цель достижима, считает депутат, если государство к 30-му году сделает олигархов беднее на 50%.
Об этом: Бедность в РФ можно не снизить, а вообще ликвидировать за 10 лет — депутат
В настоящее время дистанционное обучение похоже на пропасть в российском образовании, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
Читайте также: Дистанционное обучение похоже на пропасть в образовании — эксперт
Борьба с бедностью в РФ потребует немало ресурсов, причем выполнению этой задачи могут помешать внешнеполитические события. Об этом заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.
Читайте также: Экономист объяснил, сколько денег надо РФ для борьбы с бедностью
Из всей пресс-конференции, которую накануне, 17 декабря, провёл президент России Владимир Путин, доктору экономических наук Никите Кричевскому больше всего понравились два момента, которые, «касаются моей семьи лично, а не абстрактного Навального».
»Первый довод — про самозанятых (самозанятая у меня — жена). В прошлом году она добропорядочно перечисляла положенные по закону 4% налога на профдоход. Перечисляла и перечисляла, эка невидаль, так миллион самозанятых делали. Каково же было её удивление, когда в самом конце мая, буквально на следующий день после «пандемийного» обращения Путина, ей вернули весь уплаченный за 2019 г. налог до копейки. Плюс — по 10 тыс руб. за каждого ребенка (у нас в ту пору их было двое)», — пояснил Никита Кричевский в своём телеграм-канале.
Об этом: Экономист Никита Кричевский: спасибо от всех, у кого есть дети до семи лет
Вопросы водоснабжения, развития туризма и целый ряд других, поднятых на пресс-конференции президента Владимира Путина, актуальны для Республики Крым. Об этом написал на странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов по итогам мероприятия 17 декабря.
«Прежде всего, это, конечно, водоснабжение. Главное, как сказал президент, — эта проблема будет решена, запасов хорошей, пресной воды в Крыму достаточно, в частности, под Азовским морем. Уверен, что с помощью федерального центра, используя все существующие источники, мы успешно справимся с последствиями водной блокады так же, как справились с последствиями всех других блокад», — отметил Аксёнов.
Читайте подробнее: Аксёнов: Крым справится с последствиями водной блокады
Северная Осетия может похвастаться богатым туристическим потенциалом, в настоящее время в регионе действует ряд мер поддержки данной сферы. Об этом глава республики Вячеслав Битаров заявил на своей странице в Instagram по итогам большой пресс-конференции президента Росиии Владимира Путина.
Подробности в материале: Глава Северной Осетии прокомментировал вопрос Путину о внутреннем туризме
В ходе состоявшейся накануне, 17 декабря, большой пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз доказал свою погружённость в самые различные области, способность выбирать и транслировать обещания по силам. Об этом своем телеграм-канале с пометкой #человек написала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:
«Четыре часа пресс-конференции, — президент бодр в отличие от большинства задающих вопросы. Никаких оснований для хотя бы легкого волнения гаранта от масштабности и сложности вопросов журналистами не создаётся. Острые вопросы хоть и звучат, но местечково, — их подача индивидуализирована, без обнаружения системности и объема распространения.
Много было третьестепенных вопросов — Дзюба, «герои Рязани» и прочее…».
Об этом: Ни грамма популизма: депутат назвала плюсы и минусы пресс-конференции Путина
В Хабаровском крае в 2021 году бесперебойный интернет придёт в отдельные поселки района им. Лазо. Выход в сеть получат общеобразовательная школа и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Среднехорский. Для этого необходимо провести волоконно-оптические линии связи до посёлков Сидима и Среднехорский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина о повсеместном внедрении интернета в стране.
Читайте подробнее: В Хабаровском крае бесперебойный интернет проводят в отдалённые сёла
Если Путин решит избираться в 2024 году, это плюс. Учитывая штормовую погоду в мире, у руля должен быть опытный капитан, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Читайте также: Путин на выборах-2024: в мировые штормы у руля должен быть опытный капитан
Глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным ждал вопросов и ответов по темам, связанным со здравоохране