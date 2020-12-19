Президент РФ Владимир Путин 17 декабря провёл очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие прошло в необычном формате — в режиме видеоконференции. Журналисты федеральных и иностранных СМИ работали в Центре международной торговли в Москве, а представители региональной прессы — на спецплощадках своих регионов. Президент находился в своей резиденции в Ново-Огарёве.

16-я по счёту ежегодная большая пресс-конференция длилась 4,5 часа, было задано почти 70 вопросов. Однако уже после её завершения глава государства продолжил отвечать журналистам в своей резиденции.

Прозвучало несколько вопросов относительно пандемии коронавируса, об Алексее Навальном, работе медиков и волонтёров. Не обошли вниманием и тему роста цен на продукты питания и отношений с Западом. В завершении Владимир Путин объявил о разовой выплате 5 тысяч рублей на всех детей в возрасте до 7 лет.

ИА REGNUM вело текстовую трансляцию пресс-конференции и предлагает читателям мнения, комментарии и реакции на вопросы, которые были заданы главе государства.

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Пресс-конференция президента России Владимира Путина. Иван Шилов ИА REGNUM
07:52 17.12.2020

Самой короткой по времени была первая большая пресс-конференция Владимира Путина, которая состоялась в 2001 году: она продлилась 1 час 35 минут. Самой же длинной стала пресс-конференция 2008 года: тогда российский лидер общался со СМИ 4 часа 40 минут.

08:08 17.12.2020

В Оренбурге журналисты просят президента России Владимира Путина спасти здание лётного училища, в котором учился первый космонавт мира Юрий Гагарин. Они обратились к главе государства с видеообращениями.

Как пишет «Оренбург медиа», свои обращения записали редакции четырёх СМИ. Они обращают внимание президента на то, что здание уже много лет разрушается. По их словам, в год 60-летия со дня полёта Гагарина спасение объекта сало бы для Оренбурга лучшим подарком.

Об этом: Журналисты Оренбурга просят Путина спасти гагаринскую лётку

08:23 17.12.2020

Президент России Владимир Путин на расширенной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов в 2001 году. Фото: kremlin.ru

08:54 17.12.2020

На первой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась в 2001 году, было аккредитовано более 500 журналистов. В 2019 году это число достигло рекордной отметки — 1895 сотрудников СМИ.

09:10 17.12.2020

Как сообщает РИА Новости, во время пресс-конференции часть журналистов будет находиться в одном зале с Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.

09:21 17.12.2020

Депутаты фракции КПРФ направили президенту РФ Владимиру Путину вопросы на пресс-конференцию, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Читайте также: КПРФ задаст вопросы Путину: министры, цены, «дистанционка» и «Массандра»

09:22 17.12.2020

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Владимиром Жириновским поинтересуются у президента РФ Владимира Путина о сроках строительства парламентского центра.

Читайте также: ЛДПР спросит у Путина про строительство парламентского центра

09:24 17.12.2020

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») подготовил два вопроса президенту РФ Владимиру Путину.

Читайте также: В Госдуме предложили меры реагирования РФ на захват граждан за границей

09:26 17.12.2020

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») ожидает, что вопрос о дистанционном обучении будет задан главе государства на пресс-конференции.

Читайте также: Толстой уверен, что Путину зададут вопрос о дистанционном обучении

09:41 17.12.2020

Большая пресс-конференция президента — важное событие в политической жизни страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня депутаты Государственной думы будут смотреть пресс-конференцию президента РФ Владимира Владимировича Путина», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

09:41 17.12.2020

Большинство жителей РФ — 81% — знают или слышали о пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщает ВЦИОМ. Точную дату назвали 52%.

Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32% россиян, чаще в возрасте от 60 лет — 59%. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления.

09:41 17.12.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства и главам муниципальных образований отслеживать ход пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

«Ожидаемо, что по итогам такого прямого диалога глава государства даст поручения, в том числе касающиеся регионов», — сказал Куйвашев на заседании правительства.

Чиновникам следует внимательно смотреть пресс-конференцию, а также оперативно реагировать по всем появляющимся поручениям, уточнил губернатор.

Об этом: Свердловским чиновникам поручили следить за пресс-конференцией Путина

09:56 17.12.2020

В рамках большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдёт в режиме видеоконференции 17 декабря, будет решена часть проблем, волнующих жителей страны. Такими ожиданиями с корреспондентом ИА REGNUM поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Читайте также: Путин решит ряд вопросов в «ручном режиме» — мнение

10:03 17.12.2020

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина всегда имеет огромный резонанс. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия»:

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Подробности в материале: На Алтае пресс-конференцию Путина считают мотивирующей для чиновников

10:21 17.12.2020

Журналисты, которые будут присутствовать на 16-й по счёту большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не смогут использовать плакаты, чтобы привлечь внимание к себе. О таком запрете напомнили в пресс-службе Кремля.

Подробности в материале: Большая пресс-конференция Путина пройдёт без плакатов

10:23 17.12.2020

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в 2019 году. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:23 17.12.2020

В Ростовской области протестируют систему оповещения и информирования населения. Запуск сирен состоится перед началом большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, 17 декабря, передаёт ИА REGNUM.

10:28 17.12.2020

Формат пресс-конференции президента РФ Владимира Путина громаден. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Подробности в материале: Вассерман объяснил, чем хороши пресс-конференции Владимира Путина

10:29 17.12.2020

Большинство жителей России (81%) знают или слышали о пресс-конференции президента Владимира Путина, которая пройдет сегодня, 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Опрос показал отношение жителей России к пресс-конференции Путина

10:30 17.12.2020

На предстоящей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина граждане страны в первую очередь ждут ответов на вопросы, связанные с коронавирусом. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев.

Читайте подробнее: Политолог рассказал, ответов на какие вопросы ждут граждане РФ от Путина

10:39 17.12.2020

О своих ожиданиях относительно тем, которые будут затронуты в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

«Жду тех тем, которые «Справедливая Россия» поднимает. «Социалка» обязательно будет: социальная справедливость, выплаты гражданам в период пандемии, индексация пенсий работающим пенсионерам, дальнейшая цифровизация, в том числе — сферы получения госуслуг и соцподдержки, развитие здравоохранения, COVID-19 и вакцины от него, предстоящие выборы, Навальный. Это основные темы».

Об этом: Пресс-конференция с Путиным: алтайский депутат ждёт «справедливых» ответов

10:56 17.12.2020

Жители Ростова-на-Дону, потерявшие жильё во время крупнейшего пожара в районе Театрального спуска в августе 2017 года, до сих пор не получили компенсации. С просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину обратился 11-летний мальчик, который с матерью проживает в квартире площадью 36 кв. метров. Зимой семья вынуждена отапливать помещение печкой, чтобы согреться.

Подробности в материале: 11-летний мальчик из Ростова-на-Дону обратился за помощью к Путину

10:56 17.12.2020

Сегодняшнюю большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина элита ждёт больше простых граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Подробности в материале: Пресс-конференция Путина — старт трансферта власти 2021−2024: политолог

10:57 17.12.2020

Жительница Орла, инвалид-колясочник, отчаявшись добиться строительства нормального пандуса из подъезда дома, в котором она проживает, обратилась к президенту Владимиру Путину. Видеобращение для пресс-конференции президента, которая состоится 17 декабря, девушка выложила на своей странице в социальной сети.

Подробности: Инвалид-колясочник из Орла обратилась к Путину

10:57 17.12.2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции Владимира Путина в 2018 году. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:00 17.12.2020

На входе в Центр международной торговли у журналистов измеряют температуру. На всей территории центра просят соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

11:05 17.12.2020

На предстоящей конференции президента РФ Владимира Путина огромный блок вопросов будет посвящен «коронакризису» и путям выхода из него. Об этом заявила юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.

Об этом: Путина попросят ответить на вопросы о противостоянии РФ и США — эксперт

11:07 17.12.2020

На входе в Центр международной торговли 17 декабря 2020 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:08 17.12.2020

Все работают в масках. Гардероб Центра международной торговли. 17 декабря 2020 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:09 17.12.2020

На входе в буфет можно продезенфицировать руки. Стоят санитайзеры. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:10 17.12.2020

Вход в буфет. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:10 17.12.2020

Вот такой ассортимент угощений предлагают журналистам сегодня. Всё в индивидуальной упаковке. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:11 17.12.2020

В буфете не так много журналистов. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:11 17.12.2020

Очередь в зал. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:12 17.12.2020

Журналисты уже занимают места в зале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

11:13 17.12.2020

По данным ВЦИОМ, пресс-конференция президента РФ Владимира Путина интересна 71% жителей России.

Читайте подробнее: Пресс-конференция Путина интересна более 70% жителей России

11:13 17.12.2020

Сергей Шнуров надеется задать вопрос президенту. Фото Никита Третьяков © ИА REGNUM

11:14 17.12.2020

Однако Шнуров никому не говорит, что именно он хочет спросить у Владимира Путина. Фото Никиты Третьякова © ИА REGNUM

11:14 17.12.2020

В ожидании начала пресс-конференции. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:15 17.12.2020

Центр международной торговли. 17 декабря 2020 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:17 17.12.2020

Общероссийский народный фронт проведёт онлайн-марафон по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

11:19 17.12.2020

В этом году из-за ситуации с коронавирусом мест для журналистов гораздо меньше. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:20 17.12.2020

Социальная дистанция в зале. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:21 17.12.2020

Маски обязательны! Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:22 17.12.2020

Сергей Шнуров весьма популярен у присутствующих журналистов. И он без маски! Оштрафуют ли? Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:23 17.12.2020

Звезда, она и на пресс-конференции президента звезда. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:29 17.12.2020

Всего на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина аккредитовано 774 журналиста.

11:30 17.12.2020

Прямой эфир пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

11:32 17.12.2020

В этом году у микрофона появился фирменный «пыльник». Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:45 17.12.2020

Работы по обустройству пандуса начались в многоэтажном доме в Орле, где проживает Ольга Чумакова, ранее выступившая с обращением к президенту Владимиру Путину. После того как девушка, инвалид первой группы, разместила обращение на своей странице в социальной сети, а о ее истории написали СМИ, в том числе и ИА REGNUM, в дело вступила прокуратура. Результат — оперативное строительство пандуса, которого Ольга ждала два года.

Читайте подробнее: В Орле после обращения к Путину начали строить пандус для девушки-инвалида

11:51 17.12.2020

В Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина принимают участие шесть СМИ из Тюменской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Об этом: Журналисты из шести тюменских СМИ готовятся задать вопросы Путину

11:52 17.12.2020

Маски бывают разные. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:53 17.12.2020

Журналисты в ожидании. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:53 17.12.2020

Последние приготовления. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:54 17.12.2020

Вот на таких экранах видны студии в разных городах. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:55 17.12.2020

До начала пресс-конференции осталось 5 минут. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:55 17.12.2020

Дмитрий Песков: Очень рады всех видеть. Рады видеть всех, кто находится на просторах страны. В каждом федеральном округе организованы точки для выхода в эфир. Мы признательны всем, кто аккредитовался.

11:56 17.12.2020

Дмитрий Песков заявил, что пресс-конференция начнётся в полдень.

11:56 17.12.2020

Дмитрий Песков попросил всех участников мероприятия оставаться в защитных масках.

11:57 17.12.2020

Песков связался с площадкой во Владивостоке, где уже вечер: «Силы вам потребуются».

11:58 17.12.2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ведёт перекличку с региональными площадками.

11:58 17.12.2020

Песков задал вопрос представителям СМИ в Ростове-на-Дону: «У вас Дон вернулся на своё место?». Ему ответили утвердительно.

11:59 17.12.2020

Песков: Хочу напомнить тем, кто в одноразовых масках — не забывайте их менять каждый час-полтора. Мы будем вам напоминать.

11:59 17.12.2020

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проверил связь с Новосибирском. Новосибирские журналисты, в свою очередь, попросили почаще включать Сибирь.

12:02 17.12.2020

Дмитрий Песков отметил, что длительность пресс-конференции не предсказуема: «Будем ориентироваться, от 3 до 4 часов, работать в режиме видеоконференции ещё труднее».

12:02 17.12.2020

Владимир Путин зашёл в здание в резиденции в Ново-Огарёво.

12:04 17.12.2020

Дмитрий Песков. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM

12:04 17.12.2020

Перед началом пресс-конференции. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM

12:05 17.12.2020

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина началась.

12:05 17.12.2020

Владимир Путин зашёл в зал с большой папкой.

12:06 17.12.2020

Путин: поскольку ковидные условия не дали возможности провести открытую линию, коллеги постарались совместить одно и второе, чтобы можно было с гражданами пообщаться, поговорить, послушать их мнение, что в стране происходит, что нужно сделать, чтобы решить вопросы.

12:07 17.12.2020

Путин: у нас сложилась хорошая практика, когда поступившие вопросы — их сотни тысяч — на них так или иначе поступает реакция. Хочу за это поблагодарить коллег в администрации, правительстве, но, прежде всего, общественные организации.

12:08 17.12.2020

«Вместе со своими заместителями смотрю пресс-конференцию Владимира Путина. Все вопросы, касающиеся края, обсудим и постараемся найти решение. Если возникнет такая необходимость, готов выйти на прямую связь со студией и ответить на вопросы президента», — написал в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

12:08 17.12.2020

Путин: я буду просить волонтёров и ОНФ продолжить практику работы для страны. Мероприятия подобного рода для меня не являются формальными, при том, что у меня огромный поток информации о том, что происходит в стране. Нет ничего более ценного, чем общение с гражданами.

12:09 17.12.2020

Первый вопрос задаст Владивосток.

12:09 17.12.2020

Во Владивостоке присутствуют 50 корреспондентов.

12:10 17.12.2020

Вопрос задаёт корреспондент из Магадана Людмила Щербакова: То, что год непростой, мы все знаем. Но всё же — год был плохой, или было хорошее?

12:11 17.12.2020

Путин: Плохой год? Это как погода. Так и год — и плюсы есть, и минусы. Конечно, он связан с проблемой, которая у всех на устах — это пандемия коронавируса. Но это характерно для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни.

12:12 17.12.2020

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлится от трёх до четырёх часов, заявил 17 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков рассказал, сколько продлится пресс-конференция Путина

12:12 17.12.2020

Путин: Пандемия — это локдауны, сокращение перевозок, рабочих мест, падение доходов. Но в то же время, во-первых, при всём огромном количестве проблем, а проблем море, можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже лучше, чем в других странах.

12:13 17.12.2020

Журналисты, которые присутствуют на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, должны в ходе мероприятия оставаться в масках. С такой просьбой к представителям СМИ обратился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков попросил журналистов не снимать маски на пресс-конференции Путина

12:13 17.12.2020

Путин: воспользуюсь подсказками. У нас падение ВВП — 3,6%. Это меньше, чем почти во всех ведущих странах ЕС, чем в США. В ряде стран ЕС падение ВВП — под 9%. У нас промышленное производство подсело на 3%. Это за счёт нефти, поскольку у нас сделка ОПЕК+, что повлияло на общие показатели. Но вчера вот мне доложили, что к ноябрю рост обработки — 1,1%. Надеемся, что тенденция сохранится.

12:14 17.12.2020

Путин: производство сельского хозяйства — в хорошей зоне: +1,8%. По году возможно увеличение до 2%. Прибыль банков в 2020 году — 1 трлн 300 млрд рублей.

12:15 17.12.2020

Путин: прошу граждан на меня не сердиться за то, с какими ощущениями они сталкиваются. Реальная зарплата, надеюсь, подрастёт на 1,5%.

12:15 17.12.2020

Путин: в общем и целом падение реальных доходов будет около 3%.

12:15 17.12.2020

Путин: уровень безработицы подрос до 6,3%.

12:15 17.12.2020

Путин: всё, что мы делаем, связано с поддержанием рабочих мест.

12:16 17.12.2020

Путин: хорошее обстоятельство — положительное сальдо торгового баланса. У нас госдолг был минимальный — 70 млрд долларов, и он снизился на 10 млрд.

12:16 17.12.2020

Путин: международные резервы подросли. То же касается Фонда национального благосостояния. Рост очень значительный.

12:17 17.12.2020

2020 год оказался трудным, но он был трудным для всех. И эти трудности показали сильные стороны государственного управления в России. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте подробнее: «И плюсы есть, и минусы» — Путин о жизни в 2020 году

12:17 17.12.2020

Путин: что является положительным элементом — 70% российского бюджета формируется не за счёт нефтегазовой сферы. Это значит, что мы слезаем с нефтегазовой иглы.

12:17 17.12.2020

Уходящий год принёс как плюсы, так и минусы, но главной проблемой стала пандемия коронавируса, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте также: Путин назвал главную проблему уходящего года

12:17 17.12.2020

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась с вопроса из Дальневосточного федерального округа. Первый вопрос задала журналист из Магадана Людмила Щербакова.

Она спросила президента РФ о том, каким стал прошедший год — плохим или хорошим.

«Есть плюсы и минусы, конечно, год связан с проблемой коронавируса», — ответил Путин.

Подробности в материале: Магадан первым задал вопрос на пресс-конференции Путина

12:17 17.12.2020

Нет ничего более ценного, чем общение с гражданами, подчеркнул Путин.

Читайте подробнее: Владимир Путин начал большую пресс-конференцию

12:17 17.12.2020

Путин: Уходящий год связан с крупными мероприятиями — 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Мы достойно его отметили, состоялся парад Победы, шествие «Бессмертного полка».

12:18 17.12.2020

Путин: в достаточно сложных условиях мы подтвердили единение народа при какой бы то ни было угрозе. То, что мы видели — работа волонтёров, медиков, состояние всего общества, нацеленного на поддержку ближнего — это национальное единение является определяющим и решающим для страны.

12:19 17.12.2020

Следующий вопрос — от кремлёвского пула.

12:20 17.12.2020

Россия понемногу начинает «слезать с нефтегазовой иглы». Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Подробности в материале: Путин: «Начинаем слезать с нефтегазовой иглы»

12:20 17.12.2020

Брянские журналисты приехали на большую пресс-конференцию Владимира Путина. На площадке в Туле попытаются задать свои вопросы главный редактор газеты «Жуковские новости» Олег Михеев, директор телеканала «Брянская Губерния» Артём Сухоломкин, оператор телеканала Денис Пашков, корреспондент РИА «Стрела» Евгений Зорин, корреспондент ИА «Город24» Игорь Климов и корреспондент «Город32» Юрий Лобунов.

12:20 17.12.2020

Алексей Петров, ВГТРК: маски стали символом времени. Понятно, что пандемия — главное событие года. Какова степень готовности системы здравоохранения? Насколько она справилась и справляется с вызовами? Проводится ли «разбор полётов»? Это и нехватка лекарств, и маркировка.

12:20 17.12.2020

Путин: к таким масштабам неготовой оказалась ни одна система в мире.

12:21 17.12.2020

Путин: у нас океан проблем, но всё познаётся в сравнении. Конечно, система здравоохранения в России оказалась более эффективной.

12:21 17.12.2020

Россия сравнительно успешно прошла кризисный период 2020 года. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте также: Путин назвал положительные результаты экономики России в 2020 году

12:21 17.12.2020

Путин заявил, что падение реальных доходов в России будет по 2020 году составляет около 3%, реальная зарплата до конца года может вырасти на 1,5%.

12:22 17.12.2020

Путин: мы выиграли время на активную подготовку к приходу пандемии.

12:22 17.12.2020

В Екатеринбурге некоторым журналистам не удалось попасть на пресс-конференцию президента Владимира Путина из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сообщили участники мероприятия.

Перед допуском на пресс-конференцию журналистам было необходимо сдать тест на коронавирус. Результат тестирования оказался для некоторых из них неприятным: у ряда журналистов выявили COVID-19.

Читайте также: На Урале не пустили на пресс-конференцию Путина журналистов из-за COVID-19

12:22 17.12.2020

Путин: потребность в коечных местах составляла 95 тысяч, а готовность была только 50%. Сейчас 277 тысяч развёрнуто. Мы построили 40 центров, 30 построило Минобороны, и 10 — регионы.

12:23 17.12.2020

Путин: мы смогли выстроить систему переподготовки медперсонала, ввели доплаты для медиков. Для студентов старших курсов медвузов — по 10 тысяч.

12:24 17.12.2020

Путин: мы быстро развернули производство средств индивидуальной защиты, костюмов, средств для обработки помещений. Скажем, маски, которые всем надоели — мы увеличили их производство в 20 раз. Такое редко где бывает.

12:24 17.12.2020

Напомним, что ранее Минобороны РФ докладывали про 16 новых медцентров.

12:24 17.12.2020

Реальная заработная плата в России по итогам 2020 года может подрасти при падении реальных доходов. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Подробности в материале: «Прошу не сердиться» — Путин разъяснил динамику реальных доходов

12:25 17.12.2020

Путин: сфера здравоохранения и госуправление продемонстрировали готовность к мобилизации ресурсов. Необходимое количество лекарств увеличено в два раза. В некоторых регионах сталкиваются с нехваткой лекарств в станционарах и аптеках, но это уже не те проблемы, которые были в начале — это проблема логистики, несвоевременных закупок, поставок.

12:25 17.12.2020

Система здравоохранения России во время эпидемии коронавирусной инфекции оказалась более эффективной, чем в других странах. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте подробнее: Путин: система здравоохранения России оказалась более эффективной

12:25 17.12.2020

Путин: в начале пандемии мы не знали, как тестировать, чем лечить, когда будет вакцина. Сейчас Россия входит в тройку по масштабам тестирования. Лекарства мы начали поставлять в нужном количестве.

12:26 17.12.2020

Путин: Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину.

12:27 17.12.2020

Путин: вакцина хорошая — и безопасная, и эффективно действующая. Нет ни одного серьёзного случая побочных явлений. Наши иностранные коллеги тоже повернулись к нам лицом и готовы работать. Меня радует, когда специалисты на высоком уровне объединяют усилия. Уверен, что результат будет хороший для всего мира.

12:27 17.12.2020

Путин: проблем хватает, но система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы.

12:27 17.12.2020

В России 70% бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Об этом: Россия слезла с нефтегазовой иглы — Путин

12:28 17.12.2020

Первая возможность задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину пресс-секретарь главы государства дал площадке во Владивостоке. Дмитрий Песков выбрал вопрос журналиста из Магадана.

Людмила Щербакова спросила у президента: «Плохим или хорошим был, на Ваш взгляд, 2020 год?»

«Плохой год? Это как погода. Так и год — и плюсы есть, и минусы. Конечно, он связан с проблемой, которая у всех на устах — это пандемия коронавируса. Но это характерно для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни», — сказал Путин.

Об этом: Пресс-конференцию Путин начал с главной проблемы — пандемии коронавируса

12:28 17.12.2020

Путин: нам пришлось концентрировать нужные ресурсы на борьбе с инфекцией, на помощь врачам, волонтёрам, студентам, на производство. Мы чуть сдвинули вправо начало работы по первичному звену. Но мы ничего не забыли: мы вместо 1 июля начнём программу 1 января 2021 года. Все ресурсы будут использованы в сроки — это 500 млрд рублей из федерального бюджета и 50 млрд — из регионального.

12:29 17.12.2020

Путин: самое главное в развитии первичного звена здравоохранения заключается в 100%-ной доступности граждан к системе.

12:29 17.12.2020

Российская вакцина от коронавирусной инфекции безопасная и эффективно действующая. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Подробности в материале: Путин назвал российскую вакцину безопасной и эффективной

12:30 17.12.2020

Российская система здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции оказалась более эффективной, чем в других странах. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Подробности в материале: Путин заявил об эффективности российской системы здравоохранения

12:30 17.12.2020

Путин: сегодняшнее мероприятие даёт поток информации со всех регионов, когда мы можем посмотреть, что делается, и скорректировать наши действия. Самый простой вывод: нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, надо её реформировать.

12:31 17.12.2020

Антон Ольшанников, Ура.ру: чем будет отличаться политическая кампания в 2021 году от предыдущей? Каким будет политический ландшафт в РФ? Хочется понять, не пора ли системной оппозиции уступить место молодым партиям. Очевидно, что внешнее вмешательство возможно, как Вы ему будете противостоять?

12:33 17.12.2020

Путин: отличия выборов в Госдуму будут. Приняты поправки в Конституцию, и это означает, что парламент получил больше полномочий — в том числе по формированию правительства. Теперь Госдума РФ принимает окончательное решение и по министрам с вице-премьерами. Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса и их ответственность перед страной. Связка между парламентом и правительством очень важна.

12:35 17.12.2020

Путин: вопрос о смене партий на молодые — это решают граждане, избиратели, они принимают решение. Даёт ли наша система большему числу партий принять участие в кампаниях? Да, даёт. В 2021 году большее число партий — вроде бы, до 16 партий — может принять участие без сбора подписей, поскольку они получили представительство в ряде субъектов и право попробовать силы на национальной арене. Желаю им успехов. Кого избрать — решает избиратель. Традиционные политические партии хорошо известны, и разные, подчас полярные точки зрения звучат в парламенте, острые дискуссии по ряду проблем. Но почти каждая из них выступает с патриотических позиций и стремится решить стоящие перед страной задачи. Подходы разные, но цель одна — благополучие и развитие страны.

12:36 17.12.2020

Вопрос из Новосибирска, Людмила Кейбл, Алтайский край: Вы поставили себе прививку от коронавируса? Как относитесь к всеобщей вакцинации, если вакцины ещё не поставлены в регионы? Достаточно ли будет вакцин на территорию, если РФ окажет помощь другим странам?

12:37 17.12.2020

Санитарно-эпидемиологическая служба будет реформирована. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте подробнее: Путин анонсировал реформу санитарно-эпидемиологической службы

12:38 17.12.2020

Путин: всех призываю внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты говорят, что поступившие вакцины предусмотрены для граждан определённого возраста. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Пока такой вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только станет возможным. Необходимо иметь некоторый разбег между прививками — например, от гриппа и от коронавируса. По поводу необходимости массовой вакцинации — я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят и вирусологи во всём мире.

12:38 17.12.2020

Путин: один из путей преодоления пандемии — массовая вакцинация, которая создаст популяционный иммунитет. наша вакцина эффективная и безопасная. Не вижу причин не вакцинироваться.

12:39 17.12.2020

Путин: наша задача — провести вакцинацию внутри РФ. Компоненты вакцины хорошие, но у нас не хватает оборудования для производства нужного числа вакцин.

12:39 17.12.2020

Путин: чтобы произвести вакцину, нужны заводы, предприятия, оборудование. Это будет наращиваться. Все планы будут исполнены — в начале 2021 года будут миллионы доз вакцины.

12:40 17.12.2020

Путин: в силу того, что нам нужно время для наращивания возможностей по производству, нам ничего не мешает сами компоненты производить в других государствах, и они будут вкладывать свои деньги. Это никак не мешает вакцинации населения в РФ — наоборот, будет улучшать конечное качество продукции.

12:41 17.12.2020

В России повысилась значимость работы депутатского корпуса, что повлияет на избирательную кампанию в Госдуму в 2021 году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Журналисты спросили, чем будет отличаться грядущие выборы в Госдуму от предыдущих.

«Конечно, отличия будут. У нас приняты поправки в Конституцию. Это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию правительтсва Российской Федерации», — сказал Путин

Президент будет обязан подписать те кадровые решения, которые будут приняты парламентом, напомнил Путин. «Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса», — добавил глава государства.

Читайте также: Путин рассказал об особенности предстоящих выборов в Госдуму

12:42 17.12.2020

Вопрос из колл-центра от волонтёра Алевтины Киселёвой, она отчитывается по работе медиков и их нуждам.

12:43 17.12.2020

Алевтина Киселёва: обидно за людей, которые работают на передовой, но чувствуют несправедливость. У нас есть большая подборка обращений, мы готовы её передать.

12:43 17.12.2020

Некоторые российские регионы сталкиваются с нехваткой лекарств в стационарах и аптеках, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте также: Путин объяснил нехватку лекарств в аптеках

12:45 17.12.2020

Путин — о письме из Рязанской области, в котором жалуются на условия лечения больных COVID-19: «Где деньги? Меня тоже это интересует. Мы дали 10 млрд на то, чтобы оперативно реагировать на вопросы, которые не решены — закупка СИЗ, подготовка учреждений. 5 млрд выделили на бесплатную выдачу лекарств людям на дому. Что касается Рязанской области, то все деньги из федерального бюджета перечислены. Почему не дают лекарства — непонятно. Будем разбираться.

12:45 17.12.2020

Медики инфекционной больницы Твери несколько месяцев не получали «ковидные» надбавки — сообщение поступило в колл-центр пресс-конференции Владимира Путина.

12:45 17.12.2020

Путин: порядок получения лекарств такой — обращение в поликлинику, подтверждение диагноза и выдача лекарств.

12:45 17.12.2020

Путин: Десятку мы отдали в регионы, и 5 млрд напрямую на помощь людям. Будем выяснять, где эти деньги.

12:46 17.12.2020

Путин: некоторые губернаторы докладывали, что всё в порядке. Бывают единичные случаи, но, судя по числу обращений, это проблемы общего характера. Посмотрим на это повнимательнее.

12:46 17.12.2020

«Знаю, что все деньги в Рязанскую область перечислили, почему там людям до сих пор не выдают лекарственные препараты, — непонятно», — Владимир Путин.

12:47 17.12.2020

Вопрос из Центра международной торговли от телеканала «Рен ТВ»: на фоне разговоров о борьбе с пандемией ушёл в сторону вопрос об угрозах. Может, Вы давали команду спецслужбам выяснить происхождение коронавируса?

12:48 17.12.2020

Путин: слухов много, я бы не хотел говорить на эту тему. Сейчас нужно не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой. Надо бы другим странам подумать о том, как помогать людям в особых условиях, снять санкции в отношении стран и направлений, которые важны для преодоления пандемии, снять санкции на передачу оборудования и медикаментов, а не искать крайних.

12:49 17.12.2020

Оценка достигнутых результатов экономики России президентом объективна и умеренно оптимистична, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Читайте также: Оценка Путина экономики страны умеренно оптимистична — эксперт

12:49 17.12.2020

В федеральном центре разберутся, как расходуются средства в регионы РФ для борьбы с эпидемией коронавируса и выплат медикам. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте подробнее: «Будем выяснять, где эти деньги» — Путин о пропавших выплатах медикам

12:50 17.12.2020

Путин: конечно, будут пытаться вмешиваться в выборы. Всегда так делают — не только в нашей стране. Мы это знаем, мы к этому готовимся, но сможем этому противостоять, если подавляющее число граждан будут понимать, что это вмешательство, что этому надо противостоять. Настрой блогеров в интернете и настрой СМИ по защите самих себя — чрезвычайно важная вещь. При этом мы открыты для сотрудничества, для наблюдателей. Наверное, такой открытости нигде нет. В США в некоторых штатах вообще запрещено присутствие наблюдателей. У нас ничего такого нет.

12:51 17.12.2020

Путин: главное — в том, чтобы граждане были уверены, что выборы проходят открыто, прозрачно, и результаты заслуживают уважения.

12:52 17.12.2020

Александр Гамов, «Комсомольская правда»: коронавирус нанёс удар по уровню жизни многих людей. В регионах говорят, что жить очень сложно. Рост бедности и без того бедных людей, безработица, падение покупательской способности, доллар растёт, цены растут… Цены ползут вверх с сентября-августа. Почему об этом заговорили только в октябре?

12:52 17.12.2020

Будут ли новые политические партии широко представлены в Госдуме, решат только избиратели, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Путина спросили, потеснят ли новые партии «политических тяжеловесов».

«Это решают граждане, избиратели. Они принимают решение на выборах, кого поддержать», — ответил президент.

Путин подчеркнул, что российская политическая система даёт возможность новым политическим силам принять участие в избирательных кампаниях. Участвовать в выборах в Госдуму будут до 16 «молодых» политических партий, добавил глава государства.

Подробности в материале: Путин охарактеризовал перспективы новых политических партий

12:54 17.12.2020

Путин: ситуация сложная. Когда я говорил о том, что пандемия связана с закрытием ряда производств, ростом безработицы, снижением уровня доходов — это не пустые слова. Мы это видим и понимаем. Было так же тяжело: в 2000 году 29% населения жили за чертой бедности. Каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума.

12:54 17.12.2020

Путин: план по экономике есть. К 2030 году уйти до 6,5%, чей уровень доходов — ниже прожиточного минимума. Плоха и эта цифра, но мы должны исходить из реалий.

12:56 17.12.2020

Владимир Путин на большой пресс-конференции зачитал вопрос от жителя Рязанской области об обеспечении бесплатными лекарствами при лечении коронавируса.

Об этом: Будем разбираться: рязанец пожаловался Путину на нехватку лекарств

12:56 17.12.2020

Сейчас не время искать тех, кто виноват в пандемии коронавирусной инфекции, а стоит направить общие усилия на борьбу с вирусом. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Подробности в материале: Путин высказался о происхождении коронавируса

12:57 17.12.2020

Путин: да, где-то цены растут объективно. Связано это с ростом стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Это неизбежно. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать реакции. При том, что у нас урожай рекордный, хлеб растёт в цене, цена на макароны растёт. С какой стати? По сахару: нам говорили, что надо «прикрутить» тростниковый сахар, и мы это сделали, но не для повышения цен. Что у нас, семечки нет? Достаточно! На мировых рынках выросла цена, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что недопустимо. Правительство отреагировало. Главное — чтобы они не пережали с административными мерами.

12:58 17.12.2020

Путин: инструменты регулирования цен хорошо известны, давно надо было это сделать. Подписано соглашение между производителями и сетями. Поэтому на цены надо смотреть внимательно. Надеюсь, что реакция будет в ближайшие несколько дней, несколько недель так точно.

12:58 17.12.2020

Тем обвинениям, которые звучат по поводу происхождения коронавируса, нет подтверждений. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте подробнее: Путин оценил слухи о происхождении коронавируса

12:58 17.12.2020

Путин: в связи с ростом безработицы до 6,3%, мы повысили пособие по безработице. Но самой тяжёлой ситуация является у семей с детьми.

12:59 17.12.2020

Россия совершила большой прогресс в борьбе с бедностью за 20 минувших лет. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Подробности в материале: Путин сравнил 2000 год и 2020 год по уровню бедности в России

13:00 17.12.2020

Путин: если не все семьи будут дотягивать до прожиточного минимума, то с 1 января 2021 года будем платить по одному ПМ на каждого ребёнка.

13:01 17.12.2020

К 2030 году уровень бедности в России должен быть сокращён до 6,5%. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте подробнее: Амбициозно, но реально — Путин о сокращении бедности в России

13:01 17.12.2020

Путин: главное — развивать экономику, реализовывать нацпроекты, создавать новые рабочие места, выводить экономику на новый уровень, развивать искусственный интеллект, цифровизацию. На это направлен комплекс мероприятий в рамках нацпроектов.

13:02 17.12.2020

Путину рассказали о родившей накануне мероприятие журналистике из Екатеринбурга, которая не смогла появиться на региональной площадке.

13:03 17.12.2020

Ольга Балабанова, «Магнитогорский металл»: почему «мусорная реформа» для всей страны тормозит в регионах?

13:03 17.12.2020

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов убежден, что эффективности системы здравоохранения в пандемию коронавируса способствовал «советский запас прочности», передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Об этом: Зюганов скорректировал заявление Путина о здравоохранении в пандемию

13:05 17.12.2020

Путин: не думаю, что «мусорная реформа» тормозит. Много вопросов по производству, но реформа двигается. Нам нужно создать отрасль производства, замкнутый цикл, когда отходы используются в других видах. Нам нужно добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году всё по сегментам распределялось. На сегодня одна из задач — добиться расширенной ответственности между производителями и упаковщиками продукта, чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей упаковочных изделий. Мы будем придерживаться этой практики.

13:05 17.12.2020

Путин: в автопроме у нас введён утилизационный сбор — ну и ничего, и нормально.

13:05 17.12.2020

За первый час пресс-конференции Владимир Путин ответил на семь вопросов.

13:06 17.12.2020

Путин: один из обратившихся граждан рассказал о выбросе в атмосферу в Магнитогорске. Для меня это неожиданно.

13:07 17.12.2020

Путин попросил магнитогорскую журналистку оценить ситуацию с выбросами в атмосферу. По её словам, многие принимают обычный туман за смог: «Я не думаю, что всё так критично».

13:07 17.12.2020

В выборы в России всё время пытаются вмешаться. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

«По поводу вмешательства в выборы — конечно будут пытаться вмешиваться, всё время так делают», — сказал президент.

Читайте подробнее: Путин о вмешательстве в российские выборы: «Всё время так делают»

13:08 17.12.2020

Владимиру Путину доложили об отсутствии надбавок для врачей, которые работают с больными COVID-19. Президент отреагировал на обращение, прозвучавшее на пресс-конференции главы государства.

«Медики из города Кола Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными пациентами. Такая же ситуация в городе Качканаре Свердловской области», — передали президенту.

Путин ответил: «Все обращения, которые к вам поступили, мы обязательно систематизируем, так же, как и постараемся отреагировать и на другие обращения подобного рода, и обязательно на это отреагируем»,

Об этом: Путин ответил на жалобы уральских медиков на отсутствие «ковидных» выплат

13:08 17.12.2020

Путин: знаю, что комбинат в Магнитогорске вложил много средств, чтобы уменшить количество выбросов. Тем не менее, нужно на это обратить внимание. Мы занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков в местах, где загрязнители активно работают. Делаться это будет за счёт производителей.

13:10 17.12.2020

В студии, которая ведёт трансляцию из Нижнего Новгорода, один из журналистов держит плакат «Спасибо за Здунова».

Напомним, 18 ноября 2020 года указом президента РФ Владимира Путина, принявшего отставку Владимира Волкова, в качестве врио главы Мордовии был назначен Артём Здунов, который на тот момент возглавлял правительство Дагестана. До назначения на пост в Дагестане Артём Здунов был министром экономики Татарии.

13:10 17.12.2020

Правительство России отреагировало на рост цен на продукты, но сделано это запоздало. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Об этом: Надо было делать раньше и рыночными методами — Путин о сдерживании цен

13:10 17.12.2020

13:10 17.12.2020

Путин: по поводу оплаты педагогов. Учитель в сельской местности при нагрузке в 18 часов получает столько же, сколько уборщица. Вопрос острый, поэтому я его взял из пачки вопросов подобного рода. Я скажу, что произошло, и что нужно делать. Мы приняли решение о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Произошло то, о чём пишут: МРОТ не может быть меньше ПМ, и уборщица не может получать меньше. Но надо было и приподнимать уровень зарплат! А это не было сделано из-за бюджетных ограничений. Хочу обратить внимание правительства, что эта ситуация не может быть признана нормальной.

13:11 17.12.2020

Прокуратура Рязанской области начала проверку по сообщению о нехватке бесплатных лекарств — после обращения к Владимиру Путину.

13:11 17.12.2020

В Екатеринбурге на площадке уральского полпредства на пресс-конференцию Владимира Путина были аккредитованы 70 журналистов. Об этом в прямом эфире сообщили представители пресс-центра.

По словам сотрудницы, фактически в зале находятся 69 человек. Одна журналистка не смогла подойти, так как родила ребёнка.

Читайте подробнее: В Екатеринбурге не подтвердили недопуск журналистов на встречу с Путиным

13:11 17.12.2020

Сергей Шнуров, RTVI: самый козырный вопрос — про Навального — я оставлю коллегам. Вопрос такой: почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Своих же не бросают, и на какую должность может рассчитывать Трамп? Приютите ли Вы его, если он попросит убежища? Как простому русскому человеку описывать эту жизнь без ненормативной лексики?

13:12 17.12.2020

Путин: обратитесь к классике советского кино, когда при падении металла на ногу нужно говорить «Редиска!».

13:12 17.12.2020

Путин — Шнурову: хочу поблагодарить за то, что вы сейчас ненормативную лексику не использовали, как это делаете на своих выступлениях.

13:13 17.12.2020

«До таких, как я вакцины пока не добрались», сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол. Помимо того, привит ли глава государства от коронавируса, алтайская журналистка рассказала о достаточно сложной ситуации с распространением коронавируса в регионе и задала вопрос по поводу достаточности в России вакцин от COVID-19 с учётом оказания помощи другим странам.

«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Вот я, Людмила, вижу, что вы взяли и одели сразу маску и перчатки. Это очень здорово. Специалисты говорят нам о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для определённых возрастных зон. И до таких как я, вакцины пока не добрались», — пояснил президент.

Об этом: Владимир Путин пояснил, почему не привился от COVID-19

13:14 17.12.2020

Путин: вопрос о хакерах — это провокация. Российские хакеры не вмешивались в дела США. Это домыслы и повод, чтобы портить отношения, повод, чтобы не признать легитимности действующего президента США по внутриполитическим американским сообращениям. Отношения РФ и США стали заложниками внутренней политики Америки. Это их выбор, мы исходим из того, что избранный президент США поймёт, что происходит. Рассчитываем, что хотя бы часть проблем будет решаться при новой администрации. Почти 50% населения проголосовало за Трампа, у него большая база поддержки, и он не собирается уходить из политической жизни.

13:15 17.12.2020

Телеканал Life: некоторое время назад вышли расследования — например, про Вашу дочь, бывшего зятя. Вышло расследование про Навального. Кто его отравил?

13:15 17.12.2020

Путин: вбросы всегда имели место. Это информационное противоборство. Они и раньше были — вспомните тяжёлые события на Кавказе, в каком виде меня представляли. Как только меня не рисовали!

13:16 17.12.2020

Путин: я делаю всё не для того, чтобы выглядеть красивым за бугром.

13:16 17.12.2020

Второй момент, на который обратил внимание Владимир Путин, это необходимость соблюдать рекомендации специалистов относительно срока, который должен пройти между прививками от гриппа и, скажем, от коронавируса.

«Некоторые специалисты говорят, что разница должна быть в две недели. Другие говорят, что разница должна быть, как минимум, в четыре недели, что касается коронавируса», — подчеркнул Владимир Путин.

13:17 17.12.2020

Путин: прочитать материал о моих близких невозможно. Но в конце пишут, что это «бывший зять». Второе: «президент Путин запретил элитам иметь активы за границей», но речь идёт о госслужащих!

13:17 17.12.2020

Русский язык достаточно богат, чтобы исчерпывающе выражать мысли, не прибегая к ненормативной лексике. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, «как российскому человеку не использовать ненормативную лексику, описывая жизнь».

Подробности в материале: Путин поблагодарил Шнурова за воздержание от ненормативной лексики

13:18 17.12.2020

Ситуация, когда зарплаты педагогов оказались на том же уровне, что и доходы уборщиц, не может быть признана нормальной. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Об этом: Путин объяснил, почему сравнялись зарплаты уборщицы и педагога

13:19 17.12.2020

Путин: главное в том, что сейчас молодой журналист Шнуров справшивал про хакеров. Но обратите внимание на то, что в статьях написано в начале. <…> Написано, что «это примерно то же самое, что было в 2016 году, когда хакеры из РФ вскрыли почту Демократической партии США». Авторы — Госдеп США. Второе: ссылка на то, что наши хакеры «вмешивались», говорит о том, что цель — это месть и попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране с целью вмешательства.

13:20 17.12.2020

Путин: хочу обратиться к заказчикам материалов. Нужно им руководствоваться не соображениями мести, а выстраивать отношения с партнёрами на основе взаимного уважения и норм международного права.

13:20 17.12.2020

Прокуратура Рязанской области 17 декабря начала проверку сообщения о невыдаче лекарств от коронавируса. Вопрос поступил Владимиру Путину на большую пресс-конференцию.

Об этом: Рязанская прокуратура проверит нехватку лекарств для пациентов с COVID-19

13:21 17.12.2020

В рамках «мусорной реформы» сейчас решается несколько крупных задач, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Главу государства спросили, не «тормозит» ли реформа. Путин не согласился с таким утверждением. «Реформа сама по себе двигается». — сказал президент и перешёл к описанию нынешних задач в рамках изменений.

Во-первых, сказал президент, необходимо «создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл производства — когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства». Также нужно добиться нормальной сортировки, чтобы все отходы распределялись по соответствующим сегментам и перерабатывались.

Подробности в материале: Путин назвал актуальные задачи «мусорной реформы»

13:21 17.12.2020

Журналисты из Новосибирской области за последние пять лет смогли дважды задать вопрос президенту России Владимиру Путину на пресс-конференциях. Оба раза их задавали журналисты «ГТРК. Новосибирск».

Об этом: Новосибирские журналисты смогли задать два вопроса президенту за пять лет

13:21 17.12.2020

Путин: что касается пациента в берлинской клинике. Я знаю, Песков мне вчера сказал о последних измышлениях на этот счёт. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. Это — легализация материалов американских спецслужб. Мы не знаем, что они локацию отслеживают? Это так, а это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А если это правильно — то правильно, что наши спецслужбы присматривают. Но если бы хотели отравить — довели бы дело до конца.

13:22 17.12.2020

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил о том, что осуществить массовую вакцинацию от COVID-19 действительно необходимо. Отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол, он пояснил:

«Тоже самое говорят не только наши, отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всём мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией — это массовая вакцинация.

Она должна создать общий национальный популяционный иммунитет. И повторю ещё раз: наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться», — президент.

Подробности в материале: Президент России Владимир Путин: «Наша вакцина эффективная и безопасная»

13:22 17.12.2020

Путин: этот трюк — в том, чтобы напасть на первых лиц и подтянуться до нужного уровня и сказать, что «относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба». Во всём мире он применяется. Но не такими трюками надо пользоваться для уважения. Нужно доказывать либо конкретными делами, либо программой.

13:23 17.12.2020

Журналисты из Новосибирской области за последние пять лет смогли дважды задать вопрос президенту России Владимиру Путину на пресс-конференциях. Оба раза их задавали журналисты «ГТРК. Новосибирск».

Подробности в материале: Новосибирские журналисты смогли задать два вопроса президенту за пять лет

13:23 17.12.2020

Путин: я призываю всех оппонентов власти и все силы в стране руководствоваться не своими амбициями, а интересами граждан РФ, предлагать позитивную повестку дня.

13:23 17.12.2020

Для того, чтобы добиться снижения уровня бедности в РФ до 6,5%, надо обеспечить очень высокий рост добавленной стоимости. Об этом заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Генерального Совета «Партии дела» Владимир Гамза.

Читайте подробнее: «Работы непочатый край!»: экономист о снижении бедности в РФ до 6,5%

13:23 17.12.2020

Минздрав Свердловской области ранее получал сигнал центральной больницы Качканара о невыплатах медикам. Об этом заявил министр Андрей Карлов.

Он отметил, что это учреждение не работает в качестве «ковидного» госпиталь, но оказывает больным COVID-19 амбулаторную помощь. Информация была проверена Фондом социального страхования. И по итогам проверки оказалось, что выплаты делались по щакону.

«Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять», — заверил Карлов.

Читайте также: Свердловский минздрав отреагировал на жалобу медиков об отсутствии выплат

13:24 17.12.2020

Так называемые «российские хакеры» никогда не влияли на внутренние политические дела Соединённых Штатов Америки. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос музыканта Сергея Шнурова, почему Россия «в этот раз» не помогла президенту США Дональду Трампу избраться.

Читайте подробнее: Путин прокомментировал предполагаемое влияние русских хакеров на выборы США

13:24 17.12.2020

Журналисты из Сибири на большой пресс-конференции Владимира Путина. Цитата из трансляции

13:24 17.12.2020

Вопрос из Ростова-на-Дону от «Дон-24»: как вы видите урегулирование в Донбассе?

13:25 17.12.2020

Российские хакеры не вмешивались в избирательный процесс в Соединённых штатах, где недавно состоялись выборы президента страны. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Путин назвал провокацией вопрос о вмешательстве хакеров в выборы в США

13:25 17.12.2020

Президент США Дональд Трамп имеет огромную поддержку избирателей и вряд ли уйдёт из политической жизни своей страны. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте подробнее: Путин поделился мыслями о будущем политической карьеры Дональда Трампа

13:25 17.12.2020

Путин: что касается перспектив развития отношений с Украиной — всё зависит от украинских властей. Почти все предыдущие главы государств приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны, ну и выстраивания отношений. Но ничего не получается у них. Не хватает политического мужества не оглядываться на крайние политические силы.

13:26 17.12.2020

Путин: ничего не разблокировано Украиной в Донбассе, ничего не сделано в плане политического урегулирования. Более того, в Киеве звучат заявления об отсутствии планов выполнять Минские соглашения. Эти соглашения подтверждены резолюцией Совбеза ООН и приобрели характер международного закона.

13:27 17.12.2020

Путин: урегулирование в Донбассе неизбежно. Это в большой степени зависит от украинских властей. А мы будем наращивать поддержку Донбасса.

13:27 17.12.2020

Путин: мы без сомнений понимаем сложность ситуации в Донбассе. Мы не только по гуманитарной, но и по линии сотрудничества будем делать это дальше.

13:28 17.12.2020

Олег Каштанов, «Известия Мордовии».

Вопрос от Сергея Шнурова. Цитата из трансляции

13:29 17.12.2020

Олег Каштанов, «Известия Мордовии»: как справилась школьная система и система вузов с пандемией? Система дистанционного образования теперь будет постоянно?

13:30 17.12.2020

Путин: нужно разделить онлайн-образование в школах и в вузах. Только 2% школ работает онлайн.

13:30 17.12.2020

Путин: конечно, проблемы есть — это касается и «железа» для учащихся, и с подключением к интернету. В 2021 году все школы РФ должны получить доступ к скоростному интернету.

13:30 17.12.2020

Наша задача — провести вакцинацию от коронавируса внутри Российской Федерации. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол по поводу достаточности вакцин от коронавируса с учётом возможной помощи другим странам.

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Читайте также: Путин о COVID-19: «Наша задача провести вакцинацию внутри РФ»

13:31 17.12.2020

Путин: мы дважды — в июле и осенью — поддерживали вузы, выдавали финансовые ресурсы для поддержания их работы в системе онлайн. Они уже будут выполнять работу как хозяйствующие субъекты.

13:32 17.12.2020

«Расследование» блогера Алексея Навального — это легализация материалов американских спецслужб. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Подробности в материале: Путин прокомментировал «расследование» Навального

13:32 17.12.2020

Дмитрий Песков на пресс-конференции. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM

13:33 17.12.2020

Путин: конечно, онлайн-система не заменит никогда прямого личного контакта между учащими, студентами и преподавателями. Все и так понимают, что я имею в виду. Тем не менее, система, при которой онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться. Не всегда специалист узкого профиля может присутствовать во многих местах. А в системе онлайн — может. Это делается в известной образовательной среде «Сириус», но не только. Это востребовано, это стало частью жизни, и не нужно этого бояться. Но и преувеличивать не нужно. Массовое онлайн-образование — это не навсегда.

13:34 17.12.2020

Пресс-конференция 17 декабря. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM

13:35 17.12.2020

Главный редактор газеты «Известия Мордовии» Олег Каштанов спросил президента об онлайн-образовании

13:35 17.12.2020

Доследственная проверка началась в Твери после того, как в ходе большой пресс-конференции президента России 17 декабря прозвучал вопрос о невыплате врачам компенсаций за оказание помощи больным коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР.

Читайте подробнее: СК начал проверку невыплат врачам надбавок в Твери

13:36 17.12.2020

Путин: прямого общения онлайн-система не заменит, и в чём-то есть плюс онлайна, а в чём-то может быть и минус. Лучше, когда это смешанная система. Есть чувствительный момент: студенты платили за обычое образование, а сейчас всё проходит онлайн. Я разделяю их отношение, но есть и другая сторона: если преподаватель читает лекции, он всё равно их читает — за что ему меньше платить? Если взять структуру расходов вуза, до 70% идут расходы на зарплату. Поэтому у вузов нет «жирка» для снижения оплаты за обучение. Или нам нужно будет закрыть некоторые вузы — некоторые специалисты считают, что их слишком много. Я к этому подхожу крайне аккуратно. Если есть возможность у вузов как-то финансами поиграть — наверное, можно пойти на снижение оплаты. Государство дважды выделяло финансовую поддержку.

13:36 17.12.2020

Пресс-конференция продолжается 1,5 часа. До рекорда ещё далеко. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM

13:38 17.12.2020

Тула. Александра Безукладова, «МК в Рязани»: В стране немало положительных примеров, где чиновники готовы жертвовать всем. 7 октября произошёл пожар на гарнизоне в Рязанской области. Летали осколки, был пожар. Один из чиновников спас двух стариков, получил контузию и вернулся за детьми. Всё это — под снарядами. Жители области подписали петицию с просьбой присвоить ему звание Героя России. Его зовут Игорь Греков.

13:39 17.12.2020

Путин: по поводу Игоря Грекова — героический поступок. Он, безусловно, заслуживает госнаграды. Мы подумаем, какой именно.

13:41 17.12.2020

История с «расследованием», согласно которому за отравлением Навального стоит ФСБ, нацелена на российских первых лиц, заявил Владимир Путин.

Читайте подробнее: Путин об «отравлении» Навального: хотели — довели бы до конца

13:42 17.12.2020

Для того чтобы нарастить технологические возможности по производству вакцины от COVID-19, нам ничего не мешает сами компоненты этой вакцины производить на площадках иностранных государств. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе пресс-конференции, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол.

При этом глава государства подчеркнул, что именно другие государства должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств и покупку соответствующего оборудования.

«Вот о чем речь. Это никак не мешает вакцинации населения Российской Федерации», — считает Владимир Путин.

Читайте также: Производство компонентов российских вакцин от COVID-19 возможно за рубежом

13:42 17.12.2020

Один из рязанских общественников пожаловался Путину на травлю из-за ролика о ТЭЦ.

13:43 17.12.2020

Путин: думаю, вы понимаете, что ваша работа связана с рисками. Наоборот, бурная реакция, в том числе проплаченная, должна убедить в том, что Вы на правильном пути. Попрошу коллег поработать и посмотреть новорязанскую ТЭЦ.

13:43 17.12.2020

Путин: обо мне тоже всякую фигню пишут. Ну, что теперь сделать?

13:45 17.12.2020

Путин: по поводу Игоря Грекова — кем он работал? Вице-губернатором Рязанской области? У меня есть другая бумажка — из Ленинградской области. Вот что пишет Анатолий Терехов. У него диалог с чиновником, который говорит: «Это вам Путин обещал? Я не обещал, вот у него и спрашивайте». Обращаю внимание на то, что есть совсем другие люди — как Игорь Греков, а есть те, о которых Вы говорите. В семье не без урода. А кто с Вами так по-хамски говорил — мы выясним.

13:45 17.12.2020

Екатеринбург (Свердловская область) «обнажил и обрушил систему подбора СМИ для пресс-конференций президента РФ» Владимира Путина, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Читайте подробнее: Депутат Госдумы: Екатеринбург обрушил систему подбора СМИ

13:46 17.12.2020

Уже в 2021 году все российские школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Все школы в России подключат в скоростному интернету в 2021 году — Путин

13:46 17.12.2020

В Магнитогорске (Челябинская область) следует вновь оценить ситуацию с состоянием экологии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Путин признался, что лично проверял, как Магнитогорский металлургический комбинат боролся за улучшение экологии. «Комбинат вложил много средств, гораздо больше чем в других местах», — сказал президент. Тем не менее, главе государства поступила жалоба на вредные выбросы в городе.

Журналистка из газеты при комбинате ответила президенту прямо на пресс-конференции, что ситуация с экологией лучше, чем говорится в социальных сетях.

Глава государства добавил: в стране увеличат количество датчиков, реагирующих на вредные выбросы. «Это будет делаться в первую очередь, за счёт производителей», — сказал Путин и пообещал вновь оценить ситуацию с экологией в городе.

Читайте также: Путин пообещал обратить внимание на экологию в Магнитогорске

13:47 17.12.2020

Кирилл Смирнов, «Петербургский дневник»: Когда откроют границы? Сегодня вопрос открытия границ важен. Мы знаем, что идёт работа по налаживанию отношений — есть даже неожиданные страны, в которых немногие граждане были. Но выпадающая роль — у туриндустрии. Несмотря на пандемию, есть ли шанс на открытие границ в ближайшее время?

13:47 17.12.2020

Путин: Петербург — одна из лучших мировых столиц.

13:48 17.12.2020

Путин: мы всячески помогаем Петербургу, стараемся создать благоприятные условия для развития туротрали.

13:49 17.12.2020

Вопрос про вакцинацию от журналистки из Алтайского края. Цитата из трансляции.

13:50 17.12.2020

Онлайн-образование никогда не заменит прямой контакт с преподавателем, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Подробности в материале: Путин: онлайн образование никогда не заменит прямой контакт с учителем

13:50 17.12.2020

Путин: уровень заболеваемости ковидом в Петербурге какой? Высокий? Об этом и речь. Уровень загрузки ковидных коек по России — процентов 85, в Петербурге больше. Как только врачи позволят — сразу будут открыты границы. Хотелось бы, чтобы и наши граждане в РФ пользовались возможностями внутреннего туризма.

13:50 17.12.2020

Пожар на военных складах в Рязанской области произошёл в начале октября. В регионе вводился режим ЧС — из своих домов вынужденно эвакуировали тысячи рязанцев, многим возвращаться оказалось некуда.

13:52 17.12.2020

Константин Панюшкин, Первый канал: по поводу национальных целей — виноват коронавирус, или же прав был Кудрин, говоря о невозможности достижений к 2024 году?

13:53 17.12.2020

Для того чтобы в России уровень бедности к 2030 году опустился до 6,5%, нужно начать перераспределять национальный доход с помощью повышения заработных плат и социальных расходов. Об этом заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

Читайте также: «Перераспределить национальный доход»: эксперт о снижении бедности до 6,5%

13:53 17.12.2020

Путин: стратегические цели не откладываются. Некоторые программы мы сдвинули на полгода вправо. Нужны были источники для решения проблем коронавируса. Только на прямую поддержку гражан направили 838 млрд рублей.

13:53 17.12.2020

На большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря журналист издания «МК-Рязань» предложила наградить за героизм в мирное время вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова.

Об этом: Рязанский журналист предложил наградить вице-губернатора за героизм

13:54 17.12.2020

Путин: стратегических целей никто не отменял, правительство работает достаточно эффективно. Знаю, что каналы показали нашу дискуссию с членами правительства. Упустили момент цен, не среагировали, но в целом правительство работало эффективно и очень напряжённо — днём и ночью.

13:55 17.12.2020

Один из вопросов, поступивший Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции, касается урегулирования конфликта в Донбассе и развития российско-украинских отношений.

«Вопрос о Донбассе, для нашей области он актуален. Насколько сегодня вы видите перспективу урегулирования конфликта в республиках Донбасса и какие, по-вашему, есть перспективы развития отношений России и Украины», — задала вопрос главе государства журналист портал «Дон24» Софья Брыканова.

Подробности в материале: Ростовскую область интересует Донбасс и развитие отношений РФ и Украины

13:56 17.12.2020

Путин: изменения в правительстве — это прерогатива главы правительства. Нужно, чтобы сложившийся коллектив работал слаженно, и здесь нужна определённая стабильность. Стратегические цели? Да, правительство под них формировалось, и оно этим задачам отвечает. У нас они все, эти задачи, определены. Ясно, что была вначале критика — способны ли мы достичь этих целей? Есть вопросы, требующие изучения, но мы с регионами в целом всё отработали и будем развиваться. Всё будет по плану.

13:56 17.12.2020

Без привязки реализации задач по повышению доходов населения и сокращения безработицы к национальным проектом не обойтись, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Читайте также: Путин прав: восстановление экономики РФ без нацпроектов невозможно

13:56 17.12.2020

Вопрос от «Российской газеты»: изменения в Конституции именно в 2020 году — почему?

13:56 17.12.2020

Владимиру Путину задали вопрос из города Волосово Ленинградской области. Местный житель Анатолий Терехов пришел к одному из чиновников местной администрации с каким-то волнующим его вопросом и там у него состоялся диалог с одним из чиновников.

Об этом: «В семье не без урода»: Путин о чиновнике из Ленобласти

13:57 17.12.2020

Стратегические цели никуда не исчезли с повестки правительства России, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте подробнее: Правительство достаточно эффективно — Путин о достижении национальных целей

13:58 17.12.2020

Выплаты медикам Тверской области, которые лечат пациентов с коронавирусом, проводятся в полном объёме и вовремя, прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM информацию о задержке «ковидных» выплат, которая прозвучала на большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря.

Читайте подробнее: Минздрав Тверской области прокомментировал ковидные выплаты медикам

13:58 17.12.2020

Путин: всё хорошо в своё время. Раньше многие вещи было невозможно сделать. Фундаментальные основы Конституции остались без изменений. В 1993 году Конституция принималась в условиях боевых действий в Москве. Танки стреляли по парламенту! Мы стараемся плохое выкинуть из памяти, но это было — здесь! И она в известной степени сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала базу для развития. Но сейчас ситуация другая, и мы должны были внести коррективы. Некоторые вещи мы раньше не могли даже делать — например, социальные гарантии, связанные с индексацией пенсий: как можно было это прописать в 1993 году? Пенсии, зарплаты не платили. А сейчас нужно не позволить не делать это.

13:59 17.12.2020

Несмотря на проблему с ростом цен, в целом правительство России себя проявило на фоне эпидемии коронавируса хорошо. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Подробности в материале: Путин дал общую оценку работе правительства России на фоне пандемии

14:00 17.12.2020

Путин: на каждый случай не будешь применять атомную бомбу, правда?

14:01 17.12.2020

Путин: теперь даже наши оппоненты говорят — «их стало меньше, но они стали эффективнее». Армия Россия — одна из самых эффективных. Ситуация созрела для изменений в Конституцию. Поправок были тысячи. То, что мы провели голосование по этому вопросу, и столько людей пришло — это по факту референдум. Граждане стали авторами поправок. Это важно, это нужно.

14:01 17.12.2020

Онлайн-образование «никогда не заменит прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем», но позволяет быть виртуально на лекциях «светил мировой науки». И это надо использовать, это стало востребованным, «частью нашей жизни и не надо этого бояться». Об этом 17 декабря, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Об этом: Путин: онлайн-образование будет развиваться, но не заменит личного контакта

14:02 17.12.2020

Владимир Путин на Большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года обозначил важность кадрового вопроса в борьбе с пандемией. В Тюменской области для медработников была проведена беспрецедентная система обучения, сообщает региональный оперативный штаб.

Об этом: Тюменский штаб ответил на замечание Путина о кадрах в борьбе с пандемией

14:02 17.12.2020

Дмитрий Песков модерирует пресс-конференцию. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM

14:03 17.12.2020

Премьер-министр Михаил Мишустин на данный момент не планирует никаких глобальных изменений в составе правительства России. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте также: «Здесь нужна стабильность» — Путин о перестановках в правительстве

14:03 17.12.2020

За два часа президент ответил на 16 вопросов.

14:03 17.12.2020

Зарина Черчесова, ГТРК «Алания»: пандемия нанесла ущерб всем сферам деятельности. Ещё до пандемии были низкие зарплаты врачей, разрушительная оптимизация. Но ключевые задачи сегодня — развитие внутреннего туризма. Какие у вас планы по поддержке этого сектора экономики, который во многих странах вносит весомые доходы в бюджет?

14:04 17.12.2020

На вопрос о перспективах развития отношений между Россией и Украиной ответил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. По его мнению, сотрудничество государств зависит в основном от украинских властей.

Читайте подробнее: Путин объяснил, почему застопорилось развитие отношений РФ и Украины

14:04 17.12.2020

Скриншот прямой трансляции из Нижнего Новгорода (live.russia.tv)

14:05 17.12.2020

Путин: не менее важно развивать внутренний туризм. Мы стараемся по-разному это делать — в том числе посредством кэшбека.

14:06 17.12.2020

Для того чтобы уровень бедности в России опустился до 6,5% к 2030 году, в стране должна быть проведена форсированная реиндустриализация. Об этом заявил экономист, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Читайте подробнее: В РФ для снижения уровня бедности призвали создавать «компании-единороги»

14:06 17.12.2020

Некоторые российские чиновники действительно позволяют себе хамское отношение к населению. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: «В семье не без урода» — Путин о хамстве чиновников

14:06 17.12.2020

Путин: мы предусмотрели на кэшбек 15 млрд рублей, освоено только 1,2 млрд. Договорились с правительством, что эти деньги мы будем использовать суммы и в 2021 году и использовать этот вид услуги. Обращаюсь к СМИ — нужно поддержать направление внутреннего туризма и рассказывать о возможностях внутреннего туризма.

14:06 17.12.2020

Россия в целом способна достичь своих национальные цели развития. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте также: Путин оценил реалистичность достижения национальных целей развития

14:07 17.12.2020

Путин: государство должно оказывать поддержку — инфраструктурную, прежде всего. Будем поддерживать и бизнес в целом. Создаётся структура, которая будет заниматься только внутренним туризмом — Дмитрий Чернышенко активно включился в работу. Мы отдаём себе отчёт в том, насколько это важно. Государство оказывало массивную поддержку отрасли.

14:07 17.12.2020

Принятие поправок в Конституцию РФ именно в 2020 году связано с изменением ситуации в стране. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте подробнее: «Танки стреляли по парламенту»: Путин о роли Конституции в 1993 году

14:08 17.12.2020

О травле журналиста из Рязанской области стало известно в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина. Он подготовил видеоролик о проблемах с Новорязанской ТЭЦ.

Об этом: Обо мне тоже всякое пишут: Путин поддержал рязанского журналиста

«Ново-Рязанская ТЭЦ», которая является крупнейшим производителем тепловой и электрической энергии в Рязани, летом 2020 года в направило в адрес МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (поставщик тепловой энергии и теплоносителя потребителям и населению) уведомление о введении режима ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя. Ситуация возникала в случае непогашения задолженности за тепловую энергию и теплоноситель. В сентябре администрация Рязани высказала намерение расторгнуть отношения с ТЭЦ из-за «кабальных» условий договора. Рязанское УФАС в октябре 2020 года признала действия поставщика тепла нарушением закона о защите конкуренции и направило предписание о «прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции».

14:08 17.12.2020

Пресс-конференция продолжается уже 2 часа. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM

14:09 17.12.2020

Урегулирование конфликта в Донбассе неизбежно, вопрос заключается в сроках. Об этом в ходе большой пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос ростовской журналистки.

Читайте подробнее: Путин: урегулирование конфликта в Донбассе неизбежно

14:10 17.12.2020

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») обратил внимание на «удачный пиар» вице-губернатора Рязанской области в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: В Госдуме раскрыли подоплёку пиара вице-губернатора Рязанской области

14:10 17.12.2020

Путин: по поводу вопроса относительно интернета и возможности учиться онлайн. Много вопросов о качестве связи и доступа в интернет. Для школ мы в 2021 году внедрим скоростной интернет, и здесь важно по населённым пунктам [поработать]. Есть сложности, я всё понимаю. По этим населённым пунктам вопрос должен быть закрыт.

14:10 17.12.2020

Сергей Холошевский, НТВ: за последние четыре года кто из мировых лидеров был самым сложным и самым комфортным переговорщиком?

14:11 17.12.2020

Сергей Холошевский, НТВ: США оказывают давление по «Северному потоку-2», но Европа сопротивляется. Какие перспективы?

14:11 17.12.2020

Вопрос про травлю журналиста в Рязанской области задала Александра Безукладова. Она привлекла внимание президента своим плакатом: «Я беременна»

Вопрос от журналистки из Тулы. Цитата из трансляции

14:11 17.12.2020

Путин: по поводу комфортных или некомфортных партнёров — нет таких. Все они нацелены на решение задач перед их странами.

14:12 17.12.2020

Путин: известная сентенция «нет хороших и плохих — есть национальные интересы». Я работаю со всеми для достижения результата для России. Где-то нужно идти на компромиссы, где-то настаивать, а всё иное — контрпродуктивно.

14:13 17.12.2020

Путин: с Китаем у нас совпадающие вопросы по очень многим направлениям. Это способствовало тому, что у меня добрые и доверительные отношения с Си Цзиньпином. Это помогает работе.

14:13 17.12.2020

Путин: у нас расходятся взгляды на ряд вопросов с Эрдоганом. Но это человек слова, мужчина, он хвостом не виляет, и если считает, что это идёт на пользу его стране — он идёт до конца.

14:14 17.12.2020

Президент России Владимир Путин совершенно прав заявив, что Россия перестала быть страной-бензоколонкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ Корнейчук Валерий.

Читайте подробнее: Экономист объяснил, почему Россия — не страна-бензоколонка

14:14 17.12.2020

В России 2% школ работают в онлайн-режиме, в основном обучение идёт в традиционном режиме. Чтобы создать условия для дистанционного образования, в 2021 году все школы получат доступ к высокоскоростному интернету.

Подробности в материале: Путин: в 2021 году все школы получат доступ к скоростному интернету

14:14 17.12.2020

Главный редактор издания правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник» во время большой пресс-конференции Владимира Путина спросил президента России о том, когда откроют внешние границы России, чтобы помочь вернуть туристов в Петербург. На что президент России задал встречный вопрос, какой уровень загрузки ковидных коек в городе на Неве.

Об этом: Журналист издания Смольного спросил Путина, когда откроют границы

14:15 17.12.2020

Путин: «Северный поток — 2» — это, очевидно, выгодное для экономики Европы и Германии предложение. Другой вариант — покупка сжиженого газа США по цене в 20% выше — это снижение конкурентоспособности Германии и повышение цен для домохозяйств. Это очевидная вещь. До сих пор представители немецкой экономики — а у нас там много друзей ‑ и политическое руководство Германии, которое старается не вмешиваться, занимают активную позицию по проекту. Думаю, что мы работу закончим, надеюсь, что новая администрация США отнесётся к партнёрам с уважением и не будет настаивать, чтобы они пренебрегали национальными интересами.

14:15 17.12.2020

До конца 2021 года населённые пункты от 250 до 500 человек в России получат доступ к скоростному интернету. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Об этом: Путин пообещал скоростной интернет населённым пунктам от 250 человек

14:16 17.12.2020

Волонтёр Александр Печенегин рассказывает о вопросах граждан о новых социальных выплатах.

14:18 17.12.2020

Ульяновская область названа в числе регионов, жители которых не знают, что им положено и куда обратиться за социальными выплатами.

14:18 17.12.2020

Путин: перед тем, как думать, что нужно сделать дополнительно, нужно наладить эффективную работу того, что уже состоялось. Я переговорю с полпредами президента в регионах.

14:19 17.12.2020

Путин: у меня вызывает тревогу, что люди не могут воспользоваться своими правами на выплаты. Мы обязательно отреагируем.

14:20 17.12.2020

Путин: много есть вопросов по системе здравоохранения. Например, Алтайский край, закрытие Онежской больницы. У людей паника в этой связи. Я посмотрю обязательно. Обращаю внимание губернатора Алтайского края и полпреда. Нередко случается, когда лечебное заведение и школа закрываются. Но если людям некуда обратиться — надо это учитывать!

14:21 17.12.2020

В Тюменскую область с начала 2020 года поступило 56 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Региональный оперативный штаб отчитался о пополнении автопарка медучреждений в пандемию, о котором упомянул президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года.

Читайте подробнее: Тюменские «скорые» получили в пандемию 56 единиц автотранспорта

14:21 17.12.2020

Андрей Колесников, «Коммерсантъ»: в Конституции появилась статья об обнулении президентских сроков. Вы можете приступить в 2024 году снова. Вы правда готовы вступить в должность или не готовы стать «хромой уткой» раньше времени? В глазах многих людей это было жестоко по отношению к Конституции. Оно того стоило?

14:21 17.12.2020

Российский лидер отметил, что работа общественников связана с рисками. Бурная реакция, включая проплаченную, говорит о том, что такой человек находится на правильном пути.

Об этом: Такова жизнь: Путин посоветовал не обижаться на критику в сети

14:22 17.12.2020

Андрей Колесников, «Коммерсантъ»: удалось ли Вам выяснить подробности «дела Сафронова»? Не слишком ли часто стали применять статью о госизмене?

14:22 17.12.2020

Госпиталь, о котором говорилось в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина, принадлежит Минобороны РФ. Об этом заявил глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Читайте также: Нижегородский госпиталь, упомянутый Путиным, принадлежит Минобороны РФ

14:22 17.12.2020

СКР начал доследственную проверку информации о невыплате медикам Колы ковидных надбавок.

Подробности в материале: Мурманские следователи проверяют данные о невыплате ковидных надбавок

14:22 17.12.2020

Западу нет смысла вмешиваться в выборы в Государственную думу, зато стоит ждать вмешательства в выборы президентские, причем задолго до их проведения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Читайте также: Пресекать вмешательство должны не простые граждане, а политики и спецслужбы

14:24 17.12.2020

Путин: по поводу того, что стоило или не стоило делать в рамках поправок в Конституцию. Нужно понимать: пойдёт что-то на благо страны или нет? Если пойдёт — стоит делать. Я ещё не принял решение, пойду или не пойду я на выборы в 2024 году.

14:24 17.12.2020

С президентом Турции Тайипом Эрдоганом иногда расходятся взгляды, но есть элемент предсказуемости. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте также: Путин назвал Эрдогана «мужчиной», который «хвостом не виляет»

14:24 17.12.2020

Путин: формально решение от народа есть. Делать или не делать этого — посмотрю.

14:24 17.12.2020

В России необходимо проверить доступность мер поддержки граждан. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Подробности в материале: Путин обратится к полпредам для проверки эффективности мер поддержки

14:24 17.12.2020

Президент Владимир Путин третий час отвечает на вопросы журналистов, а также граждан, которые направили свои обращения заранее. Фото Дарьи Антоновой © ИА REGNUM

14:26 17.12.2020

Путин: что касается Сафронова — его судят не за журналистскую деятельность. Он не диссидентствующий журналист, это никак не связано с его деятельностью. Это связано с периодом его работы в рамках деятельности на посту помощника Дмитрия Рогозина. Мог оступиться? Бывает, за это можно простить. Надо смотреть степень общественной опасности. Вообще, ему вменяется шпионаж, но самый большой грех — предательство. Передача закрытой информации — предательство. Не очень это хорошо звучит для тех, кто ему доверяет. Я вам сочувствую. И ему сочувствую. Но если он собирал и сдавал информацию за вознаграждение — это говорит о его внутреннем содержании. Суд определит вину. Можно ли его простить и помиловать — это вопрос следующего этапа.

14:28 17.12.2020

Ольга Богословская с телеканала «Матч ТВ» задала вопрос о видео с футболистом Артёмом Дзюбой: «В ситуацию попал спортсмен, но может попасть кто угодно. Должна ли ситуация влиять на профессиональную деятельность?»

14:28 17.12.2020

В общении с председателем КНР Си Цзиньпин помогают доверительные дружеские отношения. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Об этом: Путин рассказал о «флюидах» и дружбе с Си Цзиньпинем

14:29 17.12.2020

Путин: я не смотрел видео с Артёмом Дзюбой.

14:29 17.12.2020

Путин — о Дзюбе: пусть он сам разбирается со своими связями, но влезать в личную жизнь — недостойно. Для него и для людей публичных — это хороший урок. Имейте это в виду. И имейте в виду общие правила — лучше их придерживаться. Конечно, это не должно отражаться на профессиональной деятельности.

14:31 17.12.2020

Ради достижения национальных интересов России президент страны Владимир Путин будет работать с любыми лидерами зарубежных стран. Об этом глава государства заявил сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции, добавив, что остальное — контрпродуктивно.

Подробности в материале: Путин рассказал, на что готов ради достижения национальных интересов России

14:32 17.12.2020

Сдерживание цен и увеличение пособий не более, чем временные меры, ведущие к снятию симптомов болезни, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Читайте также: Снимут симптомы болезни: эксперт о сдерживании цен и увеличении пособий

14:32 17.12.2020

Среди иностранных лидеров нет хороших и плохих, все работают на решение национальных задач. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте подробнее: Путин рассказал, что работает со всеми иностранными лидерами

14:32 17.12.2020

Путин: я читаю всякие письма. Например, Юрий Краснянский пишет, что у них в селе — одна медицинская машина с одним фельдшером. Если у вас бабушка в 80 лет работает фельдшером — нужно к ней относиться с особым уважением. Нужно знать, что она на посту, несмотря ни на что. Подготовка работников в СССР всегда вызывал уважение. Второе — ну, вы ей помогите. Транспорт мы начали закупать в том числе для фельдшерских пунктов.

14:33 17.12.2020

Президент России Владимир Путин пока не решил, пойдёт ли он на выборы главы государства в 2024 году или нет. Об этом 17 декабря он заявил на пресс-конференции.

Читайте также: Путин ответил на вопрос, стоит ли «обнулять» сроки или нет

14:34 17.12.2020

Оксана Киселёва, «Прима Медиа»: недавно Юрий Трутнев сказал, что, несмотря на симпатии людей к Фургалу, стройки оказались завалены, и работать с ним было сложно. Есть ли у вас новая информация от следственных органов, которые бы подтвердили серьёзность обвинений в отношении Фургала?

14:36 17.12.2020

Газопровод «Северный поток — 2» практически завершён. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте также: Путин: «Северный поток — 2» практически завершён

14:37 17.12.2020

Бедность в России можно уничтожить и свести до статистической погрешности, и для этого достаточно гарантировать гражданам РФ прожиточный минимум. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Об этом: Делягин объяснил, есть ли у властей РФ деньги на понижение уровня бедности

14:37 17.12.2020

Путин: Сергей Фургал — представитель известной партии, партия его поддерживала и поддерживает. Мы с ним были в хороших отношениях, никаких проблем не возникало. На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно, и старался как руководитель региона. Но обвинение в его адрес очень тяжёлое — как члена ОПГ, которая занималась в том числе и устранением конкурентов. Там речь идёт об убийстве людей. Следствие работает, я же не названиваю туда каждый день. Я понимаю людей, которые были разочарованы задержанием Фургала. Но как быть с обвинением? Это не политическое преследование — это уголовное дело. А представители «Единой России»? Разве мы не знаем случаев, когда некоторые были осуждены? Мы что, должны делать исключения? Мы сталкиваемся с такими явлениями, и судебная система должна абстрагироваться от политических пристрастий. То же самое касается и Фургала.

14:39 17.12.2020

Елена Малышкина, «Вести-Иркутск»: произошло сразу несколько экологических происшествий — это и Норильск, и другие. Какого наказания заслуживают виновные?

14:40 17.12.2020

Мурманский губернатор Андрей Чибис заявил, что медики Колы получили все положенные им ковидные надбавки.

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Подробности в материале: Мурманский губернатор о невыплате ковидных надбавок: «Такое невозможно»

14:40 17.12.2020

В ходе пресс-конференции, которую проводит 17 декабря президент России Владимир Путин, произошло небольшое недоразумение, «взбодрившее» губернаторов сразу двух регионов.

Когда глава государства зачитал вопрос по поводу паники и закрытия Онежской ЦРБ, сообщив, что обращается Наталья Михайловна Дубовикова, было сказано, что речь идет об Алтайском крае, хотя, как подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава, на Алтае такой больницы нет, она находится в Архангельской области.

Об этом: В Алтайском крае нет Онежской ЦРБ — регионы поправили Путина

14:41 17.12.2020

Путин: нужно проблему экологии разделить на две части. Первая касается накопленного ущерба — это то, что было сделано со стороны промышленных предприятий ещё с советских времён. За это ответственность несёт государство. На это мы должны реагировать. Есть проблемы текущего характера, техногенные проблемы, виновники которых должны быть определены органами. Ответственность лежит на плечах загрязнителей. Она должна соответствовать уровню ущерба, нанесённого окружающей среде и людям. Я знаю, что требования «Норникеля» высокие. Надо отвечать за то, что сделали.

14:42 17.12.2020

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после жалобы жителя города Волосово президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции на хамство местного чиновника направит обращение в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонда России. Чиновник оказался сотрудником ПФР.

Подробности в материале: После жалобы жителя Путину в Ленобласти накажут чиновника ПФР

14:42 17.12.2020

Журналист Иван Сафронов, которого судят за шпионаж, мог бы быть прощён при определённых условиях, даже если его вина будет установлена. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Об этом: Путин указал, при каких условиях Сафронова «можно было бы простить»

14:42 17.12.2020

Надежда Серёжкина, ТРК «Мир»: нет ли у Вас опасений, что РФ может потерять союзников в СНГ?

14:42 17.12.2020

Надежда Серёжкина, ТРК «Мир»: нет ли у Вас опасений, что РФ может потерять союзников в СНГ?

14:44 17.12.2020

Путин: в Киргизии постоянно чехарда и забегание вперёд с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам западных стран. Уровень общественной жизни там не такой, как во Франции или ФРГ, где там складывалась система столетиями. В странах постсоветского пространства где это всё? Это результат поиска своего пути. Майя Санду, я желаю ей всего самого доброго, но ничего нового она не сказала. Мы давно слышим от представителей западных стран о выводе нашего контингента из Приднестровья. В целом мы за то, чтобы вывести, — как только созреет обстановка, как только будет налажен диалог.

14:44 17.12.2020

Во время мероприятия возможность задать вопрос была предоставлена волонтеру Александру Печенегину, который рассказал главе государства про жалобы населения в период пандемии, в том числе поступающие от москвичей.

Читайте подробнее: Путин выразил тревогу относительно ситуации с соцобеспечением в Москве

14:44 17.12.2020

Учебное заведение, обладающее серьезным научным потенциалом, способно обеспечить надлежащее качество дистанционного учебного процесса, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Читайте также: Дистанционное образование: важно сохранить стандарты обучения

14:45 17.12.2020

Путин: мы были близки с Ворониным к урегулированию, но западные страны на него нажали, он отошёл, и решение вопроса было отложено. Я спрашивал у коллег из ЕС — зачем они это сделали? Ответ — «ну, так получилось».

14:46 17.12.2020

Пандемия показала востребованность предложений «Справедливой России» по тестированию, экспресс-диагностике и в целом по возвращению системы государственного, а не «страхового» здравоохранения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

Подробности в материале: «Справедливая Россия» предложила модернизировать все здравоохранение

14:46 17.12.2020

Путин: нужно дать возможность белорусскому народу разобраться, решить вопросы внутри страны. Я согласен с Лукашенко в том, что нужно сделать это в спокойной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Хотелось бы добиться без вмешательства извне. Это информационная и финансовая поддержка из-за границы.

14:46 17.12.2020

Путин: нужно дать возможность белорусскому народу разобраться, решить вопросы внутри страны. Я согласен с Лукашенко в том, что нужно сделать это в спокойной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Хотелось бы добиться без вмешательства извне. Это информационная и финансовая поддержка из-за границы.

14:47 17.12.2020

Путин: всё, что вброшено извне, работает не как успокоитель, а как граната. Надо набраться терпения и помогать всем силам не конфликтовать, а выстроить диалог.

14:47 17.12.2020

Неоправданные удары по репутации личности не должны влиять на его карьеру. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, комментируя скандал с участием футболиста Артёма Дзюбы.

Подробности в материале: Путин прокомментировал скандал с участием футболиста Артёма Дзюбы

14:48 17.12.2020

Екатерина Цыганкова, «Четвёртый канал» Екатеринбурга: как вы видите перспективу выхода экономики из коронакризиса?

14:49 17.12.2020

Путин: Урал — крупный промышленный центр страны. Всё, что связано с ограничениями, порождёнными коронавирусом, отражается на уральском регионе.

14:50 17.12.2020

Путин: какие отрасли у нас наиболее пострадавшие? Это авиаперевозки, железнодорожные перевозки, розница непродовольственных товаров и сферы услуг.

14:50 17.12.2020

Второй вопрос от Дальнего Востока на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина касался бывшего губернаторе Хабаровского края Сергея Фургала. Журналист Оксана Киселёва спросила, есть ли у главы государства новая информация от следственных окраинах по делу Фургала.

Об этом: Путин оценил Фургала и как губернатора, и как члена ОПГ

14:52 17.12.2020

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции еще раз дал сигнал загрязнителям, заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Читайте также: Вице-спикер Госдумы: Путин дал сигнал загрязнителям воздуха

14:52 17.12.2020

Путин: мы перенесли все платежи, кроме НДС, на более дальний срок. Мы выдавали гранты. Выдавали кредит под нулевую ставку. Давали кредит под 2%. Мы перенесли выплаты за аренду госимущества. Для малых и средних предприятий приняли решение о сокращении отчислений в пенсионный фонд. Это набор мер, которые поддержали пострадавшие отрасли.

14:52 17.12.2020

Программа частичного возврата средств (туристического кэшбека), израсходованных на путешествия по России, продолжится и будет расширена. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Об этом: Путин: Программа туристического кэшбека в России продолжится

14:52 17.12.2020

Путин: Мы также поработали с представителями системообразующих производств. Это автопром, авиастроение, судостроение, сельское хозяйство и строительство. По автопрому — все программы развиваются.

14:54 17.12.2020

России в 2015 году следовало поддержать полное отделение Донбасса от Украины, но в силу установки на добрососедство Москва согласилась с минским компромиссом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Подробности в материале: Россия поддержит Донбасс: в этом ответ на вопрос об отношениях с Украиной

14:56 17.12.2020

Наиля Аскер-Заде, ВГТРК: Будут ли выплаты на ребёнка в 2021 году?

14:56 17.12.2020

Россия в целом выступает за вывод миротворцев из Приднестровья, но для этого в Молдавии нужна соответствующая обстановка. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он прокомментировал призыв избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев, отметив, что «ничего нового она не сказала».

Читайте также: Путин заявил, что РФ за вывод миротворцев из Приднестровья

14:57 17.12.2020

Проект газопровода «Северный поток — 2» является выгодным для Германии и Европы. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Это выгодно для экономики в целом и Германии в частности. Другой вариант, покупка более дорогого первичного энергоносителя — американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ», — заявил он.

Об этом: Путин: «Северный поток — 2» — это выгодный проект для ФРГ и Европы

14:57 17.12.2020

Из общего количества уже прозвучавших тем, о которых рассказал ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин, политконсультант Алёна Август выделила несколько, но главное, по её словам, в том, что глава государства откровенно отвечает даже на самые острые вопросы.

Об этом: Политконсультант отметила искренность и спокойную аргументацию Путина

14:57 17.12.2020

Путин: мы постоянно анализируем ситуацию, думаем об объёмах помощи семьям с детьми. Если в октябре-ноябре не получили выплат, то не работает система, и нужно наладить систему действующей поддержки.

14:59 17.12.2020

Из-за вакцинации пандемия уйдет, однако и работа на «удаленке», и дистанционное обучение останутся. Сейчас формируется новый цифровой уклад в экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Об этом: Знания человека — его будущие деньги: форма обучения вторична

14:59 17.12.2020

Игорь Жданов, RT: где проходит граница между свободой слова и оскорблением верующих?

15:00 17.12.2020

Путин: те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, должны помнить, что это будет иметь ответную реакцию. С другой стороны, она не должна быть объективной.

15:01 17.12.2020

Путин: во всех мировых религиях нет ни намёка на агрессию. Реакция на попирание прав не должна быть направлена на лишение жизни. Господь жизнь дал, и только он её может забрать.

15:01 17.12.2020

Частые изменения в политической жизни Киргизии являются результатом поиска своего пути. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Подробности в материале: Путин о Киргизии: «Постоянно чехарда происходит»

15:03 17.12.2020

Путин: Россия складывалась как многоконфессиональное государство. Это важное наследие от наших предков. В нашей стране было много тяжёлых страниц: депортация народов после Великой Отечественной войны — это острая тема, но это же было! Ясно, что представители народов, которые подверглись репрессиям, их представители встречали с хлебом-солью оккупантов. Да предатели везде были! И были те, кто за страну сражался до последней капли крови. Но не было репрессий по религиозным соображениям. Были репрессии священников, но не было выборочного преследования. Культура взаимоотношений вырабатывалась веками. У нас никто и не допускает оскорбительны выпадов в отношении других конфессий.

15:04 17.12.2020

Россия в целом готова к выводу своего миротворческого контингента из Приднестровья, но для этого между Тирасполем и Кишинёвом должен быть «налажен нормальный диалог». Об этом заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских войск из региона.

Об этом: Путин рассказал об условии вывода российских миротворцев из Приднестровья

15:04 17.12.2020

Путин: в некоторых европейских странах представители ислама составляют около 10% — но, как правило, они иммигранты. А у нас представители разных конфессий живут в своей стране, у них нет другой родины. Это важная черта.

15:04 17.12.2020

Путин: проект мультикультурализма потерпел крах — о чём многие призывавшие к нему вынуждены были признаться. А у нас он сложился сам по себе на протяжении веков, и мы этим очень дорожим.

15:07 17.12.2020

Вопрос от ТАСС: почему конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся сейчас и так резко? Какие у России интересы в Нагорном Карабахе и насколько они сталкиваются с интересами Турции? Насколько велик риск ситуации продолжения дестабилизации в Нагорном Карабахе?

15:09 17.12.2020

Путин: ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля, и эта напряжёнка длилась годами. Не думаю, что это произошло в связи со вмешательством извне. Возникали трения, перестрелки, мелкие стычки. Позиция РФ всегда заключалась в том, что мы должны прийти к договорённостям. Мы на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов, сам статус Нагорного Карабаха должен быть неизменен, но при создании возможности общения между Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать Лачинский коридор.

15:10 17.12.2020

Путин: позиция Турции основана на том, что она защищала «правое дело» Азербайджана.

15:10 17.12.2020

Путин: сама Армения независимости Нагорного Карабаха не признала, поэтому с точки зрения международного права Нагорный Карабах — это Азербайджан.

15:11 17.12.2020

Путин: корни конфликта в Нагорном Карабахе — в этническом конфликте. Здесь у каждой стороны — своя правда.

15:11 17.12.2020

Чтобы снизить количество бедных, надо оставить в покое бизнес и позволить ему расширяться, тогда предприниматели смогут брать на работу людей и платить им. Бедных станет меньше, ведь у них будет постоянная зарплата, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Об этом: Бедность в России — тема бескрайняя: эксперт

15:12 17.12.2020

Ни одна из религий мира не содержит призывов к агрессии против тех, кто высказывает несовместимую с ней точку зрения. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте подробнее: Путин поделился мыслями о терактах в Европе на религиозной почве

15:12 17.12.2020

Путин: мы договорились о том, что боевые действия прекращаются, а стороны остаются на позициях, где их застало подписание соглашения. Здесь возникает много технических вопросов, связанных с инфраструктурой. Договорённость о прекращении боевых действий важна — люди перестали гибнуть. Сохранение жизни и здоровья людей — самое главное.

15:12 17.12.2020

Пандемия COVID-19 больше всего сказалась на нескольких отраслях экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

«Какие отрасли являются наиболее пострадавшими? Перевозки, прежде всего авиационные. Железнодорожные перевозки, пассажирские, в первую очередь. Это розница, непродовольственные товаров, и сфера услуг», — сказал президент.

Глава государства отметил: в стране перенесли все платежи, кроме НДС, на более дальний срок. Дважды выдавали гранты, предоставлялись кредиты под нулевую ставку или под два процента (в случае сохранение большей части работников).

Читайте также: Путин назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

15:13 17.12.2020

Путин: вспышки нарушения прекращения огня были лишь однажды. Надеюсь, единичный случай останется единичным.

15:14 17.12.2020

Путин: увеличение числа наших миротворцев возможно, но только по договорённости с обеими сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.

15:16 17.12.2020

Юлия Измайлова, «Молодой ленинец»: при каких условиях может вернуться индексация работающих пенсионеров.

15:17 17.12.2020

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции подтвердил важность предстоящей кампании в Государственную думу. Об этом своем телеграм-канале отметил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич:

«Выборы в Государственную Думу 2021 года могут стать самыми важными в истории, поскольку после поправок в Конституцию парламент получил дополнительные полномочия, в том числе в вопросах формирования правительства. Касательно новых партий и старой оппозиции: соответствующие решения принимает не президент, а избиратели», — отметил Александр Малькевич.

Читайте также: В Общественной палате отметили слова Путина о предстоящих выборах в Госдуму

15:17 17.12.2020

Путин: в сегодняшних условиях, когда речь идёт о ситуации с коронавирусом, индексация важна. Есть тонкие элементы незачёта компонентов пенсионных расчётов — с этим надо разобраться. Я бы подумал над категориями пенсионеров, нуждающихся в поддержке со стороны государства.

15:18 17.12.2020

Путин: инфляция ожидается в районе 4%, а индексация пенсий — 6,3%.

15:18 17.12.2020

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря ответил на «экологический» вопрос, заданный журналисткой из Иркутской области. В том числе вопрос касался аварии в Норильске, произошедшей в мае 2020 года, когда при разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») произошла утечка более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Однако журналистка упомянула не только ЧП в Норильске, но и ситуацию с закрывшимся предприятием «Усольехимпром».

Об этом: Путин об аварии в Норильске: «Надо отвечать за то, что сделано»

15:19 17.12.2020

Волонтёр Дмитрий Баженов рассказал о проблемах с водообеспечением, особенно в Крыму.

15:20 17.12.2020

Несмотря на то, что Россия является многонациональным и многоконфессиональным государством, репрессии по этническому признаку в российской истории имели место быть. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Об этом: Путин прокомментировал депортацию народов после Великой Отечественной войны

15:21 17.12.2020

Лидер «Партии Роста» в Татарии Олег Коробченко, комментируя заявление президента России Владимира Путина относительно уровня жизни граждан РФ, указал, что повысить благосостояние граждан можно за счет создания высокотехнологичных рабочих мест.

Об этом: Эксперт назвал способ повысить уровень жизни населения в РФ

15:22 17.12.2020

Путин: сейчас проводятся исследования в Крыму. Часть водозабора перенаправляется. Севастополь, надеюсь, изменений чувствовать скоро не будет. Запасов в Крыму достаточно — просто раньше этим не занимались. Сейчас вопросом занимаются широко. Опреснение — дорогое удовольствие. В целом руководители регионов считают, что это будет неэффективно. Есть ещё одна новация: в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря могут быть хорошие запасы пресной воды. Это даёт основания говорить, что проблему мы решим. На этом государство не будет экономить. Это касается не только Крыма, хотя в Крыму проблема стоит наиболее остро.

15:22 17.12.2020

В России никогда не было репрессий по религиозным соображениям. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Подробности в материале: Россия избежала преследований по конфессиональному признаку — Путин

15:22 17.12.2020

Минобороны России держит на постоянном контроле вопрос выплат врачам госпиталя в Нижнем Новгороде. Об это заявил губернатор региона Глеб Никитин по итогам оперативной связи с военным ведомством.

Читайте также: Минобороны РФ контролирует выплаты врачам нижегородского госпиталя

15:24 17.12.2020

Стив Розенберг, BBC: вы не считаете, что несёте хоть долю ответственности за плачевное состояние отношений с Западом?

15:25 17.12.2020

Из всех ответов, уже прозвучавших выделяются в ходе пресс-конференции Владимира Путина, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов отмечает поддержку демографии и меры поддержки семей с детьми.

«Интересно было узнать, какие реализованы меры, а какие — нет. Также интересовала программа развития первичного звена здравоохранения. Большая часть вопросов, так или иначе, связана с влиянием пандемии на качество жизни и состояние экономики», — отметил эксперт.

Об этом: Эксперт ЭИСИ отметил слова Путина о демографии и поддержке семей с детьми

15:25 17.12.2020

В Нагорном Карабахе может быть увеличен российский миротворческий контингент в случае необходимости и согласия всех сторон. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Подробности в материале: Путин допустил увеличение контингента миротворцев в Карабахе

15:25 17.12.2020

Путин: по поводу покушения на блогера я говорил. Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные по применению химоружия — дайте нам эту информацию. Мы предложили, чтобы специалисты выехали на место и на месте разбирались. Или мы просим поехать к нам, дать материал и дать заключение. Почему нам, несмотря на запросы Генпрокуратуры, даже официального заключения не дают? В ОЗХО тоже ссылаются на запрет Германии.

15:27 17.12.2020

Путин: я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и её народом. Это касается и возвращения Крыма в состав РФ. Это было сделано на основе волеизъявления народа. В Косово принял такое решение парламент — вы это проглотили. В Крыму проголосовали — но вам это не нравится. А демократия — это власть народа.

15:27 17.12.2020

Путин отметил, что непристойное видео с футболистом Дзюбой не смотрел, но считает, что подобные вещи «не должны влиять» на профессиональную карьеру человека.

Подробности в материале: «Вы смотрели это видео?» — Путина спросили о скандале с Дзюбой

15:27 17.12.2020

Путин: за что вы вводите против крымчан санкции? Если это аннексия — они не виноваты. А если это результат голосования — надо оставить их в покое.

15:27 17.12.2020

Путин: за что вы вводите против крымчан санкции? Если это аннексия — они не виноваты. А если это результат голосования — надо оставить их в покое.

15:27 17.12.2020

Межконфессиональные отношения в России и в странах Западной и Центральной Европы складывались совершенно разными способами. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте подробнее: Путин объяснил причины краха мультикультурализма в Европе

15:28 17.12.2020

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял на свой личный контроль предоставление новых протезов через Фонд социального страхования для инвалида из города Волосово Анатолия Терехова, который пожаловался президенту России Владимиру Путину на хамство чиновника — как позже выяснилось — местного филиала Пенсионного фонда РФ. Также Дрозденко взял под контроль оборудование парковок для инвалидов волосовской администрацией.

15:28 17.12.2020

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. kremlin.ru

15:28 17.12.2020

Путин: по сравнению с вами — мы белые и пушистые. Мы пошли на то, чтобы освободить от советского диктата ряд территорий. Мы пошли на обещание о ликвидации НАТО. Но вы ничего не выполнили. Разве мы не должны реагировать? Разве мы вышли из договора о противоракетной обороне? Это мы вышли из договора о ракетах малой и средней дальности?

15:29 17.12.2020

Путин: нам чего делать? Оставить всё как есть? Вы как страна НАТО будете над нами летать, а мы такой возможности будем лишены по отношению к США?

15:29 17.12.2020

«По сравнению с вами, да, мы белые и пушистые», — заявил Владимир Путин журналисту BBC.

15:29 17.12.2020

Путин — журналисту BBC: почему вы считаете, что мы — придурки?

15:30 17.12.2020

Путин: есть угроза прекращения договора СНВ — тогда вообще никаких ограничений не останется. Мы призывали и призываем партнёров продлить договор хотя бы на год и вести субстантивные договоры по тому, как жить дальше. У России возникли современные системы оружия, которых нет ни у кого в мире. Но с нами никто на этот счёт не говорит.

15:30 17.12.2020

Путин: есть угроза прекращения договора СНВ — тогда вообще никаких ограничений не останется. Мы призывали и призываем партнёров продлить договор хотя бы на год и вести субстантивные договоры по тому, как жить дальше. У России возникли современные системы оружия, которых нет ни у кого в мире. Но с нами никто на этот счёт не говорит.

15:32 17.12.2020

Путин: у нас две-три базы базирования — в Киргизии, в Таджикистане, в Сирии. Ну, а у США? По всему миру — огромная сеть! У нас военных бюджет — 46 млрд! В США — 770 млрд. Россия в этом занимает шестое место — после США, Китая, Великобритании, Франции, Японии. Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный?

15:32 17.12.2020

Путин: мы — не пушистые, но весьма благообразные.

15:32 17.12.2020

Путин: хочется сказать словами кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!».

15:33 17.12.2020

Проблема водоснабжения Крыма, Севастополя и Краснодарского края будет решена, денег на этого власти не жалеют, об этом 17 декабря на пресс-конференции сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы, поступившие в колл-центр.

Об этом: В Крыму достаточно своих запасов пресной воды — Путин

15:34 17.12.2020

Власти Забайкальского края оперативно ответили на слова президента России Владимира Путина по поводу того, что в 2021 году все школы России должны получить доступ к скоростному интернету.

«Осенью этого года в Забайкальском крае завершился второй этап подключения социально значимых объектов к интернету в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В этом году ТТК подключила 371 объект в 246 населенных пунктах Забайкальского края: 142 фельдшерско-акушерских пункта, 27 частей МЧС, 72 объекта органов местного самоуправления и 130 школ», — отметили в пресс-службе региона.

Об этом: Забайкалье ответило на слова Путина о подключении школ к интернету

15:34 17.12.2020

Путин: пришёл вопрос из Смоленска. Галина Климова говорит о газификации от имени жителей двух деревень. Трубы высокого давления подвели, а газа ещё нет. Конечно, этот вопрос должен быть решён, мы это сделаем. Уровень газификации в РФ — 71,1%. Мы потратили 22 млрд рублей на газификацию. На 1,7 раза объём газификации стал больше для села, чем для ПГТ. В опережающем порядке мы будем газифицировать сельскую местность.

15:35 17.12.2020

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос журналиста с Дальнего Востока Оксаны Киселёвой об уголовном преследовании экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, охарактеризовал его работу в должности главы региона положительно. Полпред Юрий Трутнев на днях наоборот раскритиковал деятельность Фургала в должности губернатора Хабаровского края.

Читайте также: Путин и его полпред Трутнев разошлись в оценках экс-губернатора Фургала

15:35 17.12.2020

Журналисты на пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве. 17 декабря 2020 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:36 17.12.2020

ТК «Своё ТВ»: что может делать Россия и будет ли делать что-то для недопущения переписывания истории?

15:37 17.12.2020

Путин: чтобы не допустить переписывания истории, нам надо быть самодостаточными, нужно развивать политическую систему, чтобы мы чувствовали себя уверенно, выстраивать отношения с партнёрами на международной арене, и не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю. Нам есть чем гордиться.

15:37 17.12.2020

Похоже, вопросы к президенту не закончатся. Журналисты готовы общаться с главой государства часами. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:41 17.12.2020

Вопрос газификации деревень Коммуна и Мясоедово Вяземского района Смоленской области будет решен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, зачитавший вопрос от жителей деревень на большой пресс-конференции 17 декабря.

Подробности в материале: Путин пообещал газификацию смоленским деревням

15:42 17.12.2020

Путин: разве только в адрес Кадырова придумывают санкции? По-моему, в отношении всей России. Рамзан Ахматович защищает интересы всей страны — это одна из целей наших оппонентов из-за рубежа. Здесь нет ничего необычного. Я знаю, что Рамзан Ахматович относится к этому философски. Мои друзья и соратники даже обижаются, если против них нет никаких санкций. Россия — самодостаточная страна, Чечня развивается, несмотря на санкции.

15:44 17.12.2020

Путин: регионы вносят заметный вклад в усилия МИД РФ. Что касается исламского мира, у нас традиционные отношения. У нас устойчивые давние связи, и сегодня имеется тенденция к расширению. Сейчас у нас объём и география сотрудничества стали гораздо шире. Мы этим очень дорожим и будем дальше их развивать.

15:44 17.12.2020

Термин «демократия» означает власть народа, и нужно это либо признать, либо отказаться от применения этого слова. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте подробнее: Путин объяснил западному журналисту значение термина «демократия»

15:45 17.12.2020

Министерство здравоохранения Рязанской области прокомментировало ситуацию с лекарственном обеспечением пациентов с коронавирусом в регионе. Вопрос прозвучал на большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря.

Читайте подробнее: В рязанском минздраве ответили на жалобы Путину

15:45 17.12.2020

Создание замкнутого цикла производства в сфере мусоропереработки, о котором заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря, является оптимальным решением существующих проблем.

Читайте также: Слова Путина о мусоропереработке нашли поддержку экспертов

15:46 17.12.2020

Разговор Путина с журналистами укрепил связь между властью и обществом и тем самым укрепил Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Читайте также: Укрепляет связь власти и общества: эксперт о пресс-конференции Путина

15:46 17.12.2020

В России в связи с ростом безработицы были существенно повышены пособия по безработице, а также выстроена программа поддержки семей с детьми, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Об этом: Путин рассказал о выплатах семьям с детьми

15:46 17.12.2020

Вопрос от «Интерфакса»: готовимся мы к потрясениям на сырьевых рынках? Государство устраивает нынешняя структура экономики, либо активы могут быть возвращены? Каково ваше мнение по международным сертификатам для граждан, которые решат привиться от ковида?

15:47 17.12.2020

Путин: можно, наверное, говорить о сертификатах, но даже люди с прививками могут быть переносчиками коронавируса.

15:48 17.12.2020

Путин: вопрос вакцинации связан с защитой собственного здоровья.

15:48 17.12.2020

Россия готова к расследованию по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте подробнее: Путин попросил передать России данные по происшествию с Навальным

15:48 17.12.2020

В Забайкалье после слов президента России Владимира Путина о вакцинации, прозвучавшие в ходе пресс-конференции, отметили, что сейчас регион готовится к вакцинации жителей, которая начнётся в начале 2021 года.

«В Забайкальском крае вакцинация медработников «красной зоны» уже прошла несколько этапов — по мере поступления препарата в край. Первые 42 дозы «Спутник-V» пришли в октябре, вторая и третья из 200 и 600 доз — в декабре. Всего в регион до конца года должно прийти порядка 917 доз, включая ранние поставки. Известно, что вакцина от SARS-COV-2 прошла все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности. Она разработана национальным исследовательским центром имени академика Николая Гамалеи», — пояснили в пресс-службе забайкальского правительства.

Об этом: В Забайкалье прокомментировали слова Путина о вакцинации

15:49 17.12.2020

Путин: ФНБ у нас вырос в рублёвой части значительно — на 70%. Но это подушка безопасности. Это не значит, что мы готовимся к чему-то. Но подушка безопасности должна быть.

15:49 17.12.2020

Жительница Башкирии пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие выплат на ребёнка. Об этом женщина сообщила в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства. Российский лидер указал на необходимость «наладить систему действующей поддержки» и пообещал разобраться с проблемой.

Читайте также: Путин пообещал жительнице Башкирии разобраться в детскими выплатами

15:51 17.12.2020

Президент РФ Владимир Путин не видит ничего страшного в санкциях и высоко ценит работу Рамзана Кадырова.

Читайте подробнее: Путин прокомментировал санкции против Кадырова

15:52 17.12.2020

Корреспонденту BBC не понравился ответ Владимира Путина, и он покинул зал.

15:53 17.12.2020

России нужно быть самодостаточной и сильной во всех отношениях страной, чтобы не допустить переписывания истории. Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне

Читайте подробнее: «Нам нужно быть самодостаточными» — Путин о переписывании истории

15:53 17.12.2020

«Нарушение режима прекращения огня в регионе было единичным», — сказал российский лидер, говоря о ситуации, которая ранее сложилась под поселком Гадрут, и выразил надежду на то, что оно таким и останется.

Читайте подробнее: Нарушение прекращения огня в Нагорном Карабахе было единичным — Путин

15:53 17.12.2020

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. kremlin.ru

15:54 17.12.2020

Пресс-конференция продолжается уже почти 4 часа. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:54 17.12.2020

Своевременная выплата надбавок врачам, осуществляющими трудовую деятельность в «красной зоне» и лечащих заболевших короновирусной инфекцией — гарантия здоровья всех российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Подробности в материале: Гарантия здоровья граждан: о своевременной выплате надбавок врачам

15:55 17.12.2020

Яна Музыко, телеканал «Культура»: вы задействуете в «мягкой силе» частную инициативу?

15:55 17.12.2020

Путин: один из аспектов «мягкой силы» — культура.

15:57 17.12.2020

Путин: те, кто пытается вводить санкции, — это будет контрпродуктивно для инициаторов таких мероприятий. Есть некоторые вещи, которые являются фундаментальными. Это основа культуры народов: классическая музыка, балет, театральное искусство. Такого количества театров с господдержкой, наверное, нет.

15:57 17.12.2020

Путин: в целом анимация нуждается в поддержке со стороны государства и бизнес-структур.

15:57 17.12.2020

У России сложились крепкие, уже традиционные отношения с арабскими странами. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте также: Путин рассказал о современных отношениях России с арабским миром

15:57 17.12.2020

Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсудить введение международных сертификатов для граждан, получивших прививку от коронавируса.

Подробности в материале: Путин допустил обсуждение международных сертификатов привившимся от ковида

15:59 17.12.2020

Путин: на анимации воспитываются поколения детей. Они должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, основанных на сострадании, любви к родине, к ближнему, к природе. Вот эти бесконечные стрелялки привлекают внимание малышей, но даже иногда и могут урон нанести. Всё, что связано с положительным контентом, заслуживает большей поддержки со стороны государства, чем до сих пор.

16:00 17.12.2020

«Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и её народом. И буду делать всё в интересах Российской Федерации», — заявил Путин, отвечая на вопрос британской телекомпании BBC о том, считает ли он себя ответственным за ухудшение отношений России с Западом.

Читайте подробнее: Путин о Крыме: я чувствую ответственность за Россию

16:00 17.12.2020

Путин: Россию любят люди во многих странах мира. Если мы спорим с большими дядями и тётями, то это взрослые выясняют отношения. А отношения между людьми — на них отражается это, но отношения между рядовыми гражданами очень устойчивые, доброжелательные.

16:01 17.12.2020

Универсальным инструментом сотрудничества в мире являются гуманитарные связи. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Об этом: Путин назвал универсальный инструмент сотрудничества в мире

16:02 17.12.2020

Государство занимает в российской политической системе непропорционально большую роль, заявляет заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин, комментируя слова президента.

Читайте подробнее: Назван изъян политической системы России

16:02 17.12.2020

Путин: к сожалению, ограничения по школам — вынужденная мера. Мы вынуждены слушаться врачей, которые говорят, что дети младших возрастов болеют ковидом меньше и незаметно, поэтому не страшно, если собираются вместе. А вот дети старших классов болеют чаще, и им лучше учиться дистанционно. Рассчитываю, что рано или поздно это закончится.

16:03 17.12.2020

Путин: читаю внукам Маршака, например. «12 месяцев». Есть другие произведения наших российских, советских авторов. Сказки у нас очень хорошие.

16:04 17.12.2020

Ольга Самсонова, РИА Новости: в случае неудачи с СНВ-3 не получится ли столкновения с угрозой новой гонки вооружений? Насколько появление гиперзвукового вооружения изменило ситуацию в мире?

16:04 17.12.2020

Путин: да, если по СНВ-3 ничего не произойдёт, то в феврале договор перестанет существовать.

16:05 17.12.2020

Житель мурманского села Алакуртти пожаловался президенту на качество медицинского обслуживания в поселке.

«В селе всего одна машина скорой помощи и один фельдшер. В амбулатории сидит один врач общей практики — бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины», — говорилось в обращении.

Читайте также: Путин обещал помочь мурманским медикам с транспортом

16:05 17.12.2020

Расследование дела о «покушении» на блогера Алексея Навального готова провести Россия, однако просит Запад передать информацию о его якобы «отравлении». Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

Подробности в материале: Россия готова к расследованию по делу Навального — Путин

16:05 17.12.2020

Путин: мы готовы к обсуждению СНВ-3, но нам нужна реакция США. Гонка вооружений? Так она случилась уже! После выхода США из договора по ПРО всё и началось.

16:08 17.12.2020

Корни боевых действий в Нагорном Карабахе кроются в этническом конфликте. Здесь у каждой стороны — своя правда, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря.

Читайте также: Путин о конфликте в Карабахе: у каждой стороны — своя правда

16:08 17.12.2020

Путин: повлияло ли появление у РФ гиперзвукового оружия на ситуацию в мире? Конечно! Американские партнёры разрабатывали теорию молниеносного удара высокоточным оружием. Оно есть, а гиперзвукового у них пока нет. Сделают, конечно, но мы к этому времени подготовимся. Сейчас работаем в том числе и над «противоядием» над появлением гиперзвукового оружия в других странах.

16:08 17.12.2020

Факты переписывания истории, в том числе касающиеся героизации нацизма, вызваны сиюминутными политическими конъюнктурами. Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Об этом: Путин: Переписывание истории происходит в угоду политическим конъюнктурам

16:09 17.12.2020

Президент РФ Владимир Путин рассказал о расходах средств Фонда национального благосостояния и подчеркнул необходимость наличия «подушки безопасности».

Читайте подробнее: Путин: средства ФНБ тратим, но «подушка безопасности» должна быть

16:09 17.12.2020

Путин: мы на шестом месте по объёмам финансирования армии — 46 млрд, в США — 770 млрд. А нам удаётся сделать то, чего у других нет — за счёт мозгов учёных, изобретателей, инженеров.

16:10 17.12.2020

Журналистка из Новгородской области Арина Аксёнова на большой пресс-конференции президента Владимира Путина задала вопрос о поддержке системы среднего профессионального образования в ее регионе, передает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о жилье для учащейся молодежи, которая приезжает в Новгородскую область из десятков разных регионов России учиться в профессиональных училищах, колледжах и техникумах.

Читайте также: Путин объяснил, как решается проблема нехватки общежитий

16:10 17.12.2020

Путин: не всё достигнуто из того, что мы хотели. Но мы на правильном пути.

16:10 17.12.2020

Активным руководителем и эффективным человеком назвал главу Башкирии Радия Хабирова президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Читайте подробнее: Путин считает главу Башкирии эффективным руководителем

16:10 17.12.2020

Индексация работающим пенсионерам необходима в России, особенно в условиях пандемии, сообщил 17 декабря президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Читайте подробнее: Путин назвал крайне важной индексацию работающим пенсионерам

16:10 17.12.2020

Положительный контент для детей заслуживает поддержки государства. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Об этом: Путин допустил опасность для детей компьютерных «стрелялок»

16:11 17.12.2020

Президент России Владимир Путин читает своим внукам книги российских и советских авторов. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции.

В частности, Путин упомянул сказку советского писателя Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».

«Есть другие произведения хорошие наших российских и советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — добавил президент.

Об этом: Путин рассказал, книги каких авторов читает своим внукам

16:12 17.12.2020

Вера Южанская, газета «Наше время»: почему случилась ситуация с ценами? Мы слишком много вывозим и завозим обратно?

16:12 17.12.2020

Путин: нам нужно повышать независимость — это касается технологий, семян, животноводства, но никак не связано с ценами. Цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке.

16:13 17.12.2020

«Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний», — подчеркнул Путин, обращаясь к журналисту BBC.

Читайте также: Путин: Россия — «белая и пушистая», а НАТО идёт на восток

16:13 17.12.2020

Журналист газеты «Юный ленинец» Юлия Измайлова вновь смогла задать волнующий вопрос многих россиян во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Она традиционно подняла тему пенсионных выплат и спросила: «При каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам?»

Владимир Путин одобрил ее заботу о старшем поколении и пообещал со стороны государства помочь в этом. В 2021 году индексация пенсий ожидается выше уровня инфляции и будет около 4%, а индексация пенсий — 6,3%, ответил президент.

Читайте подробнее: Путин одобрил заботу журналистки из Пензы о старшем поколении

16:13 17.12.2020

Путин: производители и экспортёры считают, что они не должны терять на внутреннем рынке. Это ерунда — они ничего не теряют, они же здесь производят! Они не считают, сколько государство вложило в сельское хозяйство.

16:14 17.12.2020

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в регионе после рассмотрения вопроса жительницы республики о выплате детских пособий на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

По словам Хабирова, нужно проверить всю систему соцвыплат, чтобы не допускать сбоев, потому, что люди должны получать в полном объеме то, что им положено.

Читайте подробнее: Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии

16:14 17.12.2020

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на вопрос о водоснабжении региона, который был поднят 17 декабря в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: Губернатор Кубани рассказал, как в Геленджике решат проблему водоснабжения

16:14 17.12.2020

Вопрос президенту задал десятилетний Михаил из Курска. Мальчик в письме рассказал, что очень любит смотреть телевизор. Он сделал вывод, что Россию не любят другие государства, и спросил у президента, почему так происходит.

Читайте подробнее: «Взрослые выясняют отношения»: Путин ответил курскому школьнику о политике

16:15 17.12.2020

Управление СК РФ по Рязанской области начало проверку жалобы Путину о неполучении больными коронавирусом бесплатных лекарств и лечении за их собственный счет, сообщает 17 декабря «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Читайте также: В Рязани после жалобы Путину СК начал проверку невыдачи бесплатных лекарств

16:15 17.12.2020

Ситуацию с журналистом из Рязани, который пожаловался на травлю во время большой пресс-конференции Владимира Путина, изучат правоохранительные органы региона. Об этом ТАСС рассказал врио начальника пресс-службы УМВД по области Илья Хлуденев.

Об этом: Рязанская полиция проверяет травлю журналиста

16:17 17.12.2020

Владимир Путин на пресс-конференции объяснил, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса, и пообещал вакцинироваться, «как только это станет возможным».

Читайте также: Путин объяснил, почему не сделал прививку от COVID-19

16:18 17.12.2020

Непродление договора СНВ-3 не повлечёт радикальных изменений для России с точки зрения стратегии укрепления собственной обороны. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте также: Гонка вооружений уже началась — Путин

16:18 17.12.2020

Ключевым моментом борьбы с бедностью должен быть рост реальных доходов граждан РФ, в первую очередь рост зарплат, чтобы у нас не было работающих бедных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Об этом: В Госдуме назвали ключевой элемент борьбы с бедностью

16:19 17.12.2020

Евгения Авраменко, «ФАН»: в 2021 году может ли малый бизнес рассчитывать на федеральную поддержку?

16:21 17.12.2020

Путин: мы смотрим на то, что будет происходить. Если необходимость поддержки малого бизнеса будет, будем думать, что сделать для поддержки самозанятых.

16:22 17.12.2020

США пока не обладают гиперзвуковым оружием, но Россия готовится к его появлению. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте также: США сделают гиперзвуковое оружие, и мы к этому готовимся — Путин

16:25 17.12.2020

Россия вынуждена создавать новые виды вооружений, реагируя на появление новых угроз, возникших после разрушения СССР, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

Читайте также: Путин обосновал разработку новых видов вооружений в России

16:25 17.12.2020

«Дело Навального» используется для легализации материалов спецслужб США, заявил 17 декабря президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

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Об этом: Путин назвал Навального инструментом для легализации шпионажа США

16:26 17.12.2020

Путин: с Исландией у нас очень добрые отношения, и не только на уровне народной дипломатии, но и на уровне межгосударственном. Есть чему поучиться у Исландии — я имею в виду и энергетику, и гидроэнергетику.

16:27 17.12.2020

Путин: секрет семейного счастья — это любовь. Но это не секрет. Это понятие должно лежать и в основе семьи, и в основе международных отношений.

16:27 17.12.2020

Звучит последний вопрос в рамках пресс-конференции.

16:28 17.12.2020

Виктор Сиднёв из «Известий» попросил Путина подвести итоги года.

16:29 17.12.2020

Все положенные выплаты на ребёнка жительница Башкирии, которая пожаловалась на неполучение средств президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой ежегодной пресс-конференции, получила. Об этом 17 декабря сообщила министр труда, семьи и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Читайте подробнее: Минтруда: все выплаты на ребёнка жительница Башкирии поручила в срок

16:30 17.12.2020

Путин: да, год был сложным, тяжёлым. Но у нас разве не было сложностей в новейшей истории? Я вспоминал, как тяжело мы проходили 90-е, начало нулевых. Тогда, казалось, нет света в конце тоннеля. Нет ни армии, ни экономики, безработица зашкаливала. И посмотрите сегодня: да, много проблем, люди ещё тяжело живут, но фундаментальные основы российской государственности, базовые основы российской государственности несопоставимы с тем, что было. Это даёт нам в руки инструменты, которых раньше не было.

16:31 17.12.2020

В основе отношений должна быть любовь, причём это понятие универсального характера. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Читайте также: Путин назвал секрет семейного счастья

16:31 17.12.2020

Путин: тостов много. Важно, чтобы количество принимаемого шампанского и других напитков было умеренным. Конечно, все будут поднимать тосты за своих близких, за свою семью, друзей, коллег. Но у меня и у моих друзей, семьи главным тостом является один: «За Россию».

16:32 17.12.2020

Ульяновские власти через 2,5 часа отреагировали на критику о том, что жители не знают, где и как получить социальные выплаты.

16:33 17.12.2020

Путин: в ходе нашей встречи коллеги спрашивали, планируем ли мы что-то для поддержки семей с детьми. Волонтёры мне недавно говорили, что у них есть идеи и инициативы по поддержке детей к Новому году. В 2020 году отменены массовые мероприятия, связанные с детскими ёлками, в театрах, в детских студиях, а праздник необычный, связанный с ожиданиями, надеждами. Перед тем, как сюда прийти, я посоветовался, и мы договорились, что страна сделает детям подарок: всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей.

16:34 17.12.2020

Путин: хочу всех поблагодарить за совместную работу. Надеюсь, что мы друг друга не утомили. Надеюсь, что люди, которые в течение 4,5 часа нас слушали, им было интересно. Мы сделаем всё, чтобы максимально отреагировать на вопросы, озабоченности и на проблемы, которые стоят перед страной и каждой российской семьёй.

16:34 17.12.2020

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина завершилась.

16:35 17.12.2020

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поручил донскому губернатору Василию Голубеву решить вопрос с увольнением главного редактора муниципальной газеты «Вперёд» (Батайск). Как утверждает главный редактор областного издания «Наше время», председатель Союза журналистов Ростовской области Вера Южанская, чиновники изобрели причину, по которой лишили работы её коллегу. Редактора закатывают в асфальт, а без нормальной работы СМИ мы никакое гражданское общество не построим, высказалась задавшая вопрос главе государства Южанская.

Подробности в материале: Путин поручил разобраться с увольнением главного редактора газеты «Вперёд»

16:35 17.12.2020

Она продолжалась 4,5 часа.

16:35 17.12.2020

Россия проделала огромный путь в развитии за двадцать минувших лет. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Подробности в материале: Современная Россия несопоставима с Россией 90-х годов — Путин

16:36 17.12.2020

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длилась две маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Читайте подробнее: Большая пресс-конференция Путина длилась две маски

16:36 17.12.2020

Главным тостом на Новый год для президента России Владимира Путина является тост за Россию. Об этом 17 декабря он заявил на пресс-конференции.

Об этом: Путин назвал свой главный тост на Новый год

16:37 17.12.2020

Нагорный Карабах с позиции международного права является территорией Азербайджана. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Подробности в материале: Путин назвал Карабах частью Азербайджана с позиций права

16:38 17.12.2020

До установления рекорда общения с прессой Владимиру Путину не хватило всего шести минут: предыдущий рекорд — 4 часа 40 минут — был установлен в 2008 году.

16:39 17.12.2020

Россия поддерживала и будет поддерживать Донбасс и далее, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

Таким образом российский президент ответил на вопрос журналистов о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе и вариантах развития отношений России и Украины.

Читайте также: Россия будет только наращивать поддержку Донбасса — Путин

16:39 17.12.2020

А вот Дмитрий Песков сразу после пресс-конференции 17 декабря 2020 года. Никакой социальной дистанции не соблюдается. Ну, и вопрос: где маска? Фото ИА REGNUM

16:40 17.12.2020

Всем семьям с детьми от нуля до семи лет включительно выплатят 5 тыс. рублей за каждого ребёнка. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Читайте подробнее: Президент России сделал подарок всем российским детям на Новый год

16:41 17.12.2020

Путин о самом ожидаемом событии 2021 года: давайте дождёмся Нового года.

16:42 17.12.2020

Владимир Путин о том, когда закончится пандемия: это зависит от сроков формирования массового иммунитета.

16:44 17.12.2020

Закрытие кафе и ресторанов — не критично для их посетителей, уверен президент.

16:45 17.12.2020

Локдауна не будет в РФ. Как уточнил Путин: «Не планируем».

16:46 17.12.2020

В ходе пресс-конференции Владимир Путин пил завар сибирских трав, признался он журналистам после пресс-конференции.

16:48 17.12.2020

Страны НАТО нарушили свои обещания, США вышли из ряда ключевых договоров о вооружениях, поэтому ответ на вопрос о том, является ли Россия ответственной за напряжённость с Западом, однозначен — нет.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 17 декабря в ходе большой пресс-конференции. Отвечая на вопрос ВВС, что, может не только Запад виноват в плохих отношениях с Москвой, или Россия «белая и пушистая», глава государства ответил:

«Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые».

Подробности в материале: На вопрос о «белых и пушистых» Путин напомнил Западу о его пустых обещаниях

16:49 17.12.2020

Заболеваемость по ковиду «вышла на полку», отметил Путин.

16:50 17.12.2020

Национальный гимн является одним из объединяющих Россию символов. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов после пресс-конференции.

Читайте также: Путин назвал объединяющий Россию символ

16:50 17.12.2020

Если будем соблюдать требования специалистов, «не нужны нам локдауны», уточнил Владимир Путин.

16:52 17.12.2020

У Сафронова нет врагов, прокомментировал президент.

16:53 17.12.2020

«Нет никакого заговора, кому он нужен», — Путин о деле Сафронова.

16:53 17.12.2020

В Госдуме удивлены тем, что в ходе пресс-конференции не прозвучали вопросы об интернете и IT.

Читайте также: В Госдуме рады, что Путина не спрашивали про интернет и IT

16:54 17.12.2020

Родители детей до 7 лет получат по 5 тысяч рублей ещё до Нового года.

16:55 17.12.2020

В России практически завершены работы над гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», она может применяться с различных носителей, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

Читайте также: Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» практически готова — Путин

16:55 17.12.2020

«Где вы будете отмечать Новый год?» — стал завершающим вопросом пресс-конференции.

«Дома», — отметил президент.

16:56 17.12.2020

России нужно развивать информационные платформы, без которых невозможна независимость в этой сфере. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами после ежегодной пресс-конференции.

Подробности в материале: Путин назвал правильное средство информационной независимости

16:57 17.12.2020

Без помощи краевого и федерального бюджета решить вопрос водоснабжения Геленджика невозможно, об этом в телеграм-канале написал глава города Алексей Богородистов 17 декабря по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Читайте подробнее: Мэр Геленджика: на решение проблемы водоснабжения нужны миллиарды рублей

16:58 17.12.2020

В России не ждут больших неожиданностей от избранного президентом США Джо Байдена. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Подробности в материале: От администрации Байдена неожиданностей не ждём — Путин

16:58 17.12.2020

Нового локдауна в России в связи с пандемией коронавируса не планируется, заверил Владимир Путин.

Читайте подробнее: Путин: локдауна из-за COVID-19 в России не планируется

17:02 17.12.2020

Противоракетный «зонтик», созданный США после их одностороннего выхода из договора по ПРО, более не способен обнулить ядерный потенциал России, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

Читайте также: Система ПРО, построенная США, не помеха для новых ракет России — Путин

17:03 17.12.2020

Решение о том, участвовать ли в следующих выборах президента России, Владимиром Путиным ещё не принято. Об этом президент РФ заявил 17 декабря в ходе большой пресс-конференции.

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Читайте подробнее: Путин ответил на вопрос, пойдёт ли на новый президентский срок