Томск, 17 декабря, 2020, 07:08 — ИА Регнум. В арбитраж Томской области поступил банкротный иск от ФНС России. Ответчиком в деле с многомиллионной заявленной задолженностью выступает компания, которая специализируется на добыче сырой нефти, — ООО «Томскгеонефтегаз». Исковое заявление пока не принято к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к нефтекомпании

Исковое заявление от налогового органа поступило в суд 16 декабря 2020 года. Сумма заявленного долга — 360 833 901,34 рубля. Детали дела пока неизвестны. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник саморегулируемой межрегиональной «Ассоциации антикризисных управляющих».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждены путём преобразования одноимённого акционерного общества в сентябре 2010 года. Уставный капитал — 60,948 млн рублей. Директор — Игорь Назаревич. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года — более 100 человек. Владелец актива — ООО «Контур Т», доля которого с 2018 года заложена в АО «Народный сберегательный банк Казахстана». Компания «Контур Т» принадлежит канадской фирме «Аурик инвестментс кэпитал С.А.» (75% доли) и московскому ООО «Внештоппром».