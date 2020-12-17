Владивосток, 17 декабря, 2020, 06:06 — ИА Регнум. В ноябре 2020 года промышленное производство в Приморье выросло по сравнению с октябрём этого года на 37%, но в сравнении с 2019 годом индекс снизился на 25%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Приморскстата.

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

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С января по ноябрь промышленное производство сократилось на 17% по сравнению с этим периодом 2019 года.

В минувшем месяце промышленное производство региона показало увеличение объёмов производства по сравнению с предыдущим месяцем на 37%. Наибольший рост продемонстрировали обрабатывающие производства — на 45% к октябрю 2020 года и энергетический сектор — на 41%.

За 11 месяцев 2020 года снижение промышленного производства составило 17% по сравнению с январем — ноябрем 2019 года. Только в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, индекс промышленного производства вырос на 13%.

Наибольший спад зафиксирован в обрабатывающем производстве — на 24% к январю — ноябрю 2019 года. Также сокращение показателей отмечается в сферах: ремонт и монтаж машин и оборудования — в 2,7 раза, прочих транспортных средств и оборудования — в 2,5 раза, электрического оборудования — в два раза, обработки древесины и производство изделий из дерева — на 19%, бумаги и бумажных изделий — на 18%, автотранспортных средств — на 8%.

При этом всё же рост показателей наблюдается в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (в 2,1 раза), металлургии (на 18%), готовых металлических изделий (на 15%), химических веществ и химических продуктов (на 8%), напитков (на 6%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье потребительские цены на продукты питания в ноябре по сравнению с октябрём выросли на 1,1% и на 5,5% с начала года. Статистику ухудшило подорожание плодоовощной продукции на 5% за месяц и на 13% по отношению к декабрю 2019 года.