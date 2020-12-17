Хабаровск, 17 декабря, 2020, 05:45 — ИА Регнум. Житель Хабаровска Виктор Рахуба обратился к президенту РФ Владимиру Путину с глобальным, по его мнению, вопросом-предложением, касающимся строительства моста на Сахалин.

(сс) Frank K Аляска

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«Господин Президент! Скажите, что там со строительством моста на остров Сахалин? Это же не просто уникальное инженерное сооружение! По существу — мощный «локомотив» в деле привлечения инвестиций. Восточное побережье Сахалина — это незамерзающая водная территория. Если в придачу навести мосты с территорией Японии, то будем иметь уникальную транспортную железнодорожную систему — с Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии до Западной Европы.

Строительство закрытого мостового перехода по маршруту Селихино — Ныш может серьёзно сказаться на развитии всего Дальневосточного региона. Мечтать так мечтать — пора проектировать мост и на Аляску! Опыт строительства протяженных железнодорожных магистралей в тяжёлых климатических условиях у нашей страны накоплен огромный», — пишет «Молодой дальневосточник XXI век».

Как сообщало ИА REGNUM, на прямую линию Владимира Путина обратилась дочь пожилой женщины, которая является инвалидом. Она просила о содействии в обеспечении матери, проживающей в пригороде Оренбурга, достаточным количеством памперсов.