Благовещенск, 17 декабря, 2020, 03:49 — ИА Регнум. Утром 17 декабря в Благовещенске в аэропорту произошёл пожар. Очевидцы сообщают, что горел международный терминал — с него валили клубы дыма.

28.mchs.gov.ru Пожар в международном терминале аэропорта Благовещенска

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Как пишет ИА «Порт Амур» со ссылкой на региональное управление МЧС, на место происшествия направлены боевые расчеты — семь единиц техники и 26 человек личного состава. Сообщается, что аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» назвал причиной крушения лайнера SSJ-100 в московском аэропорту «Шереметьево» учебный тренажёр, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию протокола ноябрьского совещания в Ространснадзоре.