Петропавловск-Камчатский, 17 декабря, 2020, 03:29 — ИА Регнум. Банкротные иски к государственному унитарному предприятию «Камчатский водоканал» подали сразу несколько кредиторов. И если заявление налогового органа арбитраж Камчатского края оставил без рассмотрения, то слушания по претензиям ООО «Дальневосточная трубная компания» ещё впереди — заседание назначено на 21 января 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Налоговый орган обратился с претензиями к КГУП ещё в сентябре 2020 года. Позднее требования были уточнены, и уполномоченный орган попросил включить в реестр претензии в размере 149 905 704,39 рубля, из которых 148 592 102,69 рубля долга, 1 313 601,7 рубля пени. 10 декабря 2020 года заявитель подал ходатайство о прекращении производства по делу в связи с полным погашением задолженности.

К тому моменту схожие иски к водоканалу подали ещё четыре кредитора. В их числе — ООО «Старт-МС» из Москвы, которое, помимо прочего, требовало наложить обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и спецтехники, принадлежащих должнику. Из-за недочётов этот иск вернули заявителю. Также иск по схожей причине был возвращен компании «ТСК Альянс» из Екатеринбурга, но позднее она подала заявление повторно, и его приняли к производству. Оставлены без движения до 23 декабря 2020 года претензии ООО «ВолгаАвтоЗапчасть» из Ульяновска, а иск ООО «Дальневосточная трубная компания» будет рассмотрен 21 января 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный водоканал был создан в 2007 году путём реорганизации муниципального предприятия. Учредителями являются два министерства Камчатского края. Краевой водоканал обслуживает существенную часть потребителей региона.