Тегеран, 17 декабря, 2020, 08:39 — ИА Регнум. Семь иранских шахматистов примут участие в финальном этапе юниорского чемпионата мира по шахматам на следующей неделе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 декабря.

Оноре Домье. Шахматисты.1867

Чемпионат мира по шахматам среди юниоров проходил с 11 по 13 декабря 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 он проводился онлайн на континентальном уровне с целью определить победителей каждого региона для дальнейшего участия в финальном этапе.

Общие результаты этих соревнований были официально объявлены Всемирной шахматной федерацией (ФИДЕ). Иранские шахматисты Сина Мовахед и Мелика Мохаммади завоевали золотые медали, Амирреза Пуурага Бала сумел заполучить серебро, при этом Сахар Масуми, Бардия Данешвар и Мехди Голами завоевали бронзовые медали.

Соответственно, помимо шести медалистов Ирана, ФИДЕ также предоставила Маэде Юсефяну квоту на участие в финальном этапе чемпионата мира. Таким образом, в финальном этапе этих соревнований, который начнется 19 декабря и продлится три дня, примут участие семь иранских шахматистов.