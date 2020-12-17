Тегеран, 17 декабря, 2020, 09:00 — ИА Регнум. 16 декабря пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 213 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

(сс) Behzad Alipour. farsnews.ir Захоронение умерших от коронавируса. Иран

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учётом 213 новых жертв их общее число по стране возросло до 52 883. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 7603 новых случаев заражения опасным вирусом, при этом 1157 человек госпитализированы.

Она также подчеркнула, что в общей сложности 1 131 077 иранцев подверглись заражению смертельной инфекцией, около 844 430 из них выздоровели или были выписаны из больниц.

По словам пресс-секретаря, еще 5 678 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.