Москва, 17 декабря, 2020, 03:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил претензии Министерства промышленности и торговли РФ к разработчику микросхем и систем для энергоэффективных компьютерных и промышленных систем — АО «Байкал Электроникс». Министерство требовало с компании свыше 0,5 млрд рублей штрафа за недостижение целевых индикаторов эффективности проекта. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

В августе 2020 года Минпромторг РФ обратился в арбитраж с иском к АО «Байкал Электроникс», в котором потребовал взыскать 500 499 802 рубля 24 копейки «штрафа за недостижение целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации комплексного проекта в установленные сроки» по договору от 17 октября 2019 года.

Судья Большебратская своим вердиктом отказала «в удовлетворении исковых требований», но детали пока неизвестны, так как решение в полном виде ещё не обнародовано.

Напомним, компания-ответчик занимается производством одноимённых процессоров. Продукция была использована в том числе и в подразделениях МВД России, с которыми были заключены государственные контракты. АО «Байкал Электроникс» «прописано» в Подмосковье и работает с 2012 года. Учредитель — Всеволод Опанасенко, основавший «Т-Платформу». Он проходил фигурантом уголовного дела, в основе которого фигурировал контракт на 350 млн рублей.