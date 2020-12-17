Москва, 17 декабря, 2020, 08:49 — ИА Регнум. Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что с 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё отношение 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

"По стране среднюю пенсию планируют довести до 17 тыс, а в Москве минималка. Заметьте, не средняя пенсия 20 тыс. Оно и понятно только в столице условия близкие к выживанию. Да и Москва житница вся Руси, тут добывают уголь, нефть, газ, хлеб выращивают. Зачем писать об этом? На фоне обнищавшей страны государство в государстве», — пишет пользователь под псевдонимом «Правда».

Многие комментаторы выразили своё возмущение по поводу того, что рост пенсий в Москве превышает тот уровень, который достаётся другим регионам страны. Люди заявляют о том, что данная практика является несправедливой, они считают правильно, чтобы пенсии были одинаковыми по всей стране.

«Почему только в Москве? Мы живем в Подмосковье, работали и платили налоги всю жизнь в Москве. У нас никаких надбавок нет, а цены на ЖКХ выше. В 10 км от МКАДа, что другое государство?», — задаётся вопросом Ирина И.

Некоторые пользователи указали на то, что благодаря такому выборочному отношению рождается ситуация, в результате которой жители разных регионов становятся неравны друг другу. Люди призвали власти одинаково уважать тех пенсионеров, которые работали всю жизнь, вне зависимости от их места проживания на территории Российской Федерации.

«Чем хуже бабушка в деревне, которая всю жизнь работала, но получает 9 200? Ближайший магазин через 15 км, больница 15 км. И всё остальное тоже. Автобус бывает 2 раза в неделю. Хорошо бы те, кто это придумал, дожил бы свою жизнь так же», — написал пользователь Дмитрий.

Ряд граждан отметил, что речь идёт о росте пенсий для тех пенсионеров, которые не устроены на официальную работу. Граждане считают и этот фактор несправедливым.

«Это для неработающих пенсионеров, т. е. либо крайне бедных, которым этого не хватит, либо крайне богатых, которым эта подачка и даром не нужна. А если человек продолжает работать, то государство считает целесообразным ему заслуженную пенсию платить в неиндексированном объёме. Дожили, всю жизнь проработали, но не заслужили. Получается, даже бомжей у нас в стране ценят больше», — считает пользователь Александр.

Напомним, 16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что с 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей.