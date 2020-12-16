Вашингтон, 16 декабря, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии для обеспечения преимущества США в космосе, сообщает 16 декабря пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп

Документ под названием «Шестая директива о политике в космосе» посвящена использованию космических ядерных энергетических установок (КЯЭУ) в экспедициях на Луну и в полетах в дальний космос.

Согласно этой директиве, КЯЭУ должны быть применимы в условиях недостаточности таких источников энергии как солнечная или энергия химического горючего.

«Возможность безопасно и на постоянной основе использовать системы КЯЭУ является жизненно необходимым для поддержания и продвижения доминирования и стратегического лидерства США в космосе», — указано в директиве.

В документе также содержится распоряжение обеспечить условия разработки уранового топлива, пригодного для использования на поверхности Луны и других космических тел.