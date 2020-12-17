Москва, 17 декабря, 2020, 09:33 — ИА Регнум. Решение парламента Молдавии утвердить закон о функционировании языков, в результате которого русскому вернулся статус языка межнационального общения, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

"Ох, под Санду, наверное, стул полыхает. По рукам уже дали, а теперь вопреки пошли. Парламенту респект! Держитесь там!», — написал пользователь Чамбр С.

Множество пользователей выразили однозначную поддержку решению правительства Молдавии. По их мнению, данный шаг позволит парламенту нанести ущерб попыткам нового избранного президента Майи Санду проводить проевропейский путь в стране.

«Молодцы. Как только Санду в парламенте стала никто, протащили закон о языке и урезали её в правах», — поделилась мнением пользователь Ирина.

Но нашлись и те, кто предположил, что данное решение является попыткой отдельных политических сил Молдавии заручиться поддержкой Москвы. Граждане указывают на то, что во время президентства Додона подобных решений в стране не было.

«Это лишь жалкая попытка от социалистов и Додона сделать вид, что они якобы защищают интересы кого-то в Молдове. Более того, в 2018 году, когда якобы русский язык был лишён статуса языка межнационального общения, кто был у власти? Ведь Додон стал президентом еще в 2016 году. И почему партии Додона надо было ждать поражения Додона на выборах, чтобы принять данный закон?», — задаётся вопросом Дмитрий У.

Тем не менее, подавляющее большинство граждан обрадовалась данному событию. Они отметили, что против этого решения выступили проевропейские политические силы в стране, которые, уверены комментаторы, не рады влиянию Российской Федерации на Молдавию.

«Поддержать закон отказались депутаты от оппозиционных проевропейских партий, которые бойкотировали это заседание. Неужто им с русским языком неловко пред Европой?», — пишет Саша С.

Напомним, 16 декабря парламент Молдавии утвердил закон о функционировании языков в стране и вернул русскому статус языка межнационального общения.