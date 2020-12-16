Киев, 16 декабря, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла постановление о создании временной следственной комиссии для расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса страны.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

Соответствующее решение было утверждено сегодня, 16 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе обсуждения отмечалось, что временная следственная комиссия должна расследовать причины убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса Украины, на которые государство ежегодно направляет «миллиарды гривен поддержки».

«Часть этой поддержки на самом деле не нужна, поскольку можно оптимизировать очень многие процессы. Это касается и самой добычи угля, и ухудшения качества добычи угля, и погашения задолженности угледобывающих предприятий по электроэнергии», — заявил во время выступления в парламенте народный депутат Юрий Камельчук.

Он также уточнил, что прежде всего комиссия рады будет расследовать деятельность предприятий на Западной Украине — в частности, «Львовуголь» и «Волыньуголь».

ИА REGNUMнапоминает, что согласно официальным данным, в 2019 году на Украине добыто 31,21 млн тонн угля, что на 5,7% меньше плановых показателей. Для сравнения — еще в 2013 году добыча угля на Украине составляла 83,5 млн тонн.

В конце ноября министерство энергетики Украины представило на утверждение правительству концепцию «реформирования» угольных регионов страны, то есть по сути закрытия шахт.

В начале декабря стало известно, что одну из шахт во Львовской области Украины планируют превратить в первый в стране индустриальный музей такого профиля.

Постоянно актуальным является вопрос погашения долгов — 14 декабря в правительстве озвучили, что на этой неделе из государственного бюджета планируется направить 1,4 млрд гривен на погашение долгов по заработным платам перед шахтёрами, работающими в государственных шахтах.