Киясовский район, Удмуртия, 16 декабря, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Первомайское МУПП (муниципальное унитарное производственное предприятие) «Коммун-сервис», которое обеспечивает теплом все населенные пункты Киясовского района Удмуртии накопило долг за поставленный газ в размере 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Udmurtgaz.ru «Газпром межрегионгаз Ижевск»

Прокурор района внес представление руководителю предприятия о необходимости принятия мер к ликвидации задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» за потребленные энергоресурсы. Только после вмешательства надзорного ведомства задолженность была погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно недавно подписанной программе газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 год, планируется построить 551 км межпоселковых газопроводов к 132 деревням, селам и поселкам. На эти цели Газпром направит 3,995 млрд рублей. Власти республики в рамках программы обеспечат строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8,3 тыс. домовладений, 55 котельных и предприятий.

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