Москва, 16 декабря, 2020, 21:02 — ИА Регнум. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» должен вернуться в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) в конце 2022 года, сообщил 16 декабря заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе визита на завод «Севмаш».

Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш» Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»

Крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» проходит ремонт и модернизацию на этом предприятии.

«Как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года. Эти сроки не подвергаются сомнению», — сообщил Криворучко.

Напомним, в результате модернизации тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» будет оснащен универсальными пусковыми установками, позволяющими применять как гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», так и крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

После этого «Адмирал Нахимов» станет одним из самых мощных ударных кораблей мира.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме ремонта и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов» предприятие «Севмаш» ведет строительство атомных подводных лодок проекта 955А «Борей» и 885М «Ясень».