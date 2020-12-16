Киев, 16 декабря, 2020, 21:01 — ИА Регнум. Украина планирует инициировать экстрадицию экс-президента страны Виктора Януковича из России.

Kremlin.ru Виктор Янукович

Соответствующее заявление было сделано сегодня, 16 декабря, в ходе заседания по рассмотрению ходатайства об избрании Януковичу меры пресечения в Печерском районном суде Киева.

Как уточняет УНИАН, заявление о намерении экстрадиции сделал прокурор по этому делу.

«В 575-й статье Уголовного процессуального кодекса предусмотрено ходатайство о выдаче лица в Украину, то есть об экстрадиции. А такой вопрос сторона обвинения собирается инициировать», — сообщил прокурор.

Впрочем, никаких дополнительных подробностей по этому вопросу оглашено не было.

ИА REGNUM напоминает, что 4 мая этого года Печерский районный суд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту захвата государственной власти. Еще тогда офис генпрокурора Украины заявил, что избрание меры пресечения в виде ареста дает возможность начать процедуру экстрадиции Януковича.

16 ноября стало известно, что Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президентаВиктора Януковича, которое ранее принял Печерский районный суд Киева. Как пояснил один из адвокатов Януковича, решение отменено из-за многочисленных процессуальных нарушений и неподтверждённости подозрения.