Москва, 16 декабря, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Заявление представителей Минобороны России о том, что сообщения об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности, породило бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Опять начинаются пашиняновские штучки. А что, позвольте вас спросить, жители Ширакского района Армении делают на территории Азербайджана? Разве это не армянские провокации?» — пишет Lana O.

По мнению ряда пользователей, источником распространения подобных слухов мог стать премьер-министр Армении Никол Пашинян. Люди уверены, что данный политик не оставляет попыток внести хаос в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

«Пашинян продолжает устраивать провокации, дразнить Россию. Но то, что вчера взяли в плен сотню армянских военных, является правдой. Если они ушли оттуда, какие могут быть претензии? Азербайджан обязан просто обезвреживать такие банды, или же миротворцы», — считает пользователь NHSaleh.

Некоторые граждане задались вопросом: зачем армянская сторона занимается подобными вещами? Люди пришли к выводу, что Пашинян пытается влиять на действия Российской Федерации в регионе, так как испытывает досаду, что ему не удалось втянуть Россию в войну с Азербайджаном и Турцией.

«Не пойму я Пашиняна. Военноначальник, погубивший тысячи своих парней, озаботился судьбой российских миротворцев? Зачем? У наших миротворцев есть своё командование, оно четко понимает поставленную задачу. Зачем Пашинян суёт нос в их деятельность?» — задаётся вопросом пользователь populowandrei.

Часть комментаторов пришла к выводу, что российская сторона так просто данный инцидент не оставит. Люди считают необходимым не только пресекать всевозможные провокации, но и жёстко наказывать тех, кто пытается подливать бензин в затухающий конфликт.

«Если это вброс или провокация будет направлена на наших ребят, то боюсь представить, что будет с провокаторами», — написал пользователь под псевдонимом «Волк».

Напомним, 16 декабря представители Минобороны России заявили о том, что сообщения об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности.