В Туле после реконструкции заработала ГРС «Новотульская»
Тула, 16 декабря, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Газораспределительная станция (ГРС) «Новотульская» открылась после завершения реконструкции в Туле 15 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В церемонии открытия ГРС приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Глава региона отметил, что ввод в эксплуатацию ГРС «Новотульская» для региона является важным событием: станция обслуживает ряд металлургических производств и предприятий Тульской области, в том числе «Тулачермет-Сталь», а также жилые районы Большой Тулы.
Губернатор поблагодарил руководство ПАО «Газпром» и лично Алексея Миллера за сотрудничество и участие в реализации социально-значимых для региона проектов.
Решение о реконструкции ГРС «Новотульская» в сжатые сроки было принято в феврале 2019 года на встрече губернатора Тульской области с председателем правления Газпрома. Станция будет способствовать реализации инвестпроектов и дальнейшей газификации региона, позволит наращивать темпы жилищного строительства.