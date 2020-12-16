Тула, 16 декабря, 2020, 19:58 — ИА Регнум. Более 25 тыс. кв. м аварийного жилья расселено в Тульской области с начала 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новые дома в Тульской области

«Задачу по расселению аварийного жилья президент Владимир Владимирович Путин поставил перед нашим регионом как одну из основных. По поручению губернатора Алексея Дюмина мы продолжим активную работу по этому направлению, будем искать и применять все возможные механизмы, чтобы решить вопрос аварийного фонда в максимально короткие сроки», — заявил на пресс-конференции министр строительства Тульской области Константин Лопухов.

Константин Лопухов рассказал журналистам, что на 2020 год для Тульской области целевой показатель национального проекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийного жилого фонда составляет 19,25 тысяч кв.м. Фактически расселено уже более 25 тыс. кв. м — это на 27% больше планового показателя. Новосёлами стали 1247 человек.

Параллельно в регионе, по поручению губернатора Алексея Дюмина, ведется расселение аварийного жилищного фонда, не вошедшего в федеральную программу. В 2020 году на эти цели из бюджета области выделено 400 млн рублей, с 2019 года по этой программе расселено 12,7 тыс. кв. м аварийного жилья, предоставлено 167 благоустроенных жилых помещений.

В 2021 году в Тульской области планируется расселить около 18 тысяч кв. м. жилья в четырёх муниципальных образованиях региона. Так, Богородицким районом заключен контракт на приобретение 49 квартир, для расселения аварийного фонда в Суворовском, Щекинском районах и Новомосковске строятся многоквартирные дома.