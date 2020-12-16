Тамбов, 16 декабря, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Известный тамбовский объект культурного наследия федерального значения «Гостиный двор», в котором с советских времен располагался самый большой городской магазин, передается в собственность региона. Об этом сегодня, 16 декабря, заявил на брифинге губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Теперь историческое здание приведут в порядок и создадут там новый культурно-выставочный центр.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

По словам главы региона, этому предшествовала большая работа. Долгое время памятник архитектуры пустовал, неоднократно выставлялся на торги и постепенно разрушался, поэтому губернатор принял решение обратиться в правительство РФ с просьбой передать здание в распоряжение региона. Переговоры шли с 2018 года.

Долгожданное решение было принято 7 декабря правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ. Председателем комиссии является вице-премьер Марат Хуснуллин. Теперь полномочия по распоряжению историческим объектом и земельным участком под ним переданы Тамбовской области.

«Мы понимаем, что Гостиный двор — это украшение старинной части города и всей нашей области. За ним нужно следить, приводить его в достойный вид и правильно использовать. Но возможности для этого у нас отсутствовали, поскольку это объект федерального значения. И вот наконец-то наши обращения были услышаны. Я считаю, что это большой подарок всей области и нашим представителям культуры», — сказал Александр Никитин.

Губернатор также сообщил, что здание будет передано в безвозмездное пользование областной картинной галерее. В планах — создать там полноценный культурно-выставочный центр. Региональные власти отмечают, что в настоящее время в музеях региона ощущается острая нехватка выставочных площадей. Только в галерее находится более 10 тыс. экспонатов, которые негде выставлять.

На новой выставочной площадке будет представлено советское искусство, современное искусство, смогут выставляться тамбовские художники, будут работать детские творческие мастерские, а также появится камерный зал, в котором будут проводиться мастер-классы и встречи с выдающимися мастерами деятелей искусств.

«Задача области, получив этот объект, использовать его для укрепления и развития богатого культурного потенциала Тамбовщины. Это очень серьезный проект в контексте развития и культурного, и туристического потенциала области. Хочу поздравить всех с этим событием, считаю, что это еще одна победа в сфере культуры», — подчеркнул Александр Никитин.

Также глава региона сообщил, что в дальнейшем планируется воссоздать утраченные строения объекта культурного наследия.

Отметим, тамбовский Гостиный двор был построен в 1830-х годах по образу аналогичного двора в Санкт-Петербурге. Это было двухэтажное здание в классическом стиле, все три его фасада опоясывал портик, состоящий из 42 колонн. На уровне второго этажа располагалась открытая галерея. В XX веке оно было значительно перестроено, его площадь составила более 6 тыс. кв. метров. Долгое время здесь располагались различные торговые площадки. В последнее время здание не использовалось.