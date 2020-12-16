Кострома, 16 декабря, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил о решении вступить в «Единую Россию». Об этом со ссылкой на сайт партии сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями партии в Нерехте.

Adm44.ru Сергей Ситников

«На протяжении всех восьми лет, что я работаю, я всегда опирался на партию. Партия в значительной степени помогала не только в ходе избирательных кампаний. Многие победы, которых администрация области добилась, удалось реализовать с помощью «Единой России». Мы вообще обратили внимание, что самая эффективная работа, это когда губернатор работает по административной линии, а по политической линии работает партийная организация. Тогда получается буквально всё, в том числе решать многие вопросы в Москве», — сказал губернатор.

Напомним, в ходе сентябрьских выборов 2020 года губернатор пошёл на выборы, будучи беспартийным. Комментируя событие ИА REGNUM, экс-мэр Костромы Борис Коробов отметил, что это решение разумно, поскольку «он (губернатор — ИА REGNUM) должен представлять свои территории, население, а не только «партию власти», тем более, что она не очень-то уважаема в нашей области». При этом выдвигала Ситникова «Единая Россия».

Отметим, что 13 сентября за Ситникова отдали свои голоса 64,65% избирателей, пришедших на выборы. Церемония вступления в должность прошла 15 октября 2020 года. Мероприятие организовали в режиме онлайн из-за болезни губернатора.

Губернатор соседней Ярославской области Дмитрий Миронов, также выдвинутый на выборах «Единой Россией», пока остаётся беспартийным.